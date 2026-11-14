México

Gobierno plantea que universitarios puedan titularse sin tesis y propone licenciaturas de tres años para acelerar acceso al doctorado

La iniciativa establece periodos de tres años para estudios profesionales, dos para maestría y tres para posgrado doctoral, con el objetivo de incorporar a estudiantes más jóvenes a actividades de investigación

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La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) plantea que universitarios puedan titularse sin tesis y cursen una licenciatura de tres años para llegar antes al doctorado, dentro de un rediseño de la educación superior que propone vincular la formación profesional con la investigación y la inteligencia artificial.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, presentó el modelo ante rectores, directores y representantes de 278 instituciones reunidas en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), realizada en Ciudad Universitaria el pasado 13 de noviembre.

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El modelo 3-2-3 busca reducir el tiempo para llegar al doctorado

El plan plantea una trayectoria de tres años de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado. La intención es que estudiantes interesados en continuar su formación ingresen al posgrado a una edad menor y se incorporen antes a tareas de investigación.

Ruiz Gutiérrez propuso que las universidades articulen sus programas académicos con la creación de capacidades científicas y tecnológicas. Bajo ese modelo, la investigación dejaría de concentrarse en los posgrados y tendría presencia en todas las áreas del conocimiento.

La funcionaria sostuvo que las instituciones deben escuchar a los estudiantes antes de modificar los programas de estudio y los apoyos para sus trayectorias académicas. “Es necesario que las y los estudiantes participen en las decisiones sobre la educación que les ofrecemos”, señaló durante la sesión de la ANUIES.

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El planteamiento busca atender desigualdades económicas, de género y territoriales, además de las dificultades que enfrentan quienes son la primera generación de sus familias en ingresar a la universidad.

Secihti propone a universidades públicas y privadas trabajar en nuevo modelo de educación superior
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La Secihti propone eliminar la tesis para agilizar la titulación

La eliminación de la tesis forma parte del apartado dedicado a simplificar los procesos para obtener el título profesional. Ruiz Gutiérrez plantea retirar trabas burocráticas que, de acuerdo con su propuesta, retrasan la conclusión de la licenciatura.

Las universidades aplican hoy distintas opciones de titulación, entre ellas examen profesional, proyectos aplicados, estudios de posgrado, promedio sobresaliente, prácticas profesionales o experiencia laboral.

Cada institución también cuenta con normas propias sobre la duración de las carreras y los requisitos para titularse. Por ello, la propuesta requeriría cambios en planes de estudio, reglamentos internos y acuerdos de los órganos universitarios que correspondan.

La secretaria no detalla si la tesis dejaría de ser requisito para todas las licenciaturas o si habría excepciones en áreas con procesos de formación específicos. Tampoco informa, de momento, si las universidades tendrían libertad para conservarla como una opción de titulación.

El plan incorpora inteligencia artificial y la supercomputadora Coatlicue

La propuesta incluye integrar tecnologías emergentes en los programas universitarios y establecer reglas para el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial dentro de las aulas.

Ruiz Gutiérrez plantea conectar las capacidades de las instituciones de educación superior con el proyecto de supercómputo nacional y la supercomputadora Coatlicue, impulsada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La intención es que las universidades utilicen esa infraestructura para investigación, formación tecnológica y desarrollo de inteligencia artificial.

El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que el presupuesto federal para educación de 2027 contempla recursos para atender aumentos salariales en algunas instituciones.

Villanueva también llamó a flexibilizar los planes de estudio para responder a las necesidades de los estudiantes. La propuesta presentada por la Secihti vinculó esa flexibilización con el crecimiento de la matrícula y el acceso a tecnologías de cómputo avanzado.

La sesión fue presidida por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas. Participaron la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López; la rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora, y el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Farid Acevedo López.

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