México

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Las autoridades aseguraron un invernadero de aproximadamente 3,250 m² y otro de 8,400 m², además de maquinaria para elaborar metanfetamina y procesar cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC)

Los plantíos de marihuana se encontraban en invernaderos al lado de una maquinaria con tecnología de punta para producir metanfetamina, THC y CBD, derivados de canabbis Foto: Defensa Nacional
Los plantíos de marihuana se encontraban en invernaderos al lado de una maquinaria con tecnología de punta para producir metanfetamina, THC y CBD, derivados de canabbis Foto: Defensa Nacional
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El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR inhabilitaron el 13 de noviembre de 2026 dos laboratorios para producir drogas sintéticas y dos invernaderos de marihuana en Degollado, Jalisco. La acción buscó debilitar la capacidad operativa de estructuras vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con un comunicado oficial.

Las autoridades aseguraron un invernadero de aproximadamente 3,250 m² y otro de 8,400 m², además de maquinaria para elaborar metanfetamina y procesar cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la marihuana. También localizaron armamento y cartuchos de diversos calibres.

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La operación se realizó en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal, como parte de una Orden Técnica de Investigación. Según los datos de la indagatoria, los inmuebles eran operados por un grupo encabezado por Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG.

La operación representó una afectación económica para el grupo delictivo

Equipo de tecnología sofisticada fue encontrado y decomisado, sería para hacer metanfetamina Foto: Defensa Nacional
Equipo de tecnología sofisticada fue encontrado y decomisado, sería para hacer metanfetamina Foto: Defensa Nacional

El aseguramiento representó una afectación económica estimada en 17 millones de pesos mensuales, monto que la organización habría obtenido si continuaba la producción de droga sintética. La infraestructura instalada fue valuada en otros cinco millones de pesos.

La acción también impidió que los narcóticos llegaran a las calles y redujo las capacidades operativas y logísticas del grupo delictivo. El material asegurado quedó a disposición de la FGR en la Ciudad de México para las investigaciones y los peritajes correspondientes.

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Durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional habían asegurado 2,708 laboratorios y áreas de concentración en apoyo a las tareas de seguridad pública.

Los polantíos de marihuana de ecnontraban en invernaderos con múltiples costales de abono para uyna prodccuín en masa Foto: Defensa Nacional
Los polantíos de marihuana de ecnontraban en invernaderos con múltiples costales de abono para uyna prodccuín en masa Foto: Defensa Nacional
  • Fueron inhabilitados dos laboratorios y dos invernaderos en Degollado, Jalisco.
  • Los invernaderos tenían superficies aproximadas de 3,250 m² y 8,400 m².
  • La afectación económica estimada alcanzó 17 millones de pesos mensuales y cinco millones de pesos en infraestructura.

La incautación se dio en zona de operación del Tío Lako donde ocurrió balacera el jueves

La incautación de estos laboratorios ocurrió en la población de Degollado a una hora y media de distancia de Ocotlán, donde ocurrió una fuerte balacera el jueves, el abatimiento de dos hombres y la captura de un hondureño.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó, cerca de cinco horas después del enfrentamiento registrado este 12 de noviembre en Ocotlán, Jalisco, que dos agresores fueron abatidos y un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido, tras repeler una agresión armada cuando personal militar atendía el reporte de un vehículo robado.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México, que coordina a las fuerzas de seguridad federales, confirmó que los sujetos involucrados en el hecho delictivo están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

En el operativo se aseguró un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros y otras dos armas largas.

El evento se viralizó en redes sociales tras la divulgación de una videograbación que mostró el momento en que elementos militares voltearon una de las unidades del convoy criminal y después se enfrentaron con armas de grueso calibre.

El ataque ocurrió a las 13:11 horas en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de Ocotlán, frente a la sucursal de Dulcería de los Altos y cerca del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Personal del Escuadrón Aerotáctico Titán brindó apoyo en la zona. Crédito: Redes Sociales

En otro hecho sicarios dispararon al aire y luego a policías en Tlaquepaque

En otro hecho no relacionado, elementos de la Policía de San Pedro Tlaquepaque se enfrentaron con sujetos armados y detuvieron a cuatro hombres la mañana del viernes, luego de recibir un reporte por disparos al aire afuera de una vivienda en la colonia Haciendas de San José, Jalisco. El intercambio no dejó personas lesionadas ni fallecidas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 horas en el cruce de las calles Parote y Cedro. Los agentes aseguraron dos armas de fuego e indicios balísticos, que fueron fijados y recolectados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados encontraron a cuatro hombres que todavía realizaban detonaciones. Cuando llegaron más unidades, los sujetos dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Una vecina contó que se escucharon balazos mientras varias personas trabajaban en la zona. Ante el despliegue de patrullas, los trabajadores se escondieron en el baño.

Hasta el momento se desconocían las circunstancias que originaron el enfrentamiento y si los detenidos contaban con antecedentes penales.

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