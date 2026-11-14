Feria de Querétaro desmiente versión de Gabito Ballesteros y asegura que el cantante incumplió con el setlist

Ballesteros fue acusado de hacer apología al delito. (Facebook Gabito Ballesteros)

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La presentación del cantante sonorense Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 terminó de manera abrupta y rodeada de polémica tras la intervención de las autoridades municipales y estatales.

Luego de que el espectáculo fuera cancelado a mitad de la noche y el intérprete denunciara en redes sociales haber sido retenido por elementos policiales, el Comité Organizador del evento emitió un posicionamiento oficial para esclarecer los hechos y detallar las consecuencias legales y económicas que enfrenta el artista.

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Momento en el que el cantante Gabito Ballesteros es informado sobre la detención de su concierto en la Feria de Querétaro, la noche del viernes 13 de noviembre.

Qué dicen los organizadores

De acuerdo con la versión oficial de los organizadores, la suspensión definitiva del concierto obedeció estrictamente a que el exponente de los corridos tumbados incumplió en dos ocasiones consecutivas con el listado de canciones previamente revisado y autorizado para su espectáculo.

El incidente no solo provocó el desalojo anticipado del recinto en el Ecocentro Expositor, sino que abre la puerta a una sanción económica que supera el millón de pesos y a un posible veto para futuras presentaciones en territorio queretano.

Para la edición 2026 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro —que se celebra del 12 al 30 de noviembre—, el Gobierno del Estado y los organizadores implementaron un protocolo de revisión previa de los repertorios de todos los artistas invitados, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque.

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El objetivo de esta medida es garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre espectáculos públicos en la entidad, las cuales prohíben expresamente la interpretación de temas que hagan apología del delito, exalten la violencia o hagan referencia a integrantes de organizaciones criminales.

Gabito Ballesteros canta ante el público durante una presentación en Querétaro que fue suspendida por la interpretación de narcocorridos. (Instagram)

Según detalló el Comité Organizador, todos los talentos confirmados para la feria fueron informados con antelación sobre estas restricciones y aceptaron respetarlas mediante acuerdo previo. En el caso específico de Gabito Ballesteros, su equipo entregó un setlist que fue depurado por las autoridades correspondientes para excluir aquellas piezas consideradas contrarias a la ley local.

Sin embargo, durante el desarrollo del concierto la noche del viernes 13 de noviembre, la cronología de los hechos derivó en un choque directo con los inspectores municipales:

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Primera infracción y llamado de atención: Transcurrida la primera parte del espectáculo, Ballesteros interpretó una primera canción que no formaba parte del repertorio autorizado. Ante ello, personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino de inmediato y solicitó al cantante descender momentáneamente del escenario para recordarle el compromiso adquirido antes de salir a cantar.

Segundo incumplimiento y cancelación definitiva: Tras recibir la advertencia, el intérprete regresó ante el público para continuar con su presentación; no obstante, entonó un segundo tema excluido de la lista permitida, identificado como “AMG”. Ante la reincidencia en vivo, las autoridades determinaron que el espectáculo no podía continuar y ordenaron su suspensión definitiva en apego a la legislación local.

La feria emitió un comunicado alegando que ellos no tenían conocimiento de que se presentarían las canciones. (FB Feria de Querétaro)

La feria emitió un comunicado alegando que ellos no tenían conocimiento de que se presentarían las canciones. (FB Feria de Querétaro)

¿De cuánto es la multa millonaria que podría enfrentar el cantante?

Uno de los puntos centrales revelados tras el incidente es el impacto financiero que el desacato tendrá para el intérprete sonorense. De conformidad con las disposiciones legales que regulan los espectáculos públicos en el estado de Querétaro, las infracciones relacionadas con la apología del delito o la exaltación de la violencia conllevan sanciones severas para los responsables.

La normativa local contempla multas económicas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), una cifra que equivale a más de un millón de pesos mexicanos (estimada alrededor de 1 millón 173 mil pesos según el valor vigente de la UMA en 2026). Asimismo, la legislación establece la aplicación de vetos administrativos para artistas reincidentes, lo que podría impedir que Gabito Ballesteros vuelva a presentarse en escenarios públicos o ferias dentro de la entidad.

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Una consulta en el Registro Nacional de Detenciones de México confirma la ausencia de registros sobre la detención formal del cantante Gabito Ballesteros. (Infobae México / Instagram)

La postura de Gabito Ballesteros y la continuación de la feria

Mientras las autoridades sostienen que el operativo respondió exclusivamente al cumplimiento de la ley y a la preservación del orden público —subrayando que no se trata de una medida contra un género musical ni contra un artista en particular—, Gabito Ballesteros ofreció una versión distinta a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales tras abandonar el recinto.

En su mensaje, el cantante aseguró que acató las instrucciones sobre los temas que le pidieron omitir —mencionando específicamente canciones como “Presidente” y “Cuernos”— y sostuvo que “AMG” no figuraba en el listado de temas prohibidos que le fue entregado, además de argumentar que su letra no promueve la violencia. Asimismo, denunció que elementos de seguridad emplearon gas para obligarlo a descender de su vehículo y que fue trasladado en una grúa junto con su unidad tras la cancelación del evento.

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Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

Pese al escándalo generado por este episodio, el Comité Organizador confirmó que el resto de las actividades, exposiciones ganaderas y conciertos programados en el Ecocentro Expositor para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 continuarán desarrollándose con normalidad hasta su clausura el próximo 30 de noviembre, reiterando que la política de cero tolerancia hacia contenidos que enaltezcan el delito se mantendrá vigente durante todo el certamen.