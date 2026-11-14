Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Óscar Maydon/ Redes Sociales habla de su incidente en la Mansión VIP

Guardar

El cantante Óscar Maydon habló en una transmisión en vivo sobre el altercado que protagonizó con la influencer Paola Suárez durante la primera fiesta de la segunda temporada de La Mansión VIP, realizada el viernes 13 de noviembre. El intérprete aseguró que nunca se sintió incómodo con la situación y que comprende el comportamiento de Suárez por el encierro que atraviesan los participantes del reality.

El episodio ocurrió mientras Maydon era el invitado de la celebración, cuando Suárez comenzó a mostrar signos de ebriedad frente al resto de los habitantes de la casa.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento entre Suárez y Maydon

A pesar de la tensión, ambos terminaron por estrechar la mano. Maydon le aclaró que su intención de calmarla no significaba aprobar su comportamiento y le advirtió: “Voy a hacer que te saquen (Captura de Pantalla/La Mansión VIP)

Durante la fiesta, Suárez elevó el tono de sus comentarios hacia varios compañeros, lo que provocó un intercambio directo con Maydon. Cuando el cantante le pidió que se tranquilizara, ella respondió con desdén: “Ay, cállate”.

A pesar de la tensión, ambos terminaron por estrechar la mano. Maydon le aclaró que su intención de calmarla no significaba aprobar su comportamiento y le advirtió: “Voy a hacer que te saquen”.

El cantante incluso aceptó darle un beso en la mejilla pese al cruce de palabras previo. En otro momento de la noche, Maydon también le dijo: “si yo quiero, te saco de aquí”, en respuesta a lo que se describió como una actitud grosera de Suárez.

PUBLICIDAD

El intercambio entre ambos resume lo ocurrido esa noche: Paola Suárez se mostró agresiva bajo los efectos del alcohol durante la primera fiesta de La Mansión VIP 2, lo que generó un cruce de palabras con el cantante Óscar Maydon, quien le advirtió que podía hacer que la sacaran del lugar, aunque después ambos se saludaron de mano.

El intercambio entre ambos resume lo ocurrido esa noche: Paola Suárez se mostró agresiva bajo los efectos del alcohol durante la primera fiesta de La Mansión VIP 2 (Foto: @oscar_maydonn, Instagram)

El descontrol de Paola Suárez durante la celebración

Suárez, integrante del grupo “Las Perdidas”, acaparó la atención de la fiesta con comentarios sobre su capacidad económica. Llegó a afirmar que podía gastar hasta 100 mil pesos (5.400 dólares) en una sola noche.

La situación escaló cuando lanzó advertencias directas a sus compañeros: “Si le pego a alguien es por coraje. Si alguien quiere sacarme, venga a provocarme y le pego, a mí me vale que me expulsen, yo pego”, expresó ante el grupo.

PUBLICIDAD

También se dirigió a varios de sus compañeros de manera despectiva: “Yo borracha les voy a decir: tú me caes mal, tú me caes mal, tú me caes mal”.

Paralelamente, Suárez tuvo dificultades para mantenerse de pie. Se cayó de una silla en al menos dos ocasiones durante la noche. En un primer intento por sentarse nuevamente, perdió el equilibrio y terminó en el suelo.

Más tarde, cuando se alejaba de la mesa, volvió a caer. Las caídas, sumadas a los enfrentamientos verbales, incrementaron la preocupación entre los habitantes de la casa.

Suárez explicó que la logística de la transmisión contempla invitaciones individuales para personas allegadas a los concursantes. (Captura de pantalla )

La reacción de Maydon en transmisión en vivo

Horas después del incidente, Óscar Maydon abordó lo sucedido durante una transmisión en vivo junto a otra persona. En la charla, el cantante adelantó que planeaba enviarle un “superchat” a Suárez al día siguiente.

PUBLICIDAD

“Nunca he visto una persona que se pusiera así de borracha”, comentó Maydon, aunque de inmediato matizó su observación: “pero yo también la entiendo. A ver, tienen una semana sin ver a gente nueva”.

Su interlocutor coincidió en que se trataba apenas de la primera fiesta de la primera semana del encierro. Maydon insistió en el mismo sentido: “No, yo la entiendo cien por ciento, güey. Cien por ciento y por eso yo fui parte de eso”, dijo, y agregó: “No la juzgo, no la juzgo”.

El cantante también se refirió a un video que circuló en redes donde se le observaban gestos durante el cruce con Suárez. Negó que esas expresiones reflejaran incomodidad de su parte.

PUBLICIDAD

“Yo nunca me sentí incómodo. Hago caras, por naturaleza las hago, sí, pero no es porque estoy incómodo, así soy”, explicó Maydon. Remató la aclaración con un dato adicional sobre su actitud esa noche: “Al contrario, yo le canté”.

“Yo nunca me sentí incómodo. Hago caras, por naturaleza las hago, sí, pero no es porque estoy incómodo, así soy” (La Mansion VIP 2)

Intervención de otros participantes y de la producción

Las caídas de Suárez movilizaron a varios habitantes de la casa. Abel Robles se acercó para ayudarla a levantarse tras uno de los tropiezos, aunque los tacones dificultaron que recuperara la estabilidad y volvió a caer.

Más tarde, cuando Suárez se alejó nuevamente de la fiesta y terminó en el suelo, fue “La Cukis” quien intervino para ayudarla a incorporarse.

Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, expresó su preocupación por el estado de Suárez y por el riesgo de que la situación derivara en un conflicto mayor dentro de la casa: “Si la dejamos, al rato va a tirar toda la mesa y nos va a pegar”, comentó.

PUBLICIDAD

Ante el deterioro del estado de Suárez, el creador del reality, Roberto González Manso, conocido como “HotSpanish”, ingresó a la mansión para intervenir directamente en la situación.

Los participantes del programa La Mansión VIP comparten una cena en torno a una mesa con estética retro junto a una pista de baile iluminada. (La Mansion VIP 2)

Versiones sobre una posible expulsión

Tras el episodio, circularon en redes sociales distintas versiones sobre si Suárez había sido expulsada de La Mansión VIP. La creadora de contenido LAc11 afirmó en TikTok que “sacaron a Paola Suárez de la fiesta porque empezó a amenazar” y que “empezó a agredir a Óscar Maydon”.

Según su relato, todos los integrantes de la mansión le pedían que se calmara, que estaba “haciendo el ridículo”, y que entre más se lo decían, más se enojaba Suárez.

PUBLICIDAD

Otro creador de contenido, identificado como Mich Chismeyuber, también documentó el episodio en su perfil de TikTok y precisó que fue González Manso quien ingresó a la casa para tranquilizar al resto de los participantes.

González Manso descartó de manera directa que Suárez hubiera sido expulsada del programa: “La están atendiendo, le están dando un suerito para que se tranquilice. Se le subió el barullito, queremos que se relaje un poquito, pero queremos que la fiesta continúe aquí”, declaró.

La publicación del incidente generó numerosos comentarios en redes sociales, entre ellos reacciones que cuestionaron el comportamiento de Suárez durante la celebración y otros que apuntaron a que la situación ya era previsible desde el inicio de la temporada.

PUBLICIDAD