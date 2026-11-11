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Lester Martínez se queda sin pelea con Canelo Álvarez por freno del CMB

Mauricio Sulaimán negó la oportunidad para que el campeón interino de las 168 libras se mida ante el tapatío, por lo que tendrá que ser paciente en la búsqueda de un título absoluto

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
El Consejo Mundial de Boxeo descarta un combate inmediato entre Saúl Canelo Álvarez y el guatemalteco Lester Martínez por el título indiscutido de peso supermediano. (Captura de pantalla)
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Lester Martínez no peleará de inmediato contra Saúl Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano, luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) determinó que el guatemalteco debe continuar su proceso antes de enfrentar al campeón. La decisión fue expuesta durante la 64.ª Convención Anual del organismo.

El CMB mantendrá a Martínez como campeón interino y le programará una defensa de ese cinturón. Con esa medida, el organismo busca que conserve actividad mientras evalúa cuándo estaría en condiciones de disputar los títulos que posee Canelo.

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A pesar de que el guatemalteco mostró su interés por retar al campeón mexicano, el consejo dirigido por Mauricio Sulaimán frenó las intenciones de Lester Martínez. La decisión final sobre no llevar a cabo esta contienda fue dada a conocer en la 64.ª Convención Anual del CMB, donde el presidente del organismo explicó que la clasificación de un boxeador no basta para autorizar de forma automática una pelea ante figuras que considera de un nivel superior.

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
Lester Martínez conserva su condición de campeón interino y debe cumplir con una defensa de ese cinturón para mantenerse en competencia. (Facebook Lester Martínez)

El CMB descarta una pelea inmediata entre Lester Martínez y Canelo Álvarez

Martínez figura como retador oficial en la división, pero Sulaimán señaló que el CMB no avalará por ahora el combate con Álvarez. El dirigente sostuvo que la política del organismo es evitar que los contendientes oficiales enfrenten a campeones si todavía no están al nivel requerido.

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“La costumbre del Consejo Mundial de Boxeo es evitar al máximo tener retadores oficiales que realmente no estén al nivel del campeón. Hay peleadores que son sobresalientes como Canelo Álvarez, Ryan García o (David) Benavidez; hay peleadores que están fuera del rango de los que van en avance”, dijo Sulaimán durante la convención.

La postura implica que el CMB no desconoce la posición de Martínez dentro de sus clasificaciones. La decisión se centra en que el organismo considera prematuro un duelo con Saúl Álvarez, quien concentra los campeonatos de las 168 libras.

El presidente del CMB presentó el criterio como una forma de evitar peleas que, desde la valoración del organismo, podrían resultar desiguales frente a boxeadores situados entre los principales nombres de sus respectivas categorías.

Canelo es campeón del CMB en los supermedianos (REUTERS/Stringer)
Canelo es campeón del CMB en los supermedianos (REUTERS/Stringer)

Lester Martínez deberá defender su campeonato interino

La alternativa definida para el guatemalteco será poner en juego el título interino. Sulaimán indicó que esa defensa permitirá que Martínez siga compitiendo sin perder su lugar en el panorama de los supermedianos.

Lester Martínez es el campeón interino, va a defender el título interino. Entonces no se le lastima a nadie, se mantiene la actividad y se procura que se den las peleas en el momento adecuado del mayor nivel”, afirmó el directivo.

El cinturón interino funciona, en este caso, como la vía para mantener activo a Martínez mientras no se concreta la oportunidad ante Álvarez. El CMB no informó durante la convención quién será su rival ni fijó una fecha para esa defensa.

La decisión también deja sin una fecha definida la pelea que Martínez ha buscado frente al mexicano. El combate podría evaluarse más adelante, pero el organismo no estableció condiciones específicas ni un plazo para reconsiderarlo.

Canelo Álvarez tendrá un periodo de descanso antes de definir su agenda

Sulaimán señaló que el CMB concederá a Álvarez tiempo para recuperarse y revisar sus opciones tras su más reciente conquista. El organismo espera que el campeón comunique cuál será su siguiente plan antes de resolver su calendario.

Canelo acaba de conquistar su título y le vamos a dar días de descanso, que analice las opciones que tiene y nos haga saber cuál es el siguiente plan”, añadió Sulaimán.

El boxeador mexicano muestra todos los cinturones que ha conquistado en su carrera

Con ello, el regreso de Álvarez al cuadrilátero permanece sin confirmación oficial, tanto en fecha como en rival. Durante los pronunciamientos surgió la posibilidad de que reaparezca en febrero y tenga hasta tres combates en 2027, aunque ese calendario no fue anunciado formalmente por el boxeador ni por el CMB.

El guatemalteco cuestionó que se aplace la oportunidad pese a su posición en los escalafones. Pidió que se respeten los derechos que, según su interpretación, le corresponden como contendiente, aunque dijo que el tiempo adicional puede servirle para mejorar su preparación.

Hay que hacer valer nuestros derechos; la posibilidad está a la vuelta de la esquina. Había escuchado algo así, pero ahora vamos a tener más tiempo de preparación. Se va a dar, es la pelea que todos quieren”, manifestó Martínez en la convención del CMB.

La resolución del organismo mantiene a Martínez en actividad como campeón interino y deja pendiente la definición de una eventual pelea contra Álvarez.

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