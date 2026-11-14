México Deportes

Querétaro vs Monterrey, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 7

Con este compromiso se disputará el último encuentro pendiente del calendario, luego de la pausa que tuvieron los clubes mexicanos por su participación en la Leagues Cup

Escudos de Querétaro Fútbol Club y Club de Fútbol Monterrey separados por las letras VS sobre el césped de un estadio iluminado de noche.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los últimos boletos para la Liguilla todavía están en disputa y Querétaro y Monterrey afrontarán un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

Ambos equipos se enfrentarán este sábado 14 de noviembre en el Estadio La Corregidora, en un duelo pendiente de la Jornada 7 que podría marcar su futuro en el campeonato.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos es mínima en la clasificación: Rayados ocupa el décimo puesto con 21 puntos, mientras que los Gallos Blancos aparecen en la posición 12 con 20 unidades. Por eso, dejar escapar puntos podría complicar todavía más sus posibilidades de avanzar a la fase final.

¿Cómo llegan Querétaro y Monterrey al partido pendiente?

El conjunto queretano atraviesa uno de sus momentos más complicados del torneo. Después de haber figurado entre los primeros cuatro lugares de la tabla, perdió terreno durante las últimas jornadas y ahora acumula cinco derrotas consecutivas.

Su registro es de seis victorias, dos empates y siete derrotas. Además, su producción ofensiva ha sido uno de sus principales problemas: suma apenas 18 goles a favor y ha recibido 23, cifras que lo colocan como la quinta peor ofensiva del Apertura 2026.

PUBLICIDAD

Monterrey tampoco ha conseguido mantener regularidad. Los dirigidos por Rayados acumulan seis triunfos, tres empates y seis derrotas, con 26 anotaciones a favor y 25 en contra. Pese a sus altibajos, el equipo regiomontano todavía tiene la oportunidad de rescatar su participación en el campeonato.

El partido ante Querétaro será especialmente importante antes de su último compromiso de la fase regular, en el que visitará a Pumas en Ciudad Universitaria.

¿Cuándo y dónde ver Querétaro vs Monterrey en México?

El encuentro pendiente de la Jornada 7 se jugará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio La Corregidora. Estos son los detalles para seguirlo en México:

  • Partido: Querétaro vs Monterrey.
  • Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.
  • Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Estadio: La Corregidora.
  • Transmisión: FOX+ y FOX One.

Con este compromiso se disputará el último encuentro pendiente del calendario, luego de la pausa que tuvieron los clubes mexicanos por su participación en la Leagues Cup.

Temas Relacionados

Querétaro FCRayadosMonterreyLiga MXApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

Renée Carvajal propuso lecturas de Benito Taibo y Eloy Moreno, mientras usuarios cuestionaron sus argumentos sobre la educación literaria

Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Óscar Maydon aseguró que no se sintió incómodo tras el altercado con Paola Suárez durante la primera fiesta de La Mansión VIP 2, donde la influencer protagonizó discusiones y caídas bajo los efectos del alcohol, aunque el cantante dijo comprenderla por el encierro del reality

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Antonio Oseguera Cervantes describió su vida y su infancia en donde señaló que emigró a EEUU a los 16 años para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos, pocos años después su hermano Rubén, máximo líder del CJNG, lo siguió

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

El concursante conocido por permanecer 202 días dentro de una tienda en Estados Unidos, aparece entre 12 equipos que buscan una bolsa de 250,000 dólares

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

Ambos equipos atraviesan situaciones particulares y tendrán que encontrar alternativas para mantener su ofensiva en funcionamiento

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL
MÁS NOTICIAS

NARCO

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

ENTRETENIMIENTO

Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Alcalde de Querétaro respalda detención de Gabito Ballesteros tras show suspendido: “No pueden cantar nada que exalte la violencia”

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

Cierre aéreo en EEUU afecta a artistas mexicanos: Camila Fernández, Matisse y Los Recoditos, quedaron varados

DEPORTES

América vs New York Red Bulls: a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de las Águilas en la Fecha FIFA

América vs New York Red Bulls: a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de las Águilas en la Fecha FIFA

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

Toluca vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Steelers vs Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha por la cima de la AFC Norte en la Semana 10 de la NFL

Tigres vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil