Jamaica vs México EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de ida de la Concacaf Nations League

Los primeros 90’ minutos se disputan este fin de semana en la capital jamaicana, Kingston . El Tricolor , dirigido por Rafael Márquez Álvarez , busca tomar ventaja antes de la vuelta del próximo martes 17 de noviembre en el estadio BBVA , mientras los Reggae Boyz tratarán de aprovechar su localía para dar la sorpresa.

La Selección Mexicana de Futbol Varonil disputará su primera Fecha FIFA oficial después de participar en calidad de coanfitrión en el último Mundial 2026 . Este sábado 14 de noviembre visitará a la representación de Jamaica por los 4tos de Final de ida de la Concacaf Nations League .

Por ello, el enfrentamiento en Kingston representa una oportunidad para comenzar de otra manera la eliminatoria rumbo al Final Four . Aunque Rafa Márquez contempla modificaciones en su alineación para evaluar a sus futbolistas , buscará llevarse un resultado favorable antes del encuentro de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en Monterrey .

El Tri absoluto llega a este compromiso sin haber conseguido una victoria después del Mundial 2026 . En sus últimos encuentros empató 1-1 ante Colombia y Perú , perdió 3-0 frente a Estados Unidos y cayó 2-0 contra Chile .

¿Cómo llega la Selección Mexicana a su partido de la Concacaf Nations League?

La eliminatoria entre México y Jamaica se resolverá el martes 17 de noviembre, cuando el Tri reciba a los caribeños para disputar el segundo encuentro en el feudo BBVA.

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) .

La afición mexicana podrá sintonizar el cotejo de ida en Jamaica a través de las señales de televisión: Canal 5 y Azteca 7, además de las plataformas digitales: ViX Premium, Claro Sports y Prime Video.

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