Julio César Chávez reconoce a Canelo Álvarez dentro de las mayores leyendas del boxeo mexicano en medio de encuentro con Roberto Durán

El "Gran Campeón Mexicano" sostiene que a Saúl le faltaría una pelea memorable para convencer a todos, aun cuando le resulta innegablemente la principal figura moderna del país. (Especial)

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El nombre de Julio César Chávez ocupa indiscutiblemente uno de los lugares más privilegiados dentro del boxeo mexicano y, por eso, su reconocimiento hacia Saúl Álvarez mueve un debate que durante años ha dividido a la afición: el sitio del tapatío entre los campeones que dejó el país.

“El Gran Campeón Mexicano” no sólo pidió reconocer los campeonatos, las divisiones y el legado del tapatío, también sostiene que ya tiene argumentos para aparecer entre los cinco mejores boxeadores nacionales.

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La trayectoria de Canelo Álvarez abre el debate sobre su legado junto a leyendas como Julio César Chávez, Rubén Olivares, Salvador Sánchez y Juan Manuel Márquez. (X/@Jcchavez115)

La leyenda evitó revelar su lista completa de los mejores mexicanos, aunque dejó una certeza: Álvarez ya está cerca de la cima.

Julio César Chávez ubica a Canelo entre los cinco mejores mexicanos de la historia

Para Julio César Chávez, el lugar del tapatío ya no se limita a una generación ni depende de las comparaciones que suelen surgir entre ambos.

El “Gran Campeón Mexicano” sostuvo durante una entrevista con Sports Illustrated que el Canelo Álvarez debe estar entre los 10 mexicanos más destacados de la historia.

Al explicar su postura, fue todavía más lejos al afirmar: “Canelo está ahí entre los 10 mejores mexicanos en toda la historia y probablemente creo que entre los cinco mejores”.

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La valoración del exboxeador parte de una carrera que incluye campeonatos mundiales en superwelter, mediano, supermediano y semicompleto.

Julio César Chávez ubica a Saúl "Canelo" Álvarez entre los cinco mejores boxeadores mexicanos de la historia. (Cortesía)

Por su parte, en noviembre de 2021, Saúl se convirtió en el primer mexicano en reunir los cuatro cinturones principales de las 168 libras tras vencer a Caleb Plant.

Julio César considera que esos resultados deben tener un peso mayor en la conversación pública: “Lo que ha hecho Canelo es grande y hay que valorarlo”.

Con esa valoración, Chávez no sólo reconoce los títulos de Álvarez. También lo instala en una conversación que durante años parecía reservada para nombres gigantes como el suyo, Rubén Olivares, Salvador Sánchez o Juan Manuel Márquez.

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El Gran Campeón pide respeto para el tapatío tras derrotar a Christian Mbilli

Antes de ubicarlo entre los cinco mejores mexicanos, “El César del Boxeo” ya había defendido la trayectoria del jalisciense después de su triunfo ante Christian Mbilli el 31 de octubre en Arabia Saudita. Reconoció que Canelo ya no está en la misma etapa de sus primeros años, pero mantiene recursos que lo sostienen en la élite.

Al repasar la actuación del tapatío, Chávez apuntó: “Vi bien a Canelo, lógicamente ya no es el mismo, pero su experiencia y su capacidad de asimilar los golpes fue llevando la pelea. Es gran peleador”.

"El Gran Campeón Mexicano" resaltó la experiencia y resistencia de Álvarez tras su victoria frente a Christian Mbilli en Arabia Saudita. REUTERS/Stringer

El sinaloense también acepta que una parte de la afición mantenga reservas sobre Álvarez. En medio de esa distancia, sostiene que el tapatío necesitaría “una guerra” para conquistar a todos los mexicanos, pese a que ya “ha hecho mucho por el boxeo mexicano y ha ganado lo que ningún mexicano ha logrado”.

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Finalmente, Julio César descartó que el eventual retiro del tapatió deje un vacío definitivo en el boxeo nacional al reconocer que Canelo es hoy la principal figura del país y que su experiencia, títulos y lugar como figura obligan a mirar su trayectoria con otra medida.

Roberto Durán aparece junto a Chávez mientras el legado de Saúl Álvarez gana terreno

Una fotografía difundida por Eduardo Camarena en el marco de la 64 Convención Anual del CMB, realizada en Acapulco muestra a Julio César Chávez junto a Roberto “Manos de Piedra” Durán.

La presencia del panameño conecta el reconocimiento a Canelo con una tradición latinoamericana construida por campeones de distintas épocas.

Roberto Durán no emitió una declaración sobre Álvarez ni sobre su posición en la historia del boxeo mexicano.

La publicación de Camarena incluye a Canelo entre los peleadores latinoamericanos de mayor trayectoria. Su mensaje recordó números atribuidos al tapatío, como 103 victorias , 70 nocauts y 85 combates disputados .

Chávez y Durán representan carreras relacionadas con campeonatos mundiales, rivalidades y peleas de alto desgaste.

El encuentro también expone una diferencia que Julio César reconoce alrededor del tapatío. Para una parte de la afición, los cinturones mundiales no bastan si no van acompañados de un combate que trascienda en la memoria colectiva.

La fotografía adquiere peso porque reúne a dos leyendas mientras Canelo vuelve a ser tema de debate. Chávez habló del presente del jalisciense y Durán aparece como una referencia inevitable para cualquier discusión sobre los grandes nombres de América Latina.

Julio César Chávez y Roberto "Manos de Piedra" Durán coincidieron en la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco. (X/ @ecamarena1)

De esta manera, Julio César Chávez no entregó una corona definitiva ni cerró la discusión sobre Saúl “Canelo” Álvarez. Lo ocurrido junto a Roberto Durán añade otra capa a la lectura: reconoce que el jalisciense ya dejó de pelear solo por cinturones y comenzó a disputar un espacio en la memoria del boxeo mexicano.

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