México

Conciertos de Garbage y Karol G en CDMX: consulta el pronóstico del clima antes de salir

Este 14 de noviembre, la colombiana se presentará en el Estadio GNP Seguros y la banda de rock alternativo en el Zócalo capitalino completamente gratis

Karol G y Garbage
Conciertos de Karol G y Garbage en la CDMX
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Este 14 de noviembre la Ciudad de México será sede de diversos eventos internacionales, los cuales generarán una gran afluencia de personas en varios puntos de la capital del país.

En los últimos días, la CDMX ha registrado lluvias y bajas temperaturas durante el día, por lo que es importante que los asistentes al concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros y Garbage en el Zócalo capitalino tomen sus previsiones ante el pronóstico del clima de este sábado.

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Clima de la CDMX para este sábado previo a los conciertos de Karol G y Garbage

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este sábado se prevé cielo medio nublado a nublado en el Valle de México, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente se reportó de frío a fresco, con bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde se espera un clima templado.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronostica una temperatura máxima de 23 °C alrededor de las 15:00 horas y una mínima de 9 °C al amanecer. A lo largo de la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 °C.

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Asimismo, se esperan vientos variables de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 40 km/h. Aunque las condiciones para lluvias ligeras serán limitadas, se recomienda a los ciudadanos que participarán en los conciertos mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la SGIRPC.

Ilustración de la catedral, un escenario y recuadros informativos con iconos sobre temperatura, viento, horario de acceso y objetos regulados.
Una infografía detalla el pronóstico meteorológico templado y los protocolos de ingreso implementados para el concierto en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SSC implementará operativo de seguridad para el concierto en el Zócalo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo de vigilancia y filtros de revisión para el concierto gratuito de Garbage, programado para este 14 de noviembre en el Zócalo capitalino. Los accesos peatonales comenzarán a operar a partir de las 14:00 horas, mientras que la estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro permanecerá cerrada durante el evento.

El ingreso a la Plaza de la Constitución estará controlado mediante puntos de revisión instalados en las principales calles y avenidas del Centro Histórico, mientras que elementos de seguridad inspeccionarán a los asistentes para evitar el ingreso de artículos que representen algún riesgo o dificulten el desarrollo del espectáculo.

Los filtros peatonales estarán ubicados en los siguientes puntos:

  • Avenida Francisco I. Madero
  • Calle 5 de Febrero
  • 16 de Septiembre
  • Avenida 20 de Noviembre
  • Calle Pino Suárez
  • Calle 5 de Mayo
  • Calle Tacuba
  • Calle Izazaga
  • Calle Venustiano Carranza

¿Qué objetos están prohibidos y cuáles se pueden ingresar al show de Garbage?

Como parte de las medidas de seguridad, la SSC restringirá el acceso con mochilas voluminosas, maletas, bolsas grandes, sillas plegables, bancos, hieleras y paraguas con puntas rígidas.

Tampoco estará permitido ingresar bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias tóxicas, botellas de vidrio, latas, termos metálicos pesados, navajas, cuchillos, tijeras, herramientas, cohetes, bengalas, aerosoles, pintura en spray, gas pimienta, armas de fuego o réplicas.

La lista de artículos restringidos también incluye drones, punteros láser, palos para selfies y mascotas.

Por otro lado, los asistentes podrán llevar bolsas de mano pequeñas, cangureras compactas, teléfonos celulares, baterías externas, binoculares pequeños, impermeables, chamarras, gorras y sombreros. También se recomienda utilizar calzado cómodo, como tenis, para facilitar el acceso y la permanencia durante el espectáculo.

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