México

Hamburguesas de avena y zanahoria: una cena saludable y económica para toda la familia

Estas hamburguesas de avena y zanahoria son una receta vegetariana económica, nutritiva y sencilla que puedes preparar en sartén

Dos hamburguesas con verduras en pan brioche, papas en gajos y un recipiente con salsas en un plato sobre una mesa de madera.
Las hamburguesas de avena y zanahoria representan una alternativa para reducir el consumo de carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cena saludable no tiene que ser costosa ni complicada. Con avena, zanahoria y algunos ingredientes básicos puedes preparar unas hamburguesas vegetales doradas, sabrosas y rendidoras para toda la familia.

Las hamburguesas de avena y zanahoria son una alternativa práctica para reducir el consumo de carne sin renunciar a una comida reconfortante. Puedes servirlas dentro de un bolillo con lechuga y jitomate, o acompañarlas con una ensalada fresca para una cena ligera.

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Receta de hamburguesas de avena y zanahoria

Esta preparación combina la textura suave de la zanahoria rallada con la capacidad de la avena para absorber humedad y unir los ingredientes. El resultado son tortitas vegetales con exterior dorado y un interior tierno.

La receta no lleva carne ni huevo. La mezcla se forma con avena, verduras, pan molido y especias, después se cocina en sartén con poco aceite. Es una opción económica, fácil de adaptar y adecuada para una comida familiar.

Tres tortitas de avena y zanahoria en un plato con rodajas de tomate, lechuga, un cuenco de salsa y un vaso con agua sobre una mesa de madera.
Las tortitas vegetales se cocinan en sartén con poco aceite para lograr un exterior dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Reposo: 15 minutos
  • Cocción: 12 minutos
  • Tiempo total: 47 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 2 zanahorias medianas, ralladas
  • 0.5 cebolla, picada finamente
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 0.5 taza de agua
  • 0.25 taza de pan molido
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 0.5 cucharadita de orégano seco
  • 0.5 cucharadita de comino molido
  • 0.5 cucharadita de sal
  • 0.25 cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharadas de aceite vegetal

Para servir, puedes utilizar:

  • 4 panes para hamburguesa
  • Lechuga al gusto
  • Jitomate en rebanadas
  • Cebolla morada
  • Aguacate
  • Mostaza
  • Cátsup o mayonesa vegetal
Cuencos con avena, zanahoria, cebolla, pan molido, ajo y hierbas junto a especias en cucharas, un vaso de agua y una aceitera sobre madera.
La receta admite condimentos como paprika, chile en polvo, cilantro fresco o salsa de soya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hamburguesas de avena y zanahoria, paso a paso

  1. Lava y pela las zanahorias. Rállalas finamente para que se integren mejor a la mezcla.
  2. Pica la cebolla, el ajo y el perejil en trozos pequeños.
  3. Coloca en un tazón la avena, la zanahoria, la cebolla, el ajo, el perejil, el orégano, el comino, la sal y la pimienta.
  4. Agrega el agua poco a poco mientras mezclas con una cuchara. No viertas todo de una vez: la cantidad necesaria puede variar según la humedad de la zanahoria.
  5. Incorpora el pan molido y mezcla hasta obtener una masa húmeda, pero suficientemente firme para manipularla.
  6. Deja reposar la mezcla durante 15 minutos. En este tiempo, la avena absorberá parte del líquido y ayudará a compactar las hamburguesas.
  7. Divide la masa en 4 porciones iguales. Forma una bola con cada porción y aplánala hasta obtener una hamburguesa de aproximadamente 1 cm de grosor.
  8. Si la masa se deshace, agrega 1 cucharada adicional de pan molido. Mezcla y espera 2 minutos antes de volver a formar las tortitas.
  9. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio.
  10. Coloca las hamburguesas y cocina durante 5 o 6 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y firmes.
  11. Voltea las hamburguesas solo cuando la base esté dorada. Así reducirás el riesgo de que se rompan.
  12. Retira del fuego y deja reposar 2 minutos antes de servir.
  13. Arma las hamburguesas con pan, lechuga, jitomate y el aderezo de tu preferencia. También puedes servirlas solas con ensalada o verduras asadas.
Manos que sostienen una hamburguesa de avena y zanahoria junto a una tabla de madera, otra hamburguesa y un tazón con la mezcla de vegetales.
La avena absorbe la humedad de la mezcla y permite unir los ingredientes sin necesidad de huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 porciones, con 1 hamburguesa mediana por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Los siguientes valores son aproximados y corresponden a cada hamburguesa sin pan ni aderezos:

  • Calorías: 160 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Carbohidratos: 27 g
  • Grasas: 6 g
  • Fibra: 4 g
  • Sodio: 330 mg aproximadamente

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las hamburguesas cocidas en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Se conservan hasta 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego medio durante 2 o 3 minutos por cada lado. También puedes congelarlas separadas con papel encerado. Para consumirlas, descongélalas dentro del refrigerador y caliéntalas hasta que recuperen su textura.

Mesa servida con un plato de tortitas vegetales, panes de hamburguesa, cuencos con tomate, cebolla, aguacate, ensalada, papas y salsas.
La preparación se puede servir dentro de un bolillo tradicional o con ensalada fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para preparar hamburguesas firmes

La zanahoria puede liberar bastante agua. Si la mezcla queda demasiado húmeda, agrega pan molido poco a poco, sin excederte. Una preparación demasiado seca puede producir hamburguesas quebradizas.

También es recomendable formar tortitas de grosor uniforme. Si quedan muy delgadas, pueden romperse al voltearlas; si son muy gruesas, tardarán más en cocinarse por dentro.

Para una versión con más sabor, puedes añadir paprika, chile en polvo, cilantro fresco o unas gotas de salsa de soya. Si deseas una presentación más ligera, sírvelas con ensalada de lechuga, pepino, jitomate y aguacate.

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