México Deportes

América vs New York Red Bulls: a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de las Águilas en la Fecha FIFA

El conjunto azulcrema quiere mantener el buen momento por el que atraviesa, por lo que su buscó rival de la MLS

Los sublíderes de la Liga MX visitan tierras estadounidenses con el apoyo de toda su fanaticada. (REUTERS/Luis Cortes)
Los sublíderes de la Liga MX visitan tierras estadounidenses con el apoyo de toda su fanaticada. (REUTERS/Luis Cortes)
Guardar

Aprovechando el parón de actividades en las ligas domésticas por la Fecha FIFA de noviembre, el Club América cruza la frontera para sostener un duelo de preparación internacional frente a los New York Red Bulls este sábado 14 de noviembre de 2026.

El compromiso se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, escenario que servirá como laboratorio táctico para las Águilas antes de encarar el cierre de la fase regular y la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Para la numerosa afición azulcrema radicada en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut —así como para los seguidores en todo Estados Unidos—, este encuentro representa una oportunidad inmejorable de observar de cerca al conjunto de Coapa en territorio estadounidense sin tener que aguardar a una gira de pretemporada, contando además con opciones de transmisión completamente gratuitas en plataformas digitales.

Las Águilas buscan no perder el ritmo en este parón de juegos. (REUTERS/Luis Cortes)
Las Águilas buscan no perder el ritmo en este parón de juegos. (REUTERS/Luis Cortes)

Realidades opuestas: América busca ritmo y Red Bulls cierra su año

El enfrentamiento llega en momentos muy distintos dentro del calendario competitivo de ambas instituciones. El Club América arriba a Nueva Jersey ubicado en la segunda posición de la tabla general del Apertura 2026 con 30 puntos; sin embargo, el cuadro dirigido por Guillermo Almada atraviesa un bache de resultados al acumular cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria en el certamen mexicano, con saldo de tres empates y una derrota.

PUBLICIDAD

Por ello, este ensayo internacional resulta fundamental para recuperar confianza y afinar detalles colectivos antes de afrontar la última jornada regular y la Fiesta Grande.

América busca ganar un nuevo título este Apertura 2026. (REUTERS/Luis Cortes)
América busca ganar un nuevo título este Apertura 2026. (REUTERS/Luis Cortes)

Por el lado de los New York Red Bulls, el panorama es de cierre de ciclo. El conjunto de la Major League Soccer (MLS) llega tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Atlanta United en el cierre de su temporada regular —resultado con el que además ligó dos victorias consecutivas en condición de local—, pero al no alcanzar boleto a los Playoffs, utilizará este amistoso frente al gigante mexicano como su último compromiso oficial del año 2026 ante su afición.

En cuanto al historial directo entre ambas escuadras, el registro es sumamente breve y favorece al cuadro neoyorquino. El único antecedente previo se remonta al 6 de julio de 2016, fecha en la que New York Red Bulls derrotó 2-0 al América en Harrison, exactamente en el mismo inmueble que albergará la edición de este sábado.

El equipo neoyorquino no logró tener un buen torneo este 2026. (Crédito: Vincent Carchietta-Imagn Images)
El equipo neoyorquino no logró tener un buen torneo este 2026. (Crédito: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Siete bajas obligan a rotaciones en el esquema de Guillermo Almada

Para este compromiso en suelo norteamericano, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada no podrá contar con plantel completo debido a las convocatorias de selecciones nacionales y a diversas molestias físicas. En total, las Águilas presentan siete ausencias confirmadas:

  • Convocados con la Selección Mexicana: Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez e Isaías Violante.
  • Convocado con la Selección de Colombia: Óscar Perea.
  • Bajas por lesión y rehabilitación: Brian Rodríguez (lesionado) y Raphael Veiga (quien continúa su proceso de rehabilitación en Brasil).

Ante este escenario, el partido en Nueva Jersey funcionará como vitrina para que futbolistas con menor regularidad en el semestre, así como elementos juveniles del club, sumen minutos de exigencia internacional y compitan por un lugar en la rotación de cara a la Liguilla.

Reyes se sumó a la lista de Rafa Márquez para el partido de la Nations League. (REUTERS/Raquel Cunha)
Reyes se sumó a la lista de Rafa Márquez para el partido de la Nations League. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿A qué hora y dónde ver en vivo el amistoso en México?

La cobertura oficial del compromiso, que inicia a las 18:30 horas (tiempo del centro de México), para el público en Estados Unidos estará disponible a través de Red Bull TV, plataforma que anunció la transmisión en vivo del duelo bajo el título Red Bull New York vs Club América.

De manera paralela, Layvtime habilitó una alternativa gratuita mediante sus canales oficiales en YouTube, Twitch y TikTok, facilitando el acceso desde teléfonos móviles, computadoras y televisores inteligentes sin necesidad de suscripción por cable pasa los seguidores en México.

Para los seguidores americanistas que residen en Nueva York, Nueva Jersey y ciudades aledañas y desean presenciar el encuentro desde las gradas, aún existen entradas disponibles en las taquillas digitales y canales oficiales de venta del Sports Illustrated Stadium y del club local, con localidades que varían en ubicación y precio conforme se acerca el horario del silbatazo inicial.

Temas Relacionados

Club AméricaRed Bull New Yorkpartido amistosoFecha Fifamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

Renée Carvajal propuso lecturas de Benito Taibo y Eloy Moreno, mientras usuarios cuestionaron sus argumentos sobre la educación literaria

Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Óscar Maydon aseguró que no se sintió incómodo tras el altercado con Paola Suárez durante la primera fiesta de La Mansión VIP 2, donde la influencer protagonizó discusiones y caídas bajo los efectos del alcohol, aunque el cantante dijo comprenderla por el encierro del reality

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Antonio Oseguera Cervantes describió su vida y su infancia en donde señaló que emigró a EEUU a los 16 años para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos, pocos años después su hermano Rubén, máximo líder del CJNG, lo siguió

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

El concursante conocido por permanecer 202 días dentro de una tienda en Estados Unidos, aparece entre 12 equipos que buscan una bolsa de 250,000 dólares

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

Ambos equipos atraviesan situaciones particulares y tendrán que encontrar alternativas para mantener su ofensiva en funcionamiento

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL
MÁS NOTICIAS

NARCO

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

ENTRETENIMIENTO

Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Alcalde de Querétaro respalda detención de Gabito Ballesteros tras show suspendido: “No pueden cantar nada que exalte la violencia”

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

Cierre aéreo en EEUU afecta a artistas mexicanos: Camila Fernández, Matisse y Los Recoditos, quedaron varados

DEPORTES

Querétaro vs Monterrey, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 7

Querétaro vs Monterrey, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 7

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

Toluca vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Steelers vs Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha por la cima de la AFC Norte en la Semana 10 de la NFL

Tigres vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil