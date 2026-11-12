México

¿Cómo preparar atole de nalga? una bebida tradicional de Veracruz llena de historia

Su nombre procede de la forma redondeada que adquiere al desmoldarse en una cazuela honda

Un tazón de barro con una mezcla espesa morada y una cuchara sobre una mesa de madera, con un pan al lado y una mujer al fondo.
Un cuenco de barro con atole de nalga humea sobre una mesa de madera mientras una mujer cocina al fondo del espacio tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El atole de nalga es una preparación espesa, oscura y aromática, elaborada con maíz negro o azul, piloncillo y canela.

Se puede tomar caliente, aunque al enfriarse adquiere una textura firme que permite cortarlo en rebanadas.

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Esta receta tradicional de Tolome, en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, se prepara especialmente durante Todos Santos y el Día de Muertos.

Su nombre procede de la forma redondeada que adquiere al desmoldarse en una cazuela honda.

Taza de barro con una bebida espesa y canela en polvo, ramas de canela y un plato con polvo fino sobre una tela tejida de colores.
Una taza de barro cocido contiene atole de nalga tradicional acompañado por ramas de canela sobre un textil artesanal mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de nalga

El atole de nalga es una bebida de maíz pigmentado que se obtiene al remojar, moler y colar los granos. Después, el líquido se cocina lentamente con piloncillo y canela hasta lograr una textura espesa, similar a una natilla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4-5 días.
  • Remojo del maíz: 3-4 días.
  • Reposo de la masa colada: 12-24 horas.
  • Preparación activa: 30 minutos.
  • Cocción: aproximadamente 2 horas.
  • Enfriado para desmoldar: mínimo 6 horas.

Ingredientes

  1. 1 kg de maíz negro o azul.
  2. 3 litros de agua para la cocción.
  3. Agua suficiente para el remojo.
  4. 250-300 g de piloncillo.
  5. 2 rajas de canela.
  6. 1 tablilla de chocolate de metate, opcional.
  7. Pasas al gusto, opcionales para servir.

Cómo hacer atole de nalga, paso a paso

  1. Desgrana el maíz y retira cualquier grano dañado.
  2. Coloca los granos en un recipiente amplio. Cúbrelos con agua y tapa el recipiente.
  3. Deja el maíz en remojo durante 3-4 días. El grano debe quedar blando y fácil de triturar.
  4. Escurre el maíz. Muélelo en un metate, molino o batidora hasta obtener una masa gruesa.
  5. Mezcla la masa con parte del agua y deja reposar la preparación entre 12 y 24 horas.
  6. Bate la mezcla para integrar bien el almidón.
  7. Cuela la masa con una manta de cielo o una tela fina. Presiona bien para extraer todo el líquido y retirar el bagazo.
  8. Vierte el líquido colado en una olla de fondo grueso.
  9. Añade la canela, el piloncillo y el chocolate troceado, si quieres incorporarlo.
  10. Cocina a fuego bajo durante 2 horas. Remueve de forma constante con una pala de madera para evitar que se pegue.
  11. Comprueba la textura. El atole estará listo cuando quede muy espeso y la pala deje visible el fondo de la olla durante unos segundos.
  12. Para tomarlo como bebida, sírvelo caliente. Si está demasiado denso, añade un poco de agua caliente.
  13. Para servirlo como postre, vierte el atole en cazuelas o moldes hondos. Deja que se enfríe y refrigéralo durante al menos 6 horas.
  14. Para desmoldarlo sin romperlo, pasa un cuchillo fino por los bordes. Coloca un plato encima y gira el recipiente con cuidado.
  15. Sirve en rebanadas y añade pasas si lo deseas.
Infografía sobre el atole de nalga con ilustraciones de maíz morado, piloncillo, canela, una olla de barro al fuego y porciones servidas.
Una infografía de Infobae detalla los ingredientes, el proceso de cocción y el aporte calórico del tradicional atole de nalga de Veracruz, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 8 porciones.

Si se sirve como bebida, las porciones serán de unos 250 ml. Como postre, pueden cortarse en porciones más pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin chocolate ni pasas:

  • Calorías: 220 kcal.
  • Hidratos de carbono: 49 g.
  • Proteínas: 4 g.
  • Grasas: 1 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Azúcares: 24 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • Guarda el atole caliente en la nevera dentro de un recipiente hermético.
  • Como bebida, se conserva hasta 3 días.
  • Si se ha cuajado como postre, consúmelo en un plazo máximo de 3-4 días.
  • No lo dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
  • Para recuperar su textura líquida, caliéntalo a fuego bajo con un poco de agua y remueve hasta que se disuelva.

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