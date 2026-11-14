América vs New York Red Bulls: a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de las Águilas en la Fecha FIFA

Los sublíderes de la Liga MX visitan tierras estadounidenses con el apoyo de toda su fanaticada. (REUTERS/Luis Cortes)

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Aprovechando el parón de actividades en las ligas domésticas por la Fecha FIFA de noviembre, el Club América cruza la frontera para sostener un duelo de preparación internacional frente a los New York Red Bulls este sábado 14 de noviembre de 2026.

El compromiso se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, escenario que servirá como laboratorio táctico para las Águilas antes de encarar el cierre de la fase regular y la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Para la numerosa afición azulcrema radicada en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut —así como para los seguidores en todo Estados Unidos—, este encuentro representa una oportunidad inmejorable de observar de cerca al conjunto de Coapa en territorio estadounidense sin tener que aguardar a una gira de pretemporada, contando además con opciones de transmisión completamente gratuitas en plataformas digitales.

Las Águilas buscan no perder el ritmo en este parón de juegos. (REUTERS/Luis Cortes)

Realidades opuestas: América busca ritmo y Red Bulls cierra su año

El enfrentamiento llega en momentos muy distintos dentro del calendario competitivo de ambas instituciones. El Club América arriba a Nueva Jersey ubicado en la segunda posición de la tabla general del Apertura 2026 con 30 puntos; sin embargo, el cuadro dirigido por Guillermo Almada atraviesa un bache de resultados al acumular cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria en el certamen mexicano, con saldo de tres empates y una derrota.

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Por ello, este ensayo internacional resulta fundamental para recuperar confianza y afinar detalles colectivos antes de afrontar la última jornada regular y la Fiesta Grande.

América busca ganar un nuevo título este Apertura 2026. (REUTERS/Luis Cortes)

Por el lado de los New York Red Bulls, el panorama es de cierre de ciclo. El conjunto de la Major League Soccer (MLS) llega tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Atlanta United en el cierre de su temporada regular —resultado con el que además ligó dos victorias consecutivas en condición de local—, pero al no alcanzar boleto a los Playoffs, utilizará este amistoso frente al gigante mexicano como su último compromiso oficial del año 2026 ante su afición.

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En cuanto al historial directo entre ambas escuadras, el registro es sumamente breve y favorece al cuadro neoyorquino. El único antecedente previo se remonta al 6 de julio de 2016, fecha en la que New York Red Bulls derrotó 2-0 al América en Harrison, exactamente en el mismo inmueble que albergará la edición de este sábado.

El equipo neoyorquino no logró tener un buen torneo este 2026. (Crédito: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Siete bajas obligan a rotaciones en el esquema de Guillermo Almada

Para este compromiso en suelo norteamericano, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada no podrá contar con plantel completo debido a las convocatorias de selecciones nacionales y a diversas molestias físicas. En total, las Águilas presentan siete ausencias confirmadas:

Convocados con la Selección Mexicana: Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez e Isaías Violante.

Convocado con la Selección de Colombia: Óscar Perea.

Bajas por lesión y rehabilitación: Brian Rodríguez (lesionado) y Raphael Veiga (quien continúa su proceso de rehabilitación en Brasil).

Ante este escenario, el partido en Nueva Jersey funcionará como vitrina para que futbolistas con menor regularidad en el semestre, así como elementos juveniles del club, sumen minutos de exigencia internacional y compitan por un lugar en la rotación de cara a la Liguilla.

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Reyes se sumó a la lista de Rafa Márquez para el partido de la Nations League. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿A qué hora y dónde ver en vivo el amistoso en México?

La cobertura oficial del compromiso, que inicia a las 18:30 horas (tiempo del centro de México), para el público en Estados Unidos estará disponible a través de Red Bull TV, plataforma que anunció la transmisión en vivo del duelo bajo el título Red Bull New York vs Club América.

De manera paralela, Layvtime habilitó una alternativa gratuita mediante sus canales oficiales en YouTube, Twitch y TikTok, facilitando el acceso desde teléfonos móviles, computadoras y televisores inteligentes sin necesidad de suscripción por cable pasa los seguidores en México.

Para los seguidores americanistas que residen en Nueva York, Nueva Jersey y ciudades aledañas y desean presenciar el encuentro desde las gradas, aún existen entradas disponibles en las taquillas digitales y canales oficiales de venta del Sports Illustrated Stadium y del club local, con localidades que varían en ubicación y precio conforme se acerca el horario del silbatazo inicial.

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