México

Lambda García detalla lo que pasó cuando le propusieron matrimonio: “No sabía qué sentir”

El actor contó cómo fue que su novio le dio la sorpresa

Lambda García
Tras un par de años de noviazgo, Lambda García y su novio se comprometieron. (Instagram)
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Lambda García se comprometió en matrimonio con Daniel Delgado tras una propuesta que lo dejó sin palabras durante un viaje a Valle de Guadalupe, Baja California. El actor y conductor mexicano de 39 años describió el momento como la primera vez en su vida que sintió perder el control de sus propias emociones.

Lambda García relató la propuesta de matrimonio tal como ocurrió

El actor mexicano afirma que la propuesta de matrimonio provocó que perdiera el control de sus emociones por primera vez. (Instagram: lambgarcia/Captura de pantalla)
El actor mexicano afirma que la propuesta de matrimonio provocó que perdiera el control de sus emociones por primera vez. (Instagram: lambgarcia/Captura de pantalla)

Lambda García describió el momento desde el principio: “Fue una sorpresa, estábamos de viaje y fue todo eventos fortuitos. No llegábamos al lugar que quería. Pues sí, entonces fue de: «Aquí». Y yo: «¿Qué?»”.

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La secuencia continuó sin que Lambda García pudiera anticipar lo que venía. Daniel Delgado le indicó que se detuvieran en ese punto, frente al atardecer, y le pidió que escuchara algo. “«Pues sí, al atardecer. Vamos, sí, córrele». Y llegamos y pues ya fue de que puso la canción”, relató el actor.

La pieza musical fue presentada como parte de un nuevo musical. Lambda García contó lo que pensó en ese momento: “Me dice: «Hay una canción de un nuevo musical». No sabes qué cosa tan bonita. Y me dice: «Escucha la canción». Y yo: «Ay, qué raro tipo, ¿qué quieres, que estoy ocupado?»”.

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El momento en que Lambda García entendió lo que estaba pasando

Lambda García y Daniel Delgado retoman su vínculo tras coincidir hace dos años en la gira de la obra Siete veces adiós en Puebla. (Instagram)
Lambda García y Daniel Delgado retoman su vínculo tras coincidir hace dos años en la gira de la obra Siete veces adiós en Puebla. (Instagram)

Fue al girar cuando Lambda García comprendió todo. “Y volteo y ya mi amiga con la cámara. Y yo: «Dios mío, ¿qué es esto?». Y ya, pues ahí fue que me dijo lo que me dijo y estoy increíble”, narró el actor.

Lambda García describió lo que sintió en ese instante: “¿Qué sentí? Como si estuviera fuera de mí. No sabía qué sentir. Era una sensación de la primera vez que estoy fuera de mí, que no tengo el control de mí”.

El actor explicó por qué la emoción fue tan intensa. “Porque es una alegría muy bonita y sobre todo es una historia muy grande, es una historia muy larga”, dijo Lambda García. La historia que mencionó arrancó hace 24 años, cuando el actor tenía 19 y comenzó una relación con Daniel Delgado que duró seis años antes de una separación que no borró el vínculo entre ambos.

Lambda García y Daniel Delgado se reencontraron hace dos años

El productor Daniel Delgado suma más de dos décadas de trayectoria en la escena teatral en obras como Wicked y Waitress. (Instagram: lambgarcia/Captura de pantalla)
El productor Daniel Delgado suma más de dos décadas de trayectoria en la escena teatral en obras como Wicked y Waitress. (Instagram: lambgarcia/Captura de pantalla)

El reencuentro romántico entre Lambda García y Daniel Delgado ocurrió hace aproximadamente dos años, durante un viaje a Puebla en el que el actor coincidió con el productor teatral en la gira de la obra Siete veces adiós. Esa convivencia abrió nuevamente una puerta que ninguno había cerrado del todo.

Daniel Delgado es productor teatral con más de dos décadas de trayectoria en México. Entre sus montajes figuran Wicked, Waitress, Asesinato para Dos y Siete veces adiós. Fue él quien compuso la canción que sonó en el mirador de Valle de Guadalupe: una pieza que recorría la historia de ambos, mencionaba sus nombres y había sido escrita exclusivamente para ese momento.

Lambda García dijo que las cosas pasan en el momento indicado

La pareja mantiene en reserva la fecha y los detalles sobre el formato de la futura ceremonia matrimonial.
La pareja mantiene en reserva la fecha y los detalles sobre el formato de la futura ceremonia matrimonial.

Lambda García cerró su relato con una reflexión sobre el tiempo y sobre lo que significa llegar a este punto con Daniel Delgado. “Creo que las cosas pasan en el momento indicado”, dijo el actor.

También dejó en claro cómo vivirá el proceso que viene. “A partir de hoy ya es algo muy cercano, ya es algo muy petit para nosotros. Quiero disfrutar esa parte”, expresó Lambda García. El actor utilizó la palabra francesa petit para referirse a algo íntimo, pequeño, reservado solo para ellos dos.

Sobre la exposición pública de la boda, Lambda García fue categórico: “No va a haber mucha información, no va a haber mucho merequetengue. Entonces, voy a disfrutar el proceso que viene”. La pareja no ha dado a conocer una fecha para la ceremonia ni ha adelantado detalles sobre el formato de la celebración.

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