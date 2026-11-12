Higinio Martínez ordena descontar sueldo a la senadora de Morena, Karina García, por acumulación faltas

La senadora de Morena, Karina Ruiz, no ha asistido a ninguna sesión del periodo ordinario, pero solo le descuentan seis días de dieta. Crédito: Senadores de Morena

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Este miércoles, se dio a conocer que el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, reveló que ordenó que se le descontarán seis días de dieta (aproximadamente 27 mil pesos) a la senadora de Morena, Karina Ruiz.

La decisión tomada por el también legislador morenista responde a que Ruiz, en los tres meses y medio de este periodo, no ha ocupado su escaño; es decir, ha faltado a todas las sesiones.

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Presidente del Senado ordenó descontar seis días de dieta a la senadora Karina Ruiz

Cabe señalar que la legisladora, actualmente, reside en Arizona, Estados Unidos, lugar en el que se mantiene a la espera de la renovación de su permiso de residencia, por lo que no puede salir de territorio norteamericano, ya que corre el riesgo de no poder reingresar a la Unión Americana.

Apenas el día de ayer, Ruiz Ruiz hizo llegar una solicitud de licencia del 10 de noviembre al 15 de diciembre, fecha que coincide con el receso parlamentario, por lo que, casualmente, a partir de ese día podría cobrar, otra vez, su dieta –de 132 mil pesos mensuales–, con todo y aguinaldo.

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Higinio Martínez informa sobre licencia de la senadora

Aunque debió hacerlo hace 72 días, al fin, la senadora morenista pidió licencia a la Cámara Alta, misma que comenzó hoy.

Llama la atención que le han pagado más de 300 mil pesos sin trabajar. “No se ha presentado ni una vez en este periodo ordinario de sesiones y la ley incluso ordena darla de baja, pero, aparentemente, el Senado la ha protegido, pese se a violentar sus propias reglas”, explicó la periodista Leticia Robles de la Rosa en su cuenta de X.

Higinio Martínez ordenó que le descontarán seis días dieta a su correligionaria. Crédito: Especial

Tampoco se puede soslayar que le justificaron 12 ausencias y lleva seis ya sin bases para justificar.

“La senadora Karina Ruiz ya presentó una licencia a partir del día 10, y en seis sesiones anteriores a las del día 10, ayer fue 10, a ella se le descontó. Ordené su descuento, porque no se presentó a las sesiones; entonces, en seis sesiones anteriores ha tenido un descuento, las demás fueron cubiertas de una u otra manera con justificación”, explicó el senador Higinio Martínez.

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Ha cobrado más 300 mil pesos sin trabajar

La senadora acumula 320 mil pesos sin haberse sentado en su escaño, además de una bolsa indeterminada de subvenciones –con lo que podría alcanzar los 355 mil. Los datos surgen pese a su ausencia total en las sesiones.

Asimismo, el Senado le dispensa más de diez faltas consecutivas. El reglamento establece que, en ese caso, se debe llamar a su suplente, pero la norma no se aplicó con ella. Hasta ahora la legisladora suma 18 ausencias.

“Dejó sin voz a los migrantes”, senadora del PAN

El tema de la senadora migrante de Morena Karina Ruiz Ruiz no solo se limita a sus faltas en la Cámara de Senadores, ya que la legisladora del PAN, Verónica Rodríguez, la acusó de que al dejar su escaño vacío, dejó sin voz a sus representados.

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“Realmente es un caso en el que lo dijimos en tribuna, cuando a un legislador le ponen a elegir entre quedarse en el país donde tendría ciertos beneficios por un programa al que forma parte o venirse a su país a representar a las y los ciudadanos, pues ahí fue donde vimos que ella tomó una decisión en la que fue quedarse en Estados Unidos y aquí, pues, dejar no solo vacío el escaño, sino a sus representados, dejarlos sin una voz y sin alguien que responda por lo que se prometió en campaña”, expresó la panista.

Ayer, entrevistada por reporteros en la sede del Senado de la República, Rodríguez criticó que el grupo parlamentario de Morena no haya llamado a su suplente para que se contara con representación completa.

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La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, criticó a la morenista Karina Ruiz por faltista. Crédito: Senadores del PAN

“Creo que es un claro ejemplo de que las y los mexicanos no se sienten seguros aquí en México. Y eso el gobierno federal tendría que cambiar las condiciones, la estrategia para que, pues una legisladora de su partido, de su mayoría ficticia que hoy tienen pudiera estar en este país. ¿Si se puede? Pues ya vimos que todo se puede con Morena. Lamentablemente debieron haberla mandado llamar a ella o a su suplente para que tuviéramos la representación completa. Pero pues con Morena cualquier cosa puede pasar”, criticó la senadora panista.

Es el colmó lo ocurrido con la senadora de Morena, Karina Ruiz Ruiz, quien no asistió a ninguna sesión del periodo ordinario, pero el presidente del Senado ordenó que solo le descontarán seis días de dieta.

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