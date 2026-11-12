Aseguran más de 10 millones de cigarros pirata en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El decomiso fue informado este 11 de noviembre. Crédito: ANAM

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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 10 millones 656 mil cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, antes de que la mercancía fuera despachada hacia su destino final.

En un comunicado compartido por la ANAM este 11 de noviembre, la dependencia detalló que la acción formó parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para combatir el comercio ilícito y proteger los derechos de propiedad intelectual en las aduanas del país.

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Personal de la ANAM detectó la mercancía durante labores rutinarias de vigilancia

El descubrimiento se originó en los filtros de control que la ANAM aplica de forma cotidiana a los contenedores que ingresan por la terminal portuaria de Lázaro Cárdenas. Durante estas labores de vigilancia, personal aduanero identificó un contenedor con mercancía que presentaba indicios de ser apócrifa, antes de que el despacho aduanero se completara.

Ante ese señalamiento, la ANAM dio aviso a la FGR, que solicitó formalmente la realización de las diligencias correspondientes para inspeccionar el contenido del contenedor. Las autoridades procedieron entonces a la apertura física del contenedor y a la desconsolidación de toda la carga que transportaba, un proceso que implicó retirar y clasificar cada una de las cajas almacenadas en su interior.

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Contenedor marítimo en el que fueron encontradas las cajetillas. Crédito: ANAM

Ese trabajo permitió identificar un total de 888 cajas de cartón, dentro de las cuales se contabilizaron 532 mil 800 cajetillas de cigarros. Cada cajetilla portaba las características distintivas de la marca Marlboro, en su versión roja de 20 cigarros, lo que llevó a las autoridades a clasificar la totalidad del cargamento, equivalente a 10 millones 656 mil cigarros, como producto apócrifo.

La FGR aseguró la mercancía dentro de una carpeta de investigación en curso

Una vez concluido el conteo y la inspección física de las cajetillas, la FGR procedió al aseguramiento formal de la totalidad del cargamento. La medida quedó integrada a una carpeta de investigación abierta específicamente por este caso, en la que la autoridad ministerial deberá determinar el origen de la mercancía y las responsabilidades correspondientes.

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Cajetillas localizadas en la aduana de Lázaro Cárdenas. Crédito: ANAM

Mientras avanzaba esa investigación, los 10 millones 656 mil cigarros quedaron bajo custodia en el recinto fiscalizado de la terminal portuaria de Lázaro Cárdenas, sin que se les diera salida ni se completara el despacho aduanero que originalmente tenían programado. La autoridad ministerial quedó a cargo de definir la situación jurídica final del producto.

En el comunicado conjunto compartido por la ANAM este 11 de noviembre, las cuatro dependencias señalaron que, con estas acciones, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer la vigilancia y el control de las mercancías que ingresan al territorio nacional, con el objetivo de hacer frente al comercio ilícito, proteger los derechos de propiedad intelectual y salvaguardar la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

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Semanas antes, la FGR desarticuló una fábrica de cigarros piratas en Huixquilucan

El decomiso en Michoacán se sumó a otro golpe reciente contra la piratería tabacalera, esta vez enfocado en la producción dentro del país. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló el 2 de octubre el cateo de una bodega en Huixquilucan, Estado de México, donde operaba un centro clandestino de fabricación y empaquetado de cigarros con el empaque característico de la marca Marlboro.

Cajetillas de Marlboro piratas encontradas en la bodega. Crédito: FGR

En ese operativo, las autoridades aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a más de 2 millones de unidades, además de cuatro máquinas de producción, 170 cajas con 102 mil cajetillas terminadas y miles de rollos de papel y marquilla utilizados en el proceso.

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Posteriormente, un juez de control vinculó a proceso y envió a prisión preventiva a los canadienses Mathew Russell Montour, de 49 años, y Elliot Benchimol, de 46 años, así como al mexicano Antonio Marines, de 60 años, señalados por delitos contra la propiedad industrial y control del tabaco.

Desmantelan fábrica clandestina de cigarros en el Estado de México: deja afectaciones al mercado ilegal de hasta 330 mdp. FGR

La FGR calificó el caso como uno de los aseguramientos más relevantes en la materia, con características comparables a operaciones investigadas en Canadá y la Unión Europea, y estimó una afectación de entre 225 y 330 millones de pesos.

El Senado alertó tres días antes que el mercado ilícito de cigarros se duplicó en seis años

El 8 de noviembre, senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fortalecer la vigilancia sobre la venta de cigarros ilegales.

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Los legisladores citaron datos del Instituto Nacional de Salud Pública: en 2017, de cada 100 cigarros consumidos en el país, nueve eran ilegales; para 2023 esa proporción subió a 18 de cada 100.

Los senadores también señalaron que, solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Semar y la ANAM aseguraron más de 130 millones de cigarros ilegales durante 2026. El punto de acuerdo, suscrito por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, pidió además a la FGR fortalecer las investigaciones contra las redes de fabricación clandestina y distribución de tabaco ilegal.

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