Vicente Fox se retracta: reafirma que Calderón fue elegido por “millones de mexicanos” e insta a “mirar hacia adelante”. (Cortesía)

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Luego de varias semanas bajo escrutinio público, Vicente Fox Quesada, en calidad de expresidente de México en el periodo de 2000 a 2006, emitió un comunicado donde reafirma el triunfo electoral de su sucesor, Felipe Calderón, e insta a “mirar hacia adelante”.

En su mensaje compartido a través de redes sociales, el político hizo énfasis en el tiempo que ha dedicado a “defender la democracia, la alternancia y las libertades” en México. Detallando que su compromiso sigue intacto pese al paso del tiempo, asegurando que su compromiso con el país sigue firme: “Servir, sumar y defender los valores en los que creo”.

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Vicente Fox respalda triunfo de Felipe Calderón

En cuanto al tema que lo ha mantenido al centro del debate en las últimas semanas, el exmandatario panista dijo que su sucesor, Felipe Calderón, fue elegido por “millones de mexicanos”, respaldo que avalaron por medio del voto en las urnas, por lo que se deslindó de sus palabras puntualizando lo siguiente: “Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas”.

Tras ser acusado de una presunta injerencia en el Instituto Federal Electoral (IFE) durante las elecciones que llevaron a que Andrés Manuel López Obrador se dijera víctima del “fraude electoral” en 2006, Vicente Fox aseguró que él respeta “a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto”.

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Ante las acciones que ha emprendido Morena respecto a la creación de una Comisión Electoral para investigar el fraude de su fundador hace veinte años, el expresidente convocó a “mirar hacia delante”, buscando dejar atrás sus dichos.

“Creo en las mexicanas y los mexicanos que todos los días trabajan, emprenden y sacan adelante a sus familias. En ellos está la fuerza de nuestra nación. Merecen seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un mejor futuro”, escribió.

“México y el futuro de nuestros hijos y nietos”, la frase el Fox usó para finalizar su comunicado, donde comentó que no desistirá y “seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones”.

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El expresidente panista insta a respetar las instituciones

Posterior al comunicado, el panista realizó una serie de publicaciones en las que insiste en “no engancharse” en la disputa pública que mantiene con Morena, instando a “no perder el tiempo en confrontaciones distractoras”.

Con el objetivo de dejar atrás la versión que lo llevó a estar bajo constantes señalamientos de los morenistas y la coalición oficialista, Fox Quesada apuntó a privilegiar el “bien común” por encima de “cualquier interés particular”.

Destacó el tema de la libertad en el país, y la gobernanza: “Gobernar es servir, es escuchar, decidir y dar resultados, es entender que detrás de cada decisión hay familias, empleos, sueños y oportunidades. No hay mayor privilegio que de servir a México”.

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En su último mensaje, el que un día fue el opositor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hoy busca aliarse con ellos para crear un frente opositor al partido en el poder, recalcó que “las instituciones no son botín político ni patrimonio de quien gobierna”.