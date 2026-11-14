Querétaro vs Monterrey, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 7

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los últimos boletos para la Liguilla todavía están en disputa y Querétaro y Monterrey afrontarán un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

Ambos equipos se enfrentarán este sábado 14 de noviembre en el Estadio La Corregidora, en un duelo pendiente de la Jornada 7 que podría marcar su futuro en el campeonato.

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La diferencia entre ambos es mínima en la clasificación: Rayados ocupa el décimo puesto con 21 puntos, mientras que los Gallos Blancos aparecen en la posición 12 con 20 unidades. Por eso, dejar escapar puntos podría complicar todavía más sus posibilidades de avanzar a la fase final.

¿Cómo llegan Querétaro y Monterrey al partido pendiente?

El conjunto queretano atraviesa uno de sus momentos más complicados del torneo. Después de haber figurado entre los primeros cuatro lugares de la tabla, perdió terreno durante las últimas jornadas y ahora acumula cinco derrotas consecutivas.

Su registro es de seis victorias, dos empates y siete derrotas. Además, su producción ofensiva ha sido uno de sus principales problemas: suma apenas 18 goles a favor y ha recibido 23, cifras que lo colocan como la quinta peor ofensiva del Apertura 2026.

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Monterrey tampoco ha conseguido mantener regularidad. Los dirigidos por Rayados acumulan seis triunfos, tres empates y seis derrotas, con 26 anotaciones a favor y 25 en contra. Pese a sus altibajos, el equipo regiomontano todavía tiene la oportunidad de rescatar su participación en el campeonato.

El partido ante Querétaro será especialmente importante antes de su último compromiso de la fase regular, en el que visitará a Pumas en Ciudad Universitaria.

¿Cuándo y dónde ver Querétaro vs Monterrey en México?

El encuentro pendiente de la Jornada 7 se jugará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio La Corregidora. Estos son los detalles para seguirlo en México:

Partido: Querétaro vs Monterrey.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: La Corregidora.

Transmisión: FOX+ y FOX One.

Con este compromiso se disputará el último encuentro pendiente del calendario, luego de la pausa que tuvieron los clubes mexicanos por su participación en la Leagues Cup.

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