Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

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Las 19 personas detenidas durante el operativo contra Rafael “N”, alias “R2”, fueron trasladadas desde la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara hacia el penal de Puente Grande, Jalisco. El movimiento se realizó con un amplio despliegue de seguridad, tras varios días de permanencia del grupo bajo custodia federal.

El grupo fue detenido el pasado domingo 8 de noviembre, durante el operativo que terminó con la captura de Rafael Álvarez Ayala, señalado como presunto líder criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde entonces, las personas permanecieron en las instalaciones federales de Guadalajara mientras se definía su situación jurídica.

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Cómo fue el operativo de traslado

La salida del convoy desde las instalaciones de la FGR se realizó con vehículos blindados, tanquetas y motocicletas que escoltaron a los detenidos durante todo el trayecto. Entre las unidades destacó el denominado GOAT, un vehículo perteneciente a la Fiscalía de Jalisco utilizado en operativos de alta seguridad. En la coordinación del dispositivo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía estatal.

Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco. Captura de pantalla

El traslado se concretó luego de que un juez federal ampliara el plazo de retención ministerial de los detenidos. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) había solicitado extender ese término de 48 a 96 horas, al tratarse de un caso vinculado con delincuencia organizada.

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Quiénes integran el grupo trasladado

De acuerdo con información de la FGR, entre los detenidos trasladados se encuentran: Ernesto, José Antonio, Uriel, Luis Felipe, Óscar, Jesús, Ángel Jasiel, Michel, Jonathan Axel, Diego Armando, Rogelio, José Refael, Eduardo, Jaime, José Antonio, Luis Alberto, José Miguel, Yordan Alejandro, Fernando Omar y Ángel Gabriel.

Dentro de ese grupo figuran dos nombres señalados previamente como presuntos mandos regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Uno es Fernando Omar Farías Chávez, conocido como “El Fénix” o “El Prángana”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán.

El otro es Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, señalado como presunto jefe regional del CJNG en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, también en Michoacán. Según los informes, Durán Vergara sería sobrino de los sujetos identificados como “R1” y “R2”, presuntos integrantes de la estructura de mando de la organización criminal.

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El caso aparte de “R2”

A diferencia del resto del grupo, Rafael Álvarez Ayala no formó parte de este traslado. Su movimiento hacia Puente Grande estaba previsto originalmente para la noche del 10 de noviembre, pero fue suspendido debido a su estado de salud.

El presunto líder criminal continúa internado en terapia intensiva en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, adonde fue trasladado tras resultar herido durante el enfrentamiento armado registrado en el momento de su captura.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

La suspensión de su traslado se produjo pese a que, horas antes, un convoy de fuerzas federales ya se había desplegado en los accesos del hospital con el objetivo de iniciar su movilización hacia el centro penitenciario. El operativo fue cancelado de último momento al considerarse que su condición médica no permitía el desplazamiento.

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Así fue el operativo que terminó con la captura de “El R2”

La detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2” o “El Barbas”, ocurrió el domingo 8 de noviembre en un restaurante ubicado en el cruce de avenida México y Terranova, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara. El establecimiento, identificado como Sabea, se ubica a solo un kilómetro de la residencia del gobernador Pablo Lemus.

El operativo fue resultado de la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Marina (Semar) y la colaboración de la DEA, con el objetivo de desarticular una célula señalada como generadora de violencia en Jalisco y Michoacán.

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Según la reconstrucción de los hechos, Álvarez Ayala y su grupo permanecieron en el restaurante durante aproximadamente 20 horas antes de que las fuerzas federales intervinieran. Al momento de la irrupción, personal de la Marina fue recibido a balazos.

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

En el intercambio de disparos, “El R2” resultó herido al recibir al menos tres impactos de bala, localizados en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda. Un elemento de la Semar también resultó lesionado, aunque con una evolución reportada como favorable.

Tras el enfrentamiento, Álvarez Ayala fue trasladado de emergencia al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue sometido a cirugías por las heridas sufridas durante su captura.

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