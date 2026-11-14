Cobertura en vivo
EN VIVO
México

Jamaica vs México EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de ida de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana visita hoy a los Reggae Boyz en el estadio Nacional de Kingston dentro de los 4tos de Final del torneo regional

Cinco futbolistas con uniforme verde y pantalones cortos oscuros se abrazan en círculo sobre el césped de una cancha iluminada de noche.
El Tri reconoció la cancha donde enfrentará a Jamaica este sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
21:14 hsHoy

¿Dónde ver EN VIVO Jamaica vs México?

La afición mexicana podrá sintonizar el cotejo de ida en Jamaica a través de las señales de televisión: Canal 5 y Azteca 7, además de las plataformas digitales: ViX Premium, Claro Sports y Prime Video.

20:53 hsHoy

¿A qué hora juega Jamaica vs México?

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La eliminatoria entre México y Jamaica se resolverá el martes 17 de noviembre, cuando el Tri reciba a los caribeños para disputar el segundo encuentro en el feudo BBVA.

20:36 hsHoy

¿Cómo llega la Selección Mexicana a su partido de la Concacaf Nations League?

El Tri absoluto llega a este compromiso sin haber conseguido una victoria después del Mundial 2026. En sus últimos encuentros empató 1-1 ante Colombia y Perú, perdió 3-0 frente a Estados Unidos y cayó 2-0 contra Chile.

Por ello, el enfrentamiento en Kingston representa una oportunidad para comenzar de otra manera la eliminatoria rumbo al Final Four. Aunque Rafa Márquez contempla modificaciones en su alineación para evaluar a sus futbolistas, buscará llevarse un resultado favorable antes del encuentro de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en Monterrey.

20:17 hsHoy

La Selección Mexicana de Futbol Varonil disputará su primera Fecha FIFA oficial después de participar en calidad de coanfitrión en el último Mundial 2026. Este sábado 14 de noviembre visitará a la representación de Jamaica por los 4tos de Final de ida de la Concacaf Nations League.

Los primeros 90’ minutos se disputan este fin de semana en la capital jamaicana, Kingston. El Tricolor, dirigido por Rafael Márquez Álvarez, busca tomar ventaja antes de la vuelta del próximo martes 17 de noviembre en el estadio BBVA, mientras los Reggae Boyz tratarán de aprovechar su localía para dar la sorpresa.

20:10 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido Jamaica vs México por los 4tos de Final de la Concacaf Nations League

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección de JamaicaKingstonConcacafNations Leaguemexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Defensa destruye 38 plantíos de amapola y marihuana en cuatro estados: golpe al narco supera los 6 mdp

Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa fueron escenario de reconocimientos terrestres y aéreos que culminaron con la erradicación de 20 sembradíos de goma y 18 de hierba

Defensa destruye 38 plantíos de amapola y marihuana en cuatro estados: golpe al narco supera los 6 mdp

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de noviembre: manifestantes continúan marcha sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de noviembre: manifestantes continúan marcha sobre Paseo de la Reforma

PAN Edomex propone que ferias y eventos culturales de menos de 500 personas solo den aviso al municipio

La iniciativa de reforma en el Edomex elimina el permiso previo para ferias, funciones y exposiciones sin lucro, siempre que no impliquen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil previstos

PAN Edomex propone que ferias y eventos culturales de menos de 500 personas solo den aviso al municipio

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: frente frío 5 provoca lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: frente frío 5 provoca lluvias y bajas temperaturas

Cuerno Azulado, la canción con la que Gabito Ballesteros se burló de la policía que intentaba arrestarlo en Querétaro

El cantante de corridos tumbados fue detenido luego de su show en la Feria Internacional Ganadera

Cuerno Azulado, la canción con la que Gabito Ballesteros se burló de la policía que intentaba arrestarlo en Querétaro

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una conversación humana?

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una conversación humana?

Cuáles son los efectos físicos y metabólicos del sedentarismo en los hombres

Un sargento de la Bonaerense murió durante un operativo en Chascomús: investigan a un jefe policial por el disparo fatal

Tribunal Supremo de Puerto Rico multa a dos personas por citar fallos inexistentes que habrían sido generados con IA

L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

El secretario del Tesoro de EEUU cuestionó al Departamento de Comercio por no sancionar a Megaspeed, la empresa del escándalo de Nvidia

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Solicitan prisión preventiva para un hombre acusado de agresión sexual contra una niña en República Dominicana

La Comunidad Defensora exige al gobierno de Arévalo ejecutar la política de protección ante la falta de presupuesto

DEPORTES

Las perlitas que dejó la primera jornada de la Copa Potrero: del golazo de Dieguito Latorre a la presencia del ahijado de Messi

Las perlitas que dejó la primera jornada de la Copa Potrero: del golazo de Dieguito Latorre a la presencia del ahijado de Messi

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La revelación del jefe de una escudería de la Fórmula 1 que tomó una decisión “terriblemente dolorosa” en el coche del equipo

Un futbolista de San Martín de Burzaco recibió un balazo en la pierna y está internado: habría intentado separar una pelea entre amigos

Daniel Passarella afrontará el juicio oral más importante por reventa de entradas y defraudaciones: cuándo comenzará