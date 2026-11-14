La carta de clemencia del hermano de El Mencho a jueza en EEUU: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Antonio Oseguera Cervantes alias "Tony Montana" germano de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", líder del CJNG fue sentenciado a 22 años de prisión este viernes 13 de noviembre de 2026 Foto: Departamento de Justicia EEUU

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Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, recibió una condena de 22 años y medio de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de posesión de armas vinculadas con narcotráfico. Antes de conocer el fallo, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, envió una carta a la jueza Beryl A. Howell en la que pidió clemencia por su edad, enfermedades crónicas y el deseo de volver con sus hijos.

La sentencia se resolvió en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde Howell le impuso una pena intermedia entre los 30 años solicitados por la Fiscalía estadounidense y los 20 años que planteó la defensa. La condena quedó dividida en 17 años y medio por conspiración para distribuir narcóticos y cinco años adicionales por posesión y uso de armas de fuego.

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Oseguera Cervantes tenía 68 años cuando reconoció su responsabilidad penal. En su mensaje al tribunal, expuso una historia familiar marcada por pobreza, abandono paterno y migración a Estados Unidos durante su adolescencia.

“Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, escribió el acusado. También ofreció una disculpa al tribunal, a la sociedad y a las personas que pudieron resultar afectadas por su conducta.

La carta que Antonio Oseguera Cervantes le escribió a la jueza que le dictó sentencia en donde detalló sus dificultades económicas al ser abandonado por su padre y crecer junto a sus seis hermanos, por lo que migró a EEUU para ayudarles según dijo Foto: Especial

Tony Montana pidió clemencia por su salud y sus hijos

En la carta dirigida a Howell, Antonio Oseguera Cervantes relató que creció en una familia de siete hermanos. Señaló que su padre los abandonó cuando todavía eran pequeños y que su madre quedó a cargo de criarlos sola.

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“Provengo de una familia muy pobre. Éramos siete hijos, y mi padre nos abandonó cuando todavía éramos muy pequeños. Mi madre nos crió sola”, expuso. Agregó que enfrentaron periodos en los que no tuvieron comida suficiente, aunque procuraron salir adelante.

El hermano de “El Mencho” sostuvo que llegó a Estados Unidos aproximadamente a los 16 años, como el tercer hijo de la familia. Explicó que migró para trabajar y contribuir al sostenimiento de su madre y sus hermanos.

Composición fotográfica de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" (izquierda), Antonio Oseguera (derecha) y la silueta de su hija (centro), con la bandera de Estados Unidos de fondo, simbolizando las acciones legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Trabajé en los Estados Unidos durante más de 30 años”, afirmó en el documento. Después fue deportado a México, mientras su primera familia permaneció en territorio estadounidense, donde sus hijos crecieron y formaron sus propias vidas.

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Tras volver a México, Oseguera Cervantes formó otra familia y tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. Según su carta, la madre de ambos murió de cáncer cuando eran menores de edad, por lo que él asumió su crianza.

El acusado indicó que esos dos hijos ya eran mayores y asistían a la universidad. También refirió que tenía otros dos hijos menores: una niña de seis años y un niño de dos años.

La jueza responsabilizó al acusado por el envío de toneladas de droga

Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por la Sedena y la FGR. (Cuartoscuro/DEA)

En su petición, “Tony Montana” aseguró que quería ver crecer a sus hijos menores y permanecer presente en sus vidas. Señaló que uno de sus mayores temores era morir lejos de su familia debido a los padecimientos crónicos que enfrentaba y a que estaba próximo a cumplir 70 años.

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“Su Señoría, entiendo que debo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. No le pido al Tribunal que ignore lo que he hecho”, escribió. Solicitó que la juzgadora tomara en cuenta su edad, salud, familia y las circunstancias de su vida al momento de establecer la pena.

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes pidió una condena que le permitiera volver con sus familiares mientras todavía pudiera formar parte de sus vidas. “Le pido al Tribunal compasión y misericordia”, expresó al final de la carta.

La solicitud no modificó el criterio de la jueza Beryl Howell. Durante la audiencia, la impartidora de justicia le recriminó al acusado su participación en la estructura criminal del CJNG y el envío de narcóticos a Estados Unidos.

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“Usted es responsable de la llegada de toneladas de drogas a este país. Estaba profundamente involucrado en todas las actividades del CJNG”, le dijo Howell antes de dictar la condena. La pena incluyó los cargos por tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por portar armas para facilitar esos delitos.

Oseguera Cervantes había reconocido que traficó cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos para el Cártel Jalisco Nueva Generación. El expediente señaló que esa organización colaboraba con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

El acuerdo de culpabilidad antecedió la sentencia en Washington

Antes de que se formalizara la declaración de culpabilidad, la defensa de Oseguera Cervantes y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron una moción conjunta para cancelar una audiencia de estatus que estaba programada para el 18 de junio de 2026. Ambas partes pidieron que el cambio de declaración se realizara durante la semana del 27 de julio o en la fecha más cercana disponible.

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Antonio Oseguera Cervantes aparece en primer plano con la figura difuminada de Nemesio Oseguera Cervantes y el logo del Cártel de Jalisco Nueva Generación de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento estableció que los fiscales y los abogados del acusado alcanzaron un acuerdo sobre los términos de la declaración de culpabilidad. También solicitaron tiempo adicional para concluir los trámites necesarios para formalizar ese pacto.

Las partes pidieron que ese periodo fuera excluido del plazo previsto en la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos, norma que regula el tiempo para presentar a una persona ante un tribunal. La petición se sustentó en la necesidad de concluir el acuerdo entre la defensa y la Fiscalía.

Antonio Oseguera Cervantes se declaró culpable el 31 de julio de 2026 por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de portar un arma de fuego para facilitar el tráfico de drogas. La resolución judicial incluyó ambos cargos.

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Una ilustración reúne a Nemesio Oseguera Cervantes junto a sus hermanos Antonio y Abraham frente a tres siluetas que representan a otros familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano fue trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por México. Entre las personas incluidas en ese grupo estaba Rafael Caro Quintero.

La entrega fue descrita como una “expulsión” y no como una extradición. Tras su traslado, Oseguera Cervantes quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos federales por narcotráfico y armas.

Nemesio Oseguera Cervantes fue identificado como el líder máximo del CJNG, organización para la que su hermano admitió haber traficado cocaína y metanfetamina. El expediente referido indicó que “El Mencho” habría sido abatido en febrero de 2026 y que la condena contra Antonio Oseguera Cervantes se resolvió meses después de su declaración de culpabilidad.

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