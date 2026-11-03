Juan Manuel Márquez señala irregularidades en la pelea de Mbilli contra Canelo Álvarez: “Notó que tenía que seguir un guion”

Saúl Álvarez recuperó la corona supermediana al manejar los tiempos durante 12 episodios; el excampeón afirmó que el francés no sostuvo los ataques ni la presión esperada. (Especial)

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La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli terminó con el mexicano de regreso en la cima de las 168 libras, pero lo que ocurrió en los 12 asaltos dejó dudas en Juan Manuel Márquez.

El excampeón cuestionó la versión que mostró el rival del Canelo en Riad, lejos de la presión y la agresividad que había prometido y exhibido en otros combates.

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Saúl "Canelo" Álvarez recuperó la cima de las 168 libras tras superar a Christian Mbilli en 12 asaltos en Riad. REUTERS/Stringer

El “Dinamita” analizó el combate y encontró a un Mbilli contenido, sin ataques al cuerpo ni continuidad en la corta distancia. Márquez reconoció la defensa y el contragolpe de Álvarez, pero sostuvo que la propuesta del entonces campeón pareció seguir un “guion” sin modificaciones.

Juan Manuel Márquez no reconoció al Mbilli que había visto en el pasado

Para Márquez, Mbilli renunció a los recursos que lo habían convertido en un peleador incómodo. La lectura del excampeón mexicano se centró en el retroceso del francés.

En lugar de cerrar espacios, atacar al cuerpo y sostener intercambios en la corta distancia, permitió que Canelo manejara los tiempos y eligiera dónde pelear.

El excampeón mexicano señaló la ausencia de jab, fintas y golpes al cuerpo en la estrategia del pugilista francés. (Foto: Instagram/@jmmarquezof)

Durante el programa Desde el Ring, el ahora analista sostuvo que no reconoció al púgil que acostumbra avanzar y desgastar a sus rivales: “Yo había visto pelear a Mbilli, un peleador que no te quita la presión de encima, que está todo el tiempo adentro, y ahora lo vi caminando hacia atrás”.

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El “Dinamita” echó de menos el uso del jab, las fintas, los ataques al cuerpo y las combinaciones de poder. A su juicio, Mbilli apostó por golpes veloces, pero sin la continuidad necesaria para inquietar a un rival que respondió con precisión.

Esa falta de presión favoreció al Canelo Álvarez, quien encontró con facilidad la distancia para moverse, esquivar y contragolpear.

Márquez consideró que la presión que podía cambiar el ritmo nunca llegó de forma sostenida y el mexicano terminó por administrar el intercambio con una comodidad que no suele conceder cuando tiene enfrente a un rival decidido a ir hacia adelante.

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La falta de variantes llevó al excampeón mexicano a hablar de un “guion escrito”

El concepto que generó mayor atención fue el de “script” o “guion”. Juan Manuel lo empleó al explicar que la propuesta de Mbilli se repitió de principio a fin, aun cuando el desarrollo del combate exigía una respuesta diferente.

El excampeón sostuvo que el rival de Canelo se limitó a lanzar combinaciones rápidas y salir de la zona de peligro: “Notó que tenía que seguir un script, seguir un guion de nada más tirar golpes a velocidad, de no hacer presión”.

Márquez sostiene que la propuesta de Mbilli en el cuadrilátero siguió un guion preestablecido sin variantes. REUTERS/Stringer

En su análisis, Márquez también cuestionó a la esquina del francés por no ordenar un ajuste táctico. Desde su perspectiva, el campeón necesitaba insistir con desplazamientos laterales, golpes abajo y presión para obligar a Saúl a modificar su postura defensiva.

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El “Dinamita” resumió su impresión con una crítica a la falta de variantes. Para él, Mbilli repitió una fórmula que no le daba resultado, mientras que Canelo entendió que no necesitaba exponerse: “Siempre fue lo mismo, lo mismo”.

Finalmente, señaló que un rival de la jerarquía de Álvarez suele aprovechar cualquier ataque previsible para responder con contragolpes.

El Dinamita elogió a Canelo, aunque cuestionó su falta de definición

El análisis del “Dinamita” no se limitó a criticar a Mbilli. También destacó la defensa, precisión y lectura de pelea de Canelo Álvarez, aunque sostuvo que el mexicano tuvo oportunidades de buscar el nocaut.

Márquez valoró que Saúl aprovechara los ataques sin potencia de su adversario: “Si a Canelo le das la posibilidad de que te ataque, te va a tundir de golpes” .

El excampeón consideró que Álvarez encontró momentos para aumentar la ofensiva, sobre todo cuando Mbilli mostró desgaste y redujo su volumen de golpeo. Aun así, el tapatío mantuvo un plan calculado hasta escuchar la decisión.

La postura de Juan Manuel mantiene una línea que ya había expresado junto a Cuauhtémoc Blanco .

En septiembre cuestionó el manejo de la carrera de Canelo y la selección de algunos oponentes, calificándolos como “flancitos” , aunque reconoció su disciplina y preparación.

Julio César Chávez también destacó la experiencia y el manejo de distancia de Saúl, mientras que Terence Crawford reivindicó la trayectoria del mexicano después de la pelea.

El Dinamita elogió la precisión de Saúl Álvarez, pero considera que desaprovechó momentos para buscar el nocaut. (AP Foto)

Al final, la lectura del “Dinamita” Márquez no quedó puesta solo en el cinturón que recuperó Canelo Álvarez, sino en lo que faltó del otro lado. En Riad, vio a un campeón que resolvió con oficio y a un Mbilli que, lejos de forzar la pelea que prometía, dejó que la noche transcurriera bajo el ritmo del mexicano.

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