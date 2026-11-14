Alcalde de Querétaro respalda detención de Gabito Ballesteros tras show suspendido: “No pueden cantar nada que exalte la violencia”

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El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, respalda la actuación de las autoridades tras la suspensión del concierto de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera y el registro del cantante ante autoridades ministeriales.

El alcalde sostiene que en la entidad los artistas deben apegarse a las reglas sobre contenidos que presuntamente hagan apología del delito.

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Macías fija su postura un día después de que el show del intérprete fue cancelado en el Teatro del Pueblo. La presentación se interrumpió luego de que el Comité Organizador señaló que Ballesteros habría cantado temas que no estaban incluidos en el repertorio previamente autorizado.

El alcalde de Querétaro, municipio conurbado con El Marqués, afirma que las autoridades locales y estatales actuaron conforme a sus atribuciones.

También extiende su respaldo a la Fiscalía, aunque hasta ahora las instituciones no detallan públicamente la causa jurídica de la detención registrada.

La consulta al Registro Nacional de Detenciones identifica a Gabriel Ballesteros Abril, conocido como Gabito Ballesteros, como detenido por la Policía Estatal a las 04:00 horas de este 14 de noviembre. La ficha señala que quedó a disposición del Ministerio Público y que era trasladado hacia la Fiscalía Federal de la República.

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Gabito Ballesteros Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 suspensión concierto (feria.ganadera.qro/Instagram)

Felipe Macías afirma que en Querétaro “nadie [está] por encima de la ley”

Durante un encuentro con medios, Felipe Macías plantea que la actuación contra el cantante responde a la aplicación de las reglas vigentes en el estado. El edil no precisa si cuenta con información directa del expediente ministerial ni expone una conducta penal atribuida al artista.

“Yo creo que queda claro que aquí en Querétaro nadie por encima de la ley, no importa quién sea”, dice Macías al referirse al caso del intérprete sonorense.

El presidente municipal menciona a las autoridades de Protección Civil, al gobierno de El Marqués, a la Secretaría de Gobierno de ese municipio, a las corporaciones de seguridad estatales y a la Fiscalía. En su declaración, reconoce de forma expresa la intervención de instancias que no dependen del Ayuntamiento de Querétaro.

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¿Dónde está Gabito Ballesteros? Cantante denunció retención policial tras suspensión de su concierto en Querétaro. (Instagram)

“Primero felicitar la actuación de la autoridad, de la autoridad de Protección Civil municipal, de El Marqués, del Estado, de la Secretaría de Gobierno del municipio de El Marqués, al alcalde Rodrigo Monsalvo, a la actuación de las corporaciones de seguridad del Estado, también de Fiscalía”, expresa.

Macías señala que tuvo conocimiento del hecho como autoridad de un municipio vecino. Por ello, su posicionamiento se centra en la defensa de las normas aplicables a los espectáculos, no en una explicación sobre el procedimiento que derivó en el registro de Ballesteros ante el Ministerio Público.

El alcalde sostiene que los músicos tienen la obligación de observar las restricciones impuestas por las autoridades. “Todos los artistas tienen la obligación de cumplir la ley”, afirma.

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(Registro nacional de detenciones)

El alcalde atribuye la cancelación a contenidos que, según él, incitan a la violencia

Macías plantea que las disposiciones en Querétaro prohíben canciones que exalten la violencia, la vida criminal o constituyan apología del delito.

Su declaración ocurre después de que el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera asegura que Gabito Ballesteros habría interpretado dos canciones ajenas al listado aprobado.

“No pueden cantar nada que exalte la violencia, la vida criminal ni lo que constituya apología del delito”, dice el presidente municipal de Querétaro.

El cantante ofreció otra versión en una transmisión difundida después de la suspensión. Ballesteros sostiene que aceptó respetar el repertorio autorizado y que conocía los temas que no debía interpretar. También denuncia una presunta retención por parte de policías tras dejar el recinto.

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De acuerdo con el Comité Organizador, la primera intervención ocurrió cuando el artista habría interpretado una canción no autorizada. Personal municipal lo retiró de forma momentánea del escenario para recordarle las condiciones del espectáculo.

Ballesteros volvió al escenario y presuntamente interpretó “AMG”, una colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma. Esa acción derivó en la cancelación definitiva de la presentación, según la versión de los organizadores.

“Así se hacen las cosas en Querétaro, el respeto a las leyes, a crear una cultura de paz”, sostiene Macías ante la prensa.

ARCHIVO - Gabito Ballesteros durante su presentación en Verizon Stage en el Festival La Onda en Napa, California, el 2 de junio de 2024. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

Esto se sabe del caso de Gabito Ballesteros en El Marqués

El concierto se realizaba en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, instalada en el Ecocentro Expositor. El evento continúa programado del 12 al 30 de noviembre, aunque la actuación de Gabito Ballesteros quedó suspendida.

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La organización de la feria sostiene que el repertorio de los artistas era revisado antes de las presentaciones y que los temas considerados apología del delito estaban excluidos. La aplicación de eventuales sanciones, según esa versión, corresponde a las autoridades municipales.

Macías respalda esa interpretación y afirma que no se consentirán expresiones que inciten a la violencia. “Aquí se respetan las leyes, aquí se fomenta la paz, la convivencia, los valores y no se va a consentir de ninguna manera ninguna conducta que incite a la violencia, como lo hizo el artista el día de ayer”, declara.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones no informa el posible delito, una carpeta de investigación ni el vínculo entre la detención y la cancelación del espectáculo.

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Tampoco hay una explicación pública de la Fiscalía sobre la situación jurídica del cantante.