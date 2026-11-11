Canelo Álvarez ya habría definido a su próximo rival tras coronarse como campeón supermediano del CMB

Saúl Canelo Álvarez tendría a Willy Hutchinson entre sus principales opciones para su próxima pelea (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl Canelo Álvarez tendría a Willy Hutchinson entre sus principales opciones para su próxima pelea, luego de recuperar el campeonato supermediano del CMB ante Christian Mbilli. El mexicano también analiza volver a las 175 libras para buscar un segundo título mundial en peso semipesado.

La posibilidad tomó fuerza después de que Hutchinson conquistó el cinturón semipesado del CMB al vencer a Joshua Buatsi. Eddy Reynoso reconoció que el escocés entra en el panorama de su peleador, aunque hasta hoy no existe un anuncio oficial sobre el rival ni la fecha del combate.

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“Sí, sin duda Hutchinson es una opción para Canelo. Veremos”, dijo Reynoso a ESPN KnockOut.

Boxing - Moses Itauma and Jermaine Franklin Jr Press Conference - Co-op Live, Etihad Campus, Manchester, Britain - November 17, 2025 Willy Hutchinson during the press conference Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Boxing - Joshua Buatsi v Willy Hutchinson - Wembley Stadium, London, Britain - September 21, 2024 Willy Hutchinson and Joshua Buatsi react after their fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

El entrenador y mánager de Álvarez señaló que ha seguido las recientes peleas del británico y considera que el choque sería favorable para el mexicano. La pelea también le daría a Canelo la opción de disputar de nuevo una corona mundial en una división donde ya fue campeón hace varios años.

Hutchinson, de 28 años, recibió el cinturón vacante del CMB tras imponerse por decisión unánime a Buatsi. El escocés sostuvo que estaría dispuesto a enfrentar al mexicano y aseguró que ya recibió un acercamiento sobre esa posibilidad.

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Canelo impuso su experiencia ante Christian Mbilli

Canelo se mantiene en este escenario tras vencer a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Álvarez recuperó el título supermediano del CMB por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

El mexicano enfrentó a un campeón invicto, de 31 años y con presión constante durante los primeros episodios. Mbilli intentó recargar el combate sobre las cuerdas, pero Álvarez respondió con golpes al cuerpo, contragolpes y una defensa que redujo el volumen ofensivo del rival.

Canelo Álvarez se impuso a Mbili y recuperó el cinturón de la CMB

La diferencia se marcó desde el sexto asalto. Canelo conectó un uppercut de derecha y un recto que frenaron el avance de Mbilli. A partir de ese momento, el mexicano tomó el control de los intercambios y obligó al campeón a pelear con mayor cautela.

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Álvarez conectó 132 golpes de poder, por 99 de Mbilli. El mexicano también registró una efectividad de 31.3% en golpes totales, frente a 17.5% de su adversario, según datos de CompuBox.

Mbilli recibió además una deducción de punto en el octavo round por golpes ilegales. El castigo complicó todavía más sus posibilidades en las tarjetas, aunque Canelo ya había inclinado la pelea con precisión, manejo de distancia y combinaciones en los episodios medios.

La victoria representó el regreso de Álvarez a los campeonatos mundiales después de que perdió todos los cinturones de las 168 libras ante Terence Crawford en septiembre de 2025. También significó la primera derrota profesional para Mbilli, quien quedó con marca de 29-1-1.

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Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Hutchinson no fue la única ruta para el campeón mexicano

Por otra parte, Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras, es otra opción. El guatemalteco busca ser designado como retador obligatorio y cuenta con el antecedente de un empate ante Mbilli en la función de Canelo contra Crawford.

Martínez aparece como otro de los principales candidatos de peso supermediano, mientras Hutchinson abre la puerta a una pelea por campeonato en semipesado.

Boxeo - Jaime Munguia contra Nikita Zon - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026 Canelo Alvarez en acción con Christian M'billi durante su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. REUTERS/Stringer

Asimismo, las revanchas ante Dmitry Bivol y Terence Crawford permanecen en la conversación. Bivol derrotó a Canelo en mayo de 2022, mientras Crawford le quitó el campeonato indiscutido de los supermedianos en 2025. Sin embargo, la opción contra Crawford luce más lejana tras su retiro.

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Álvarez tiene una pelea pendiente dentro de su acuerdo con Riyadh Season y su regreso al ring se perfila para febrero o marzo de 2027. Reynoso sostuvo que existen planes para renovar la relación y prolongar la carrera del campeón mexicano.