Juez da luz verde para extraditar a EEUU a “R1” del CJNG: es investigado por delincuencia organizada junto a su hermano, el “R2″

Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Guardar

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias" El R1″, enfrenta una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Un juzgado también desechó el amparo con el que buscaba impedir su entrega antes de que concluya el procedimiento judicial.

Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, emitió el mandamiento el 10 de noviembre dentro del juicio de extradición 3/2026.

PUBLICIDAD

Álvarez Ayala permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. En México enfrenta procesos por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, dio a conocer el medio local El Informador.

También fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Fuerzas militares lo detuvieron en julio en Atotonilco El Alto, Jalisco, al señalarlo como principal sospechoso del homicidio.

Este 7 de agosto un juez de control definió que existen pruebas suficientes para procesar al "R1" del CJNG. Crédito: Redes Sociales

Le fue negado el amparo que solicitó para evitar extradición

El presunto jefe de la célula delictiva Los Rs promovió un amparo contra la Unidad de Procedimientos Internacionales de la FGR. En su demanda reclamó la ejecución de la orden provisional, así como una supuesta instrucción de destierro, expulsión y entrega a las autoridades estadounidenses sin agotar las etapas del juicio de extradición.

PUBLICIDAD

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal desechó de plano la solicitud de protección federal. La determinación estableció que los actos reclamados no constituyen la resolución definitiva del procedimiento, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en esta fase.

El acuerdo publicado el viernes señaló: “En el caso concreto, en lo que aquí adquiere relevancia, el quejoso reclama en esencia LA ORDEN PROVISIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN Y SU EJECUCIÓN”.

El juzgador añadió que esos actos “no constituyen la resolución definitiva del procedimiento de extradición”, sino posibles violaciones cometidas durante su desarrollo. Por esa razón, indicó que no podían impugnarse mediante amparo bajo los preceptos aplicables al caso.

PUBLICIDAD

Álvarez Ayala fue identificado como operador de Los Rs

Dos hermanos señalados de ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos, dos más están libnres además de dos sobrinos Foto: FGR y Facebook

Ramón Ángel Álvarez Ayala ha sido señalado como uno de los colaboradores cercanos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Investigaciones federales iniciadas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón lo ubicaron como el segundo hombre en la estructura de la organización.

Tras la detención de Nicolás Balcázar López, alias El Bronco, Álvarez Ayala habría asumido funciones como operador de confianza de Oseguera Cervantes. El grupo le habría delegado el control de actividades de narcotráfico en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en la región norte de Jalisco.

Su captura de julio no fue la primera. En septiembre de 2012, el Ejército Mexicano detuvo a El R1 junto con sus hermanos Rafael Álvarez Ayala, alias El R2, y Jesús Álvarez Ayala, durante un operativo desplegado en Guadalajara y Zapopan.

PUBLICIDAD

La célula familiar tuvo otro golpe una semana antes de la resolución del amparo. Elementos de la FGR y de la Semar detuvieron nuevamente a Rafael Álvarez Ayala en un restaurante de Zapopan, Jalisco.

Estados Unidos lo reclama por narcotráfico y lavado de dinero

Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud de Estados Unidos contra El R1 se relaciona con cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. La orden provisional no representa por sí misma una resolución definitiva sobre su entrega, según el criterio del juzgado que revisó su demanda de amparo.

El proceso de extradición identificado con el número 3/2026 continúa mientras Álvarez Ayala permanece en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. La defensa impugnó posibles actos de entrega anticipada, pero el juzgado concluyó que aún no existía una determinación final que pudiera ser combatida mediante ese recurso.

PUBLICIDAD

La resolución judicial mantuvo vigente el procedimiento para atender la petición estadounidense. El caso se suma a los procesos penales que el presunto integrante de Los Rs enfrenta en México por delitos relacionados con armas, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcotráfico y la presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan.

Ordenó el asesinato de la influencer Valeria Márquez

Omar García Harfuch reaccionó a los dichos del hijo de El R1 sobre el feminicidio de Valeria Márquez. (CUARTOSCURO/Capturas de pantalla)

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R-1′ y líder del grupo delictivo ‘Los R’s’ , ordenó el feminicidio de la joven influencer, Valeria Márquez, a petición de su hijo Francisco ‘N’, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

PUBLICIDAD

El funcionario federal indicó que el hijo del R1 tuvo una relación sentimental con la joven de 23 años de edad, sin detallar cuánto tiempo duró.

Mencionó que Francisco ‘N’ amenazó en diversas ocasiones a Valeria; sin embargo, precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer dicha información próximamente y ya se integra a la investigación contra el R1.