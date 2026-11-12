México

Promotor de Veracruz exige a Alejandra Guzmán devolver el pago del concierto para reembolsar a fans

El promotor Bernardo Barrios exigió que Alejandra Guzmán devuelva el pago íntegro de su concierto cancelado en Veracruz para poder reembolsar los boletos al público

Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos
Alejandra Guzmán enfrenta reclamos de promotores de Veracruz que le exigen devolver el pago de su concierto cancelado para poder iniciar el reembolso de boletos. IG: laguzmanmx
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El empresario Bernardo Barrios exigió que la cantante Alejandra Guzmán regrese el dinero cobrado por su concierto en Veracruz para poder reembolsar las entradas al público.

La promotora local desconoció el comunicado de la artista y afirmó que la fecha quedó liquidada en su totalidad desde septiembre pasado.

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La cancelación definitiva del espectáculo previsto para el sábado 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río desató un choque financiero.

La compañía organizadora sostuvo que los recursos de la taquilla no están en su poder porque fueron transferidos a la administración de la intérprete.

Barrios desmintió que la rockera pretendiera actuar sin percibir honorarios, como afirmó en un pronunciamiento público. “Ya estaba cobrado y pagado desde el 19 de septiembre”, puntualizó el representante de Grupo B-ONE Espectáculos sobre el monto liquidado antes de que la cantante sufriera una luxación de cadera en el escenario.

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Documento con membrete y texto titulado Comunicado, con fecha de Ciudad de México y la firma del equipo de Alejandra Guzmán
Un comunicado oficial del equipo de Alejandra Guzmán anuncia la cancelación definitiva de su concierto programado en Boca del Río, Veracruz. (@laguzmanmx)

El cambio de representación rompió el reparto de gastos logísticos

El promotor local explicó que tras el percance médico de septiembre pactó un esquema de costos compartidos con los colaboradores que manejaban la carrera de la intérprete.

En ese primer arreglo, la oficina de Guzmán asumió los boletos de avión, viáticos, hospedaje, el equipo técnico y la renta del recinto.

La empresa veracruzana se comprometió a absorber los pagos de montaje, mobiliario, vallas, ambulancias, dictámenes de protección civil, seguridad privada y permisos municipales.

El esquema buscaba solventar la reposición sin incrementar el déficit económico que arrastraba la presentación original en las instalaciones de Boca del Río.

La negociación se fracturó cuando Guzmán cambió de equipo de representación artística en semanas recientes. Barrios denunció que los nuevos representantes desconocieron los acuerdos firmados previamente y exigieron que la empresa local asumiera costos técnicos que correspondían a la producción de la gira denominada “Los que nos quedamos”.

El organizador también cuestionó la falta de precaución de la artista durante su última actuación frente a sus antecedentes médicos. Barrios argumentó que la condición física derivada de sus prótesis de titanio debió obligarla a mantener mayor mesura en sus desplazamientos coreográficos para evitar la interrupción del show.

El organizador también cuestionó la falta de precaución de la artista durante su última actuación frente a sus antecedentes médicos. (Redes Sociales)

Bajas ventas y boletos al dos por uno en el World Trade Center

La viabilidad financiera del concierto enfrentaba complicaciones desde su fase inicial de comercialización. La promotora reconoció que la demanda de boletos quedó por debajo de las metas previstas en los salones Tajín 1 y 2, lo que provocó pérdidas operativas antes de la primera suspensión.

Para amortiguar la falta de interés del público en la plaza, los organizadores activaron promociones de dos por uno en casi todas las localidades del inmueble. Los accesos se comercializaron a través de la plataforma B One Tickets con precios que oscilaron entre 400 pesos y 3,200 pesos.

Pese al saldo negativo, la promotora mantuvo la intención de abrir el World Trade Center para evitar demandas de los consumidores locales.

La negativa de los nuevos apoderados a respetar el convenio inicial terminó por forzar la anulación del contrato a cuatro días de la fecha programada.

“Es mejor que devuelva el dinero que le pagamos de manera íntegra”, sentenció Barrios al fijar su postura sobre el destino de los fondos.

La empresa insistió en que mientras la intérprete retenga la remuneración convenida, la boletera carece de liquidez inmediata para iniciar las devoluciones a los compradores.

Alejandra Guzmán
La negativa de los nuevos apoderados a respetar el convenio inicial terminó por forzar la anulación del contrato a cuatro días de la fecha programada. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La legislación mercantil obliga a la devolución total más compensación

El entramado contractual entre particulares no extingue la responsabilidad frente a los compradores de entradas. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que ante la cancelación definitiva de un espectáculo público, el organizador y la boletera están obligados a restituir el monto de los boletos.

El marco legal vigente dispone además una indemnización adicional obligatoria no menor al 20% sobre el precio pagado si la suspensión resulta atribuible a los proveedores.

Esta penalización económica aplica con independencia de las disputas que mantengan los intermediarios comerciales con la oficina de la cantante.

Guzmán cerró su posicionamiento manifestando que mantiene una deuda pendiente con sus seguidores de Veracruz, sin fijar una fecha en su calendario.

El equipo de la cantante no ha emitido una respuesta formal al emplazamiento de la promotora para devolver los fondos transferidos por la fecha inconclusa.

Alejandra Guzmán durante su concierto
Los compradores de boletos para el concierto cancelado de Alejandra Guzmán en Veracruz tienen derecho a la devolución total de su dinero y a una compensación mínima del 20%. (IG: laguzmanmx)

La gira sigue en pie en la Arena CDMX mientras crece la incertidumbre

El conflicto contractual en Veracruz no alteró los compromisos de la cantante en los principales recintos del país.

La intérprete mantiene en pie su presentación del viernes 27 de noviembre en la Arena CDMX, además de una fecha programada para el 12 de diciembre en la Arena Monterrey.

Alejandra Guzmán tiene un concierto programado en Lima y otro en Arequipa, eventos donde interpretará sus éxitos musicales.
El conflicto contractual en Veracruz no alteró los compromisos de la cantante en los principales recintos del país. (Archivo)

El calendario de la gira “Los que nos quedamos” arrastra modificaciones previas en otras plazas de la República Mexicana.

Guzmán tuvo que reprogramar su concierto en Guadalajara para finales de octubre y enfrentó quejas de seguidores por la gestión de entradas en Pachuca.

La oficina de la rockera concentra ahora sus esfuerzos en el montaje de la capital mexicana, donde las localidades continúan a la venta a través del sistema Superboletos.

El equipo de Guzmán no aclaró si buscará una nueva empresa local para saldar el compromiso en Boca del Río o si la plaza quedará descartada de forma definitiva.

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