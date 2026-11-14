Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Giancarlo N alias "Lucifer" o "Raptor" es un líder del CJNG que opera en Colima y fue detenido en Tlaquepaque, Jalisco este viernes 13 de noviembre Foto: SEMAR

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Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo coordinado por la Secretaría de Marina, la FGR y corporaciones de seguridad federales y estatales. Las autoridades lo identificaron como presunto jefe operativo regional de un grupo delictivo con presencia en Colima y Jalisco, y señalaron que su captura debilitó la estructura de mando y la capacidad operativa de esa organización.

El detenido contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. La Secretaría de Marina lo ubicó también como generador de violencia de segundo nivel dentro de la estructura criminal a la que presuntamente pertenecía.

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La operación incluyó personal de la Semar, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la SSPC de Colima y la Policía de Tlaquepaque. La intervención se realizó sin efectuar disparos, de acuerdo con la dependencia naval.

Las labores de inteligencia permitieron localizar y capturar a Giancarlo “N” mediante una operación de precisión. Tras la detención, quedó a disposición de las autoridades para continuar con el procedimiento judicial derivado de la orden vigente en su contra.

Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La célula operaba en Colima y Jalisco, según las investigaciones

Las investigaciones oficiales identificaron a Giancarlo “N” como líder de una célula del CJNG en Colima, donde presuntamente operaba junto con Francisco “N”, alias “Chacalo” asesinado en diciembre de 2025. A esa estructura se le atribuyeron actividades de halconeo, narcomenudeo, homicidios y desmembramientos de víctimas.

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Los reportes señalaron que la célula tenía presencia en Manzanillo y Villa de Álvarez. En esas zonas habría participado en hechos de violencia extrema y en el control de puntos de venta de droga, además de labores de vigilancia para el grupo criminal.

Las autoridades también vincularon a la organización con el uso de inmuebles para retener, torturar y ejecutar a víctimas. Entre los lugares identificados figuró el edificio 16 de la CROM, en Manzanillo, que presuntamente era utilizado como centro de operaciones para actividades ilícitas.

Giancarlo alias “Raptor” o “Lucifer”, es originario de Colima, es identificado como presunto jefe de sicarios y encargado del grupo TAI (Tropas de Alto Impacto), vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en esa entidad.

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El 4 de mayo de 2022 ingresó al CERESO de Colima por homicidio calificado en grado de tentativa. El 9 de mayo de ese año fue vinculado a proceso y el 27 de marzo de 2025 egresó bajo condena condicional.

Relacionado con multihomicidio en panadería

Los ataques armados vinculados a la panadería “El Pichón” en la capital de Colima ocurrieron en dos fechas distintas: el 2 de septiembre de 2025 (no el 2 de febrero) y el 14 de abril de 2026. En conjunto, ambas agresiones dejaron un saldo de ocho personas asesinadas y dos heridas.

Primer ataque (2 de septiembre de 2025)

(Foto: Secretaría de Seguridad Pública Colima)

Hechos y lugar. Alrededor de las 6:00 de la mañana, hombres armados irrumpieron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Pino Suárez, en la colonia Placetas, al sur de la ciudad de Colima.

Víctimas. Seis empleados del negocio fueron asesinados en el lugar (cinco hombres y una mujer) y dos trabajadores más resultaron heridos de bala.

Antecedentes y operación. El negocio familiar contaba con más de 30 años de trayectoria en la capital colimense. Tras el atentado, la Fiscalía General del Estado de Colima aseguró el inmueble por 15 días y, tras su liberación, el establecimiento continuó operando a puerta cerrada.

Detenciones del primer caso. En septiembre de 2025, un juez vinculó a proceso penal por homicidio calificado y tentativa de homicidio a Marco Antonio “N” y a un menor de edad identificado como Juan Manuel “N”. Otro presunto implicado fue localizado sin vida posteriormente en Villa de Álvarez.

Foto: Facebook / Panadería "El Pichón"

Segundo ataque (14 de abril de 2026)

Hechos y lugar. Siete meses después de la primera masacre, sujetos armados atacaron a tiros a los propietarios del negocio cuando arribaban a un inmueble vinculado a la panadería. La agresión ocurrió en los límites de las colonias Fátima y Placetas (calle Independencia) en Colima.

Víctimas. En el sitio fallecieron el propietario del establecimiento, Luis García Espinosa, y su hermano, Rubén García Espinosa.

Avances de la investigación en 2026

Captura del presunto autor material. El 15 de abril de 2026, elementos de seguridad detuvieron en flagrancia a José Antonio “N”, alias “El 51”, quien fue vinculado a proceso por un juez de control el 24 de abril por el doble homicidio de los hermanos panaderos.

Mataron a su jefe “El Chacalo” en diciembre de 2025

Francisco “N”, conocido como el “El Chacalo”, líder del CJNG en Colima fue el hombre asesinado la noche del jueves 19 de diciembre de 2025 en la colonia Patios del Ferrocarril, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

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El fallecido fue identificado como Francisco “N”, conocido con el alias de “El Chacalo”, de 32 años de edad. De acuerdo con las primeras indagatorias, se le vincula como presunto líder de un grupo delictivo que operaba en la región, con funciones de coordinación en actividades ilícitas.

De acuerdo al comunicado emitido por la Seguridad Pública, el hombre había estado recluido en dos ocasiones en el Centro de Reinserción Social por delitos contra la salud. Además, contaba con un historial relacionado con narcomenudeo, consumo de estupefacientes y alteración del orden público, lo que lo colocaba como un objetivo relevante dentro de las investigaciones de seguridad en el estado.

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El Chacalo era líder de una célula del CJNG en Viulla de álvarez en Colima, fue asesinado en diciembre de 2025

Semar desplegó más de 1,000 elementos durante operativos en Colima

La captura de “Raptor” ocurrió después de detenciones previas de presuntos integrantes de su estructura. En noviembre de 2025, la Semar desplegó más de 1,000 elementos en la región como parte de la estrategia Colima Seguro.

El 11 de noviembre de ese año fue detenida Yajaira Berenice “N”, alias “La China”, en Manzanillo. Durante esa acción fueron aseguradas 36 dosis y 44.51 gramos de metanfetamina.

Un día después, el 12 de noviembre de 2025, fue capturado Jaime Tonatiuh “N”, alias “El Pilas” o “X7”. Las autoridades le aseguraron 68 dosis de metanfetamina y lo pusieron a disposición de las instancias correspondientes.

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Las capturas de ambos operadores fueron consideradas por las autoridades como acciones que redujeron la capacidad de mando y operación de la célula en la región. La detención de Giancarlo “N” se sumó a esas intervenciones contra la estructura criminal señalada por hechos violentos en Colima.

El pasado 6 de septiembre capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima.

Giancarlo “N” quedó a disposición de las autoridades judiciales

La operación en Guadalajara reunió a corporaciones federales, estatales y municipales. La Semar sostuvo que la coordinación institucional permitió concretar la captura sin un enfrentamiento armado.

El señalamiento contra Giancarlo “N” se centró en su presunta función como jefe operativo regional y en la orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Las autoridades deberán determinar su responsabilidad penal durante el proceso judicial.

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La FGR y las instancias judiciales correspondientes continuarán con las diligencias del caso. Giancarlo “N” conserva la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia.