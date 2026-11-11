Audiencia de Rafael Álvarez, el “R2” del CJNG, será de forma virtual por su estado de salud

Elementos federales resguardan el hospital donde permanece internado el R2. REUTERS/Michelle Freyria

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La noche del pasado 10 de noviembre se canceló el traslado de Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2”, líder criminal de Los Rs, célula armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hacia la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco y, posteriormente, al penal de Puente Grande, luego de que presentó un episodio de taquicardia y un alza de presión arterial.

Este 11 de noviembre, medios con presencia en la zona de internamiento reportaron que la audiencia inicial para calificar la legal detención e imputar los posibles cargos en su contra sería realizada de forma virtual por su estado de salud.

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El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

Álvarez Ayala permanece internado en terapia intensiva del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara desde el domingo 8 de noviembre, día en que fue capturado junto con otras 19 personas en un restaurante de Zapopan tras un enfrentamiento armado con elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Marina. El plazo para definir su situación jurídica se amplió de 48 a 96 horas.

La comparecencia se realizará a través de una aplicación digital

El medio N+ reportó la tarde de este 11 de noviembre que fuentes federales le confirmaron que la audiencia para calificar la legal detención del R2 no se llevaría a cabo de manera presencial ante la delegación Jalisco de la FGR, como estaba previsto, sino a distancia mediante una aplicación de videoconferencia.

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Autoridades habían informado preliminarmente que el traslado podría realizarse al día siguiente, aunque esto dependería del avance en su estado de salud, según el mismo medio.

A Álvarez Ayala le suministraban medicamentos para controlar el dolor derivado de las cirugías, lo que impedía que rindiera testimonio o compareciera de forma presencial, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación citadas por N+. Hasta el cierre de esta nota no se había precisado la hora ni la fecha exactas de la diligencia virtual.

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

La ruta prevista para el traslado contemplaba llevarlo primero a las instalaciones de la FGR en el Centro de Guadalajara y después al penal federal de Puente Grande. Una ambulancia de terapia intensiva del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Jalisco ingresó al hospital y permaneció ahí más de media hora, pero salió sin que el convoy se movilizara.

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El operativo de traslado se había preparado con un fuerte despliegue de policías, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, que se concentraron en los accesos del Antiguo Hospital Civil para resguardar la salida del detenido. Tras la cancelación, las unidades se retiraron, aunque la Marina mantuvo la vigilancia en el perímetro, de acuerdo con reportes periodísticos.

El R2 fue intervenido quirúrgicamente por una perforación de colon y dos fracturas

Según reportes previos del medio La Jornada, los médicos intervinieron una perforación de colon, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo, que requirió la colocación de un fijador externo. El R2 recibió al menos tres impactos de bala durante el enfrentamiento del domingo en el Bar Sabea de Guadalajara, localizados en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda.

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La cirugía se realizó la madrugada del lunes 9 de noviembre. Al arribar al hospital, la lesión en el colon fue considerada de peligro para la vida. El reporte médico más reciente describió a Álvarez Ayala como estable, aunque bajo vigilancia constante del personal hospitalario.

Bar donde se enfrentaron los miembros del CJNG y la Semar en el operativo contra el R2. Foto: Facebook Vecinos Zapopan

Además, el pasado 10 de noviembre, un juez federal concedió una suspensión provisional contra una posible extradición del R2 a Estados Unidos, así como una suspensión de plano para impedir que lo mantuvieran incomunicado dentro del hospital.

El amparo se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

El juzgado ordenó a las autoridades abstenerse de ejecutar la entrega del detenido mientras continuara el litigio, sin que esto representara una modificación a su condición de reclusión.

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La suspensión contra la incomunicación obligó a las autoridades a cesar de inmediato cualquier restricción a sus comunicaciones, conforme al artículo 22 constitucional. Ninguna de las dos medidas significó una absolución.

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