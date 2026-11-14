Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Un cartel promocional anuncia la presentación de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi en el Festival Internacional del Globo de León el 15 de noviembre. (Composición Feria Internacional del Globo/AP/Redes sociales)

Guardar

Christian Nodal se presentará el domingo 15 de noviembre en el Main Stage del Parque Metropolitano de León, dentro de la programación del Festival Internacional del Globo (FIG) 2026. El cantante de regional mexicano cerrará esa jornada después de la actuación de Xavi, en el marco de las Noches Mágicas, el espectáculo nocturno en el que los globos aerostáticos se iluminan al ritmo de la música en vivo.

El concierto comienza entre las 8:30 pm y las 9:00 pm en el escenario principal, luego de la presentación de Xavi, programada alrededor de las 7:45 pm. En general, los shows de las Noches Mágicas arrancan cerca de las 7:00 pm con el espectáculo de luz y música.

PUBLICIDAD

Ese domingo 15 de noviembre concentra la programación musical más amplia del festival:

8:00 am: Santos Bravos, primer concierto matutino en la historia del FIG, para acompañar el despegue de los globos aerostáticos7:00 pm: Noche Mágica, espectáculo de luz y música en el Aeródromo FIG7:45 pm: Xavi, en el Main StageEntre 8:30 pm y 9:00 pm: Christian Nodal, cierre de la jornada en el Main Stage

Se informó que “el regional mexicano cerrará las Noches Mágicas de esta celebración con Xavi y Christian Nodal”, en referencia a la jornada dominical del FIG 2026.

8:00 am: Santos Bravos, primer concierto matutino en la historia del FIG (Infobae España)

Vigésima quinta edición del Festival Internacional del Globo

Christian Nodal presenta el cartel de su actuación en el Festival Internacional del Globo en León, México, que tendrá lugar el 15 de noviembre. (Festival del Globo de León/Redes sociales)

El Festival Internacional del Globo (FIG) se desarrolla del viernes 13 al lunes 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León “Eliseo Martínez Pérez”, ubicado en Guanajuato, alrededor de la Presa El Palote.

PUBLICIDAD

Existe una diferencia en la numeración de la edición según la fuente consultada:

Una identifica al evento como la vigésima segunda ediciónOtras lo describen como la edición que celebra 25 años de historia del festival

Durante el acto de apertura, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó el aniversario del evento. “Hoy cumple 25 años de haber arrancado y no es cosa menor”, afirmó la funcionaria.

Datos generales de esta edición:

200 globos aerostáticos participantes25 países de origen, entre ellos Francia, España, Alemania, Japón e Italia30 figuras especiales incluidas en los despegues350 mil visitantes estimados durante los cuatro días900 millones de pesos de derrama económica proyectada

PUBLICIDAD

El acto inaugural, conocido como Opening, se realizó el 12 de noviembre en cinco sedes simultáneas de la ciudad: la Plaza Principal, Plaza Galerías Las Torres, Parque Santa Julia, Plaza Expiatorio y San Juan de Abajo. Siete globos aerostáticos y cerca de 10 mil leoneses participaron de esa jornada previa.

El cantante estadounidense Xavi durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Cartelera completa de conciertos en las Noches Mágicas

La programación musical del FIG 2026 combina géneros como cumbia, electrónica, pop y regional mexicano, distribuidos a lo largo de los cuatro días del festival.

Sábado 14 de noviembre (The Dream Night, música electrónica):

Tyson O’Brien, 9:10 pm

Calvin Harris, 10:00 pm

Alok, también presente en esta fecha

Domingo 15 de noviembre:

Santos Bravos, 8:00 am

Xavi, 7:45 pm

Christian Nodal, entre 8:30 pm y 9:00 pm

Lunes 16 de noviembre (cierre del festival):

Los Trovadorez

Luja

Zvezda

Hot-air balloons fly above the Papalote dam during the International Hot Air Balloon Festival in Leon, Mexico, Friday, Nov. 12, 2021. (AP Photo/Mario Armas)

Transporte gratuito y accesos al Parque Metropolitano

El Gobierno Municipal de León habilitó la ruta especial Pásale Gratis, un servicio de transporte sin costo hacia el Parque Metropolitano, exclusivo para el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

Características del servicio:

Horario: de 5:00 am a 10:00 am y de 7:00 pm a 1:00 amFrecuencia: salidas cada 20 minutos aproximadamente

Puntos de parada: estacionamiento del Puente Benito Juárez, Walmart sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, Sam’s Club, Foro 4 y la zona de BalconesDestino final: acceso de Balcones del Parque Metropolitano

El objetivo declarado del servicio es reducir el tráfico vehicular en las inmediaciones de la sede.

Para quienes no utilicen esta ruta, se habilitaron tres accesos principales al recinto:

Principal ParqueAmazonasBalcones

El reglamento de ingreso al festival prohíbe:

Bebidas alcohólicasBotellas de vidrioArmasObjetos punzocortantesDronesFumar en la zona de despegue de los globos, por protocolos de seguridad aeronáutica

Omar Chaparro es el anfitrión de esta jornada (Ig: @omarchaparro)

Precios de boletos y horarios de despegue de los globos

Las puertas del recinto abren desde las 5:00 am para recibir a los primeros asistentes, mientras que los despegues de los globos aerostáticos inician alrededor de las 6:30 am, sujetos a las condiciones climatológicas de cada jornada.

PUBLICIDAD

Por la tarde, el programa continúa con las Noches Mágicas a partir de las 7:00 pm, horario en el que los globos se iluminan al compás de la música en vivo.

El viernes 13 de noviembre fue designado como el Viernes de la Gente, jornada en la que el acceso general no tuvo costo para los visitantes, incluido el concierto nocturno de Los Ángeles Azules.

Para el resto de los días, los boletos se dividen de la siguiente manera:

Acceso matutino: válido de 5:00 am a 11:00 am, desde 335 pesos

Pase vespertino: válido de 1:00 pm a 9:00 pm, desde 695 pesos

Day Pass: opción para permanecer toda la jornada

Recomendaciones para los visitantes:

Llevar ropa abrigadora para las primeras horas de la mañanaUsar calzado cómodo para recorrer las áreas verdes del parqueSi se asiste con menores de edad, establecer puntos de encuentro y mantener vigilancia constante ante la alta concentración de personas

PUBLICIDAD

Cifras y declaraciones del arranque del festival

Durante el acto de apertura, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la gratuidad del Viernes de la Gente. “Hoy, toda nuestra gente bonita de Guanajuato puede entrar totalmente gratis. Acuérdense que en la noche estarán nuestras Noches Mágicas y, por supuesto, que esta entrada gratis incluye”, señaló la mandataria estatal.

El presidente del FIG, Oscar Abraham Moreno, remarcó la proyección internacional del evento. “Un festival que nació en León para los leoneses pero hoy lo estamos exportando para el mundo”, afirmó.

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, encabezó también el Opening del 12 de noviembre en la Plaza Principal de León. “A partir de mañana, en unas horitas, estará el cielo lleno de 200 globos, iluminando el cielo de esta ciudad. Esto no sucede en otros lugares”, expresó la funcionaria durante ese acto previo al inicio formal del festival.

PUBLICIDAD