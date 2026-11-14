Colectivos piden protección para Karla Lechuga, madre buscadora de Edomex, acusan inseguridad durante jornadas en Lagunas de Zempoala

Karla Rendón sostiene una fotografía de Jeshua Cisneros para exigir el apoyo de las autoridades en su búsqueda en el Estado de México. (Karla Lechuga )

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Más de una decena de colectivos exigen protección para Karla Lechuga, lideresa de Lirios Buscadores y madre de Jeshua Cisneros Lechuga, víctima de desaparición en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y denuncian fallas graves de seguridad en las jornadas de búsqueda en las Lagunas de Zempoala.

El colectivo Lirios Buscadoes, junto con otras organizaciones, exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas atender de manera urgente los incidentes de seguridad que afectan a Karla Lechuga.

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En un comunicado, expresaron su preocupación ante la distribución del impreso denominado “El Alerton Izcalli” en las inmediaciones del domicilio de Karla Lechuga y en colonias aledañas.

Señalan también la difusión de datos vinculados a su ubicación en un comunicado oficial municipal, así como la exposición pública de información sensible sobre el caso de su hijo por parte de un actor empresarial de la región.

Los colectivos consideran fundamental que la labor de búsqueda se mantenga al margen de cualquier coyuntura o disputa de carácter político-empresarial.

Por ello piden a las autoridades evaluar y fortalecer de manera oportuna las medidas de protección de Karla Lechuga, garantizar la integridad física de ella, su familia y quienes integran Lirios Buscadores Izcalli, y evitar situaciones de revictimización que compliquen las labores de búsqueda e investigación.

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En respuesta al pronunciamiento, el colectivo Lirios Buscadores Izcalli agradeció el respaldo recibido y reiteró su llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y al Mecanismo de Protección para garantizar condiciones seguras que les permitan continuar con su labor de búsqueda con dignidad y tranquilidad.

Fallas operativas durante tres días de búsqueda en Zempoala

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH IBERO) documentó, por separado, las condiciones en que se desarrollaron las jornadas de búsqueda individualizada de Sergio Gerardo Jiménez Guerrero, desaparecido en octubre de 2023, cuyos restos fueron localizados en las Lagunas de Zempoala, en los límites de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Según lo que se comunicó a su familia, el hallazgo se dio como resultado fortuito de otra diligencia y no como producto de una estrategia de búsqueda planificada.

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El lunes 9 de noviembre, el grupo de familias buscadoras y personas solidarias tuvo que esperar varias horas sin seguridad por parte de la Guardia Nacional, debido a que el oficio enviado a esa institución no contaba con la información correcta.

El martes 10 de noviembre se incumplió el despliegue previamente acordado: en lugar de la célula de 100 personas comprometida, se enviaron únicamente 40 elementos de CORENADR a labores de limpieza en la zona, sin que la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México proporcionara cribas ni varillas, y sin insumos de hidratación durante la jornada.

El miércoles 11 de noviembre no hubo presencia de ambulancia en la zona, lo que contravino los acuerdos previos. Durante esa jornada, cinco personas resultaron lesionadas, incluidas cuatro de CORENADR y una persona buscadora que sufrió una caída en una zona rocosa. La atención médica tardó más de 40 minutos en llegar al lugar y hubo personas que no recibieron revisión médica.

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El personal de la CNB respondió con gritos ante los cuestionamientos de las familias

Las familias y personas solidarias permanecieron sin hidratación durante la diligencia del 11 de noviembre y varias no recibieron raciones de alimento, debido a que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) consumió los insumos antes de que fueran distribuidos. Cuando las familias cuestionaron los tiempos de respuesta médica y la logística del operativo, el personal de la CNB a cargo de la diligencia respondió con gritos y expresiones sarcásticas.

El PDH IBERO señala que estas omisiones muestran una planeación institucional insuficiente para garantizar búsquedas efectivas, y advierte que no se trata de una falla aislada: las familias han documentado con anterioridad que las capacidades institucionales se diluyen cuando se realizan búsquedas generalizadas e individualizadas en localidades distintas de forma simultánea.

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Como antecedente, el organismo cita lo ocurrido en agosto de 2026 durante la búsqueda generalizada en Tláhuac, que coincidió con la búsqueda individualizada de Sergio Gerardo en Huitzilac, Morelos.

En esa ocasión, las autoridades trasladaron la mayoría de las herramientas disponibles a Huitzilac a solicitud de la CNB, dejando a las familias de Tláhuac con recursos insuficientes y herramientas en malas condiciones, algunas inservibles, por lo que debieron improvisar instrumentos y elaborar rastrillos con sus propios recursos.

Ocho exigencias para el Operativo Metropolitano de Búsqueda

El PDH IBERO hace un llamado a las instituciones encargadas del Operativo Metropolitano de Búsqueda en los límites de la Ciudad de México y Morelos, y de la búsqueda individualizada de Sergio Gerardo, para garantizar el despliegue completo y la presencia efectiva en campo, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos acordados con las familias.

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Entre las exigencias figuran la provisión de herramientas como cribas, varillas y equipo de protección, insumos de hidratación suficientes, y una planeación responsable que evite la superposición de diligencias con otras agendas institucionales. El organismo pide también el esclarecimiento público de las fallas ocurridas durante esta jornada y la adopción de garantías de no repetición.

El PDH IBERO exige además la presencia ineludible y permanente de una ambulancia y personal capacitado en el polígono de búsqueda, la distribución garantizada y oportuna de alimentos, agua y electrolitos a lo largo de toda la jornada, y el cese inmediato de cualquier trato hostil o sarcástico hacia las familias por parte de las y los servidores públicos, particularmente de la CNB.

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Solicita también la investigación y sanción administrativa de las actitudes reportadas, así como condiciones seguras y documentadas para las movilizaciones fuera de la Ciudad de México, incluidas pólizas vigentes de seguro de viajero y permisos de circulación para las unidades de RTP.

El PDH IBERO reafirma su compromiso de acompañar a la familia de Sergio Gerardo, a las familias de la Ciudad de México y de otros territorios, y de dar seguimiento a las actuaciones de las autoridades en esta búsqueda y las subsecuentes.