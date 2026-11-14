Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Suspenden concierto de Gabito Ballesteros en Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 (feria.ganadera.qro/Instagram)

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La canción “AMG”, interpretada por Gabito Ballesteros junto con Natanael Cano y Peso Pluma, quedó en el centro de la polémica luego de que el cantante presuntamente la interpretara durante su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, espectáculo que terminó abruptamente por incumplir las restricciones impuestas a su repertorio.

El concierto, realizado en el Teatro del Pueblo el viernes 13 de noviembre, fue suspendido por autoridades municipales después de que el artista presuntamente interpretara dos canciones que no estaban incluidas en la lista previamente autorizada por las instancias correspondientes.

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Uno de los temas señalados fue precisamente “AMG”, un corrido tumbado que se convirtió en uno de los éxitos más reconocidos de los tres exponentes de la música regional mexicana.

La intervención de las autoridades provocó que el espectáculo fuera interrumpido y que Gabito Ballesteros denunciara posteriormente, mediante una transmisión en vivo en Instagram, que policías lo mantenían retenido después de lo ocurrido.

¿De qué trata la canción “AMG” de Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros habría interpretado AMG y por eso le suspendieron su concierto Credito: Max Alonso- infobae

“AMG” es una colaboración de Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballesteros, lanzada el 24 de noviembre de 2022 como parte del álbum “Nata Montana”, de Natanael Cano.

El título hace referencia a la división de vehículos de alto rendimiento de Mercedes-Benz, mientras que la canción desarrolla una narrativa característica de los corridos tumbados: lujos, automóviles exclusivos, dinero, fiestas y una vida marcada por el poder y el reconocimiento.

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“De todo ya pasé, claro que le batallé

Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer

Mercedes AMG, Clase G-63

Lo que un día soñé, todo ya me lo compré“.

A través de sus versos, los intérpretes construyen una imagen de éxito económico y ostentación, con referencias a vehículos de lujo y elementos asociados con el estilo de vida que suele retratar este subgénero musical.

La colaboración alcanzó una importante popularidad en plataformas digitales, solo en Spotify registra 929 millones de reproducciones y contribuyó a consolidar la presencia de los tres cantantes dentro de la escena de los corridos tumbados.

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“Los baby a mí me gustan más

Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad

En jet particular, me pongo en cualquier lugar

Destapando las champagne, hay billetes pa’ gastar

Moviendo bien el ice, everywhere me han de mirar

Con unos tenis Nike, soy maleante y es lo que hay".

Sin embargo, su contenido también se encuentra dentro de la discusión sobre los límites entre la representación de determinados estilos de vida en la música y las restricciones que algunas autoridades han establecido para evitar la apología del delito en espectáculos públicos.

“Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta

Ahí traigo la lista negra pa’l que se pase de verga

Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta

Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta".

¿Por qué suspendieron el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

De acuerdo con el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, antes de subir al escenario, Gabito Ballesteros entregó una lista con las canciones que tenía previsto interpretar.

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El repertorio fue revisado por las autoridades correspondientes y se excluyeron expresamente los temas que pudieran incumplir las disposiciones vigentes contra la apología del delito.

No obstante, durante el espectáculo, el cantante presuntamente interpretó una primera canción que no estaba autorizada. Ante esta situación, personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino y lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle las condiciones que había aceptado.

El intérprete regresó posteriormente y cantó un segundo tema, identificado como “AMG”, lo que provocó que las autoridades determinaran cancelar definitivamente su presentación.

La organización sostuvo que la decisión respondió al incumplimiento de los acuerdos y a la necesidad de hacer valer la normativa aplicable a los espectáculos públicos.

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Gabito Ballesteros denuncia que fue retenido por policías

Después de la suspensión del concierto, Gabito Ballesteros realizó una transmisión en vivo desde su vehículo, en la que expresó su inconformidad por la intervención de las autoridades.

El cantante aseguró que había respetado el repertorio autorizado, aunque reconoció que modificó el orden de las canciones para responder a las peticiones del público.

Durante la transmisión también manifestó que desconocía hacia dónde lo trasladarían y señaló que su camioneta estaba siendo enganchada por una grúa.

La versión del artista contrastó con la explicación del Comité Organizador, que sostuvo que había interpretado dos canciones fuera de la lista aprobada, pese a recibir una advertencia durante el espectáculo.

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Aunque el cantante denunció que estaba retenido por policías, hasta el momento de los primeros reportes no se había confirmado oficialmente una detención formal ni se habían precisado las sanciones que podrían aplicarse en su contra.