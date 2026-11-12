Hamburguesas de avena y zanahoria: una cena saludable y económica para toda la familia

Una cena saludable no tiene que ser costosa ni complicada. Con avena, zanahoria y algunos ingredientes básicos puedes preparar unas hamburguesas vegetales doradas, sabrosas y rendidoras para toda la familia.
Las hamburguesas de avena y zanahoria son una alternativa práctica para reducir el consumo de carne sin renunciar a una comida reconfortante. Puedes servirlas dentro de un bolillo con lechuga y jitomate, o acompañarlas con una ensalada fresca para una cena ligera.
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Receta de hamburguesas de avena y zanahoria
Esta preparación combina la textura suave de la zanahoria rallada con la capacidad de la avena para absorber humedad y unir los ingredientes. El resultado son tortitas vegetales con exterior dorado y un interior tierno.
La receta no lleva carne ni huevo. La mezcla se forma con avena, verduras, pan molido y especias, después se cocina en sartén con poco aceite. Es una opción económica, fácil de adaptar y adecuada para una comida familiar.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 20 minutos
- Reposo: 15 minutos
- Cocción: 12 minutos
- Tiempo total: 47 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena en hojuelas
- 2 zanahorias medianas, ralladas
- 0.5 cebolla, picada finamente
- 2 dientes de ajo, picados
- 0.5 taza de agua
- 0.25 taza de pan molido
- 2 cucharadas de perejil picado
- 0.5 cucharadita de orégano seco
- 0.5 cucharadita de comino molido
- 0.5 cucharadita de sal
- 0.25 cucharadita de pimienta negra
- 2 cucharadas de aceite vegetal
Para servir, puedes utilizar:
- 4 panes para hamburguesa
- Lechuga al gusto
- Jitomate en rebanadas
- Cebolla morada
- Aguacate
- Mostaza
- Cátsup o mayonesa vegetal
Cómo hacer hamburguesas de avena y zanahoria, paso a paso
- Lava y pela las zanahorias. Rállalas finamente para que se integren mejor a la mezcla.
- Pica la cebolla, el ajo y el perejil en trozos pequeños.
- Coloca en un tazón la avena, la zanahoria, la cebolla, el ajo, el perejil, el orégano, el comino, la sal y la pimienta.
- Agrega el agua poco a poco mientras mezclas con una cuchara. No viertas todo de una vez: la cantidad necesaria puede variar según la humedad de la zanahoria.
- Incorpora el pan molido y mezcla hasta obtener una masa húmeda, pero suficientemente firme para manipularla.
- Deja reposar la mezcla durante 15 minutos. En este tiempo, la avena absorberá parte del líquido y ayudará a compactar las hamburguesas.
- Divide la masa en 4 porciones iguales. Forma una bola con cada porción y aplánala hasta obtener una hamburguesa de aproximadamente 1 cm de grosor.
- Si la masa se deshace, agrega 1 cucharada adicional de pan molido. Mezcla y espera 2 minutos antes de volver a formar las tortitas.
- Calienta el aceite en una sartén a fuego medio.
- Coloca las hamburguesas y cocina durante 5 o 6 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y firmes.
- Voltea las hamburguesas solo cuando la base esté dorada. Así reducirás el riesgo de que se rompan.
- Retira del fuego y deja reposar 2 minutos antes de servir.
- Arma las hamburguesas con pan, lechuga, jitomate y el aderezo de tu preferencia. También puedes servirlas solas con ensalada o verduras asadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde 4 porciones, con 1 hamburguesa mediana por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Los siguientes valores son aproximados y corresponden a cada hamburguesa sin pan ni aderezos:
- Calorías: 160 kcal
- Proteínas: 4 g
- Carbohidratos: 27 g
- Grasas: 6 g
- Fibra: 4 g
- Sodio: 330 mg aproximadamente
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda las hamburguesas cocidas en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Se conservan hasta 3 días.
Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego medio durante 2 o 3 minutos por cada lado. También puedes congelarlas separadas con papel encerado. Para consumirlas, descongélalas dentro del refrigerador y caliéntalas hasta que recuperen su textura.
Consejos para preparar hamburguesas firmes
La zanahoria puede liberar bastante agua. Si la mezcla queda demasiado húmeda, agrega pan molido poco a poco, sin excederte. Una preparación demasiado seca puede producir hamburguesas quebradizas.
También es recomendable formar tortitas de grosor uniforme. Si quedan muy delgadas, pueden romperse al voltearlas; si son muy gruesas, tardarán más en cocinarse por dentro.
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Para una versión con más sabor, puedes añadir paprika, chile en polvo, cilantro fresco o unas gotas de salsa de soya. Si deseas una presentación más ligera, sírvelas con ensalada de lechuga, pepino, jitomate y aguacate.
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