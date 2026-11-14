México

K-pop despierta expectativas en México tras anuncio de Coachella 2027: fans esperan conciertos de Jisoo, NCT y BabyMonster

El festival se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027

NCT y Jisoo
NCT, Jisoo y BabyMonster se presentarán en Coachella 2027
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La revelación del cartel de Coachella 2027 provocó una intensa reacción entre los usuarios de redes sociales, especialmente por la presencia de figuras del K-pop y la expectativa de que algunos de estos artistas surcoreano incluyan a México en sus próximas giras.

De acuerdo con un análisis de antropología digital realizado por DINAMIC, plataforma de escucha digital, el lineup acumuló 2 millones 662 mil 240 impresiones entre el 11 y el 12 de noviembre de 2026. El estudio identificó que 72% de la conversación estuvo relacionada con la celebración por los cantantes de Corea del Sur y el deseo de que anuncien presentaciones en territorio mexicano, mientras que otros usuarios cuestionaron los gastos que implica asistir al encuentro musical que tendrá lugar en California.

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K-pop domina la conversación sobre Coachella 2027

La inclusión de artistas como Jisoo, NCT y BabyMonster en el cartel del festival fue uno de los principales motivos de entusiasmo entre los internautas. Este tema concentró una alta conversación registrada por la empresa, lo que la convirtió en la narrativa predominante durante el periodo analizado.

Además de celebrar la participación de sus agrupaciones favoritas, los seguidores manifestaron su interés por verlas en vivo y expresaron sus deseos de que anuncien conciertos en México después de su paso por Coachella.

En contraste, 19% de los comentarios se enfocó en las dificultades económicas relacionadas con el viaje desde México hasta California. Entre las principales inconformidades destacaron:

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  • El precio de los boletos para ingresar al festival.
  • Los gastos de hospedaje durante los días del evento.
  • El costo del traslado hasta Indio, California.
  • La selección de artistas, que algunos usuarios consideraron repetitiva o menos atractiva que la de ediciones anteriores.

El 9% restante correspondió a publicaciones informativas sobre el lineup, los horarios de las presentaciones, las preventas y las recomendaciones para organizar un viaje.

  • Jisoo se presentará el viernes 9 y 16 de abril
  • NCT se presentará el sábado 10 y 17 de abril
  • BabyMonster se presentará el domingo 11 y 18 de abril
Infografía con siluetas usando teléfonos móviles, una rueda de la fortuna, palmeras, gráficos circulares e iconos acompañados de cifras y textos.
Una infografía de Dinamic e Infobae señala que TikTok y los grupos de K-pop concentraron la conversación digital en México sobre el festival Coachella 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TikTok concentra 63% de la conversación digital

El formato de videos cortos y las reacciones visuales tuvieron un papel importante en la difusión del anuncio. Según el reporte, TikTok fue la plataforma con mayor participación en el debate, al reunir 63% del total de las publicaciones analizadas.

La distribución del intercambio en redes sociales quedó de la siguiente manera:

  • TikTok: 63%.
  • X (Twitter): 11%.
  • YouTube: 10%.
  • Instagram: 9%.
  • Facebook: 7%.

Otro dato destacado del informe es que 99.71% de las interacciones tuvo un origen orgánico, mientras que apenas 0.29% correspondió a cuentas automatizadas.

Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee encabezan Coachella 2027

El festival se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027. Entre los artistas principales se encuentran Dua Lipa, Tame Impala y SZA, además de la participación de Madonna en el Dance Tent y Daddy Yankee como representante de la música latina.

La venta general de pases comenzó el pasado viernes 13 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas del Pacífico, equivalentes a las 14:00 horas en la Ciudad de México, mediante el sitio oficial del festival.

Augusto del Río, CEO de DINAMIC, destacó que la respuesta digital demuestra la influencia del K-pop y el pop internacional entre las audiencias mexicanas, así como el interés por recibir a estos artistas en escenarios nacionales.

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