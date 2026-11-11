Avanza candidatura de México para el Mundial Femenil 2031: estos estadios podrían ser sedes del torneo

México busca albergar la Copa Mundial Femenina de 2031 en una candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. (REUTERS/Hannah Mckay/Archivo)

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Buenas noticias para el futbol mexicano femenil, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió la evaluación que realizó la FIFA para la candidatura de albergar una Copa Mundial Femenina en 2031, el país tiene por delante una posibilidad de ser sede anfitriona y replicar el fenómeno social, deportivo y cultural que provocó la reciente Copa Mundial 2026.

La FIFA valoró positivamente la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para organizar la Copa Mundial Femenina de 2031, que será la primera edición ampliada a 48 selecciones y 104 partidos. El proyecto obtuvo una puntuación técnica global de 4.4 sobre 5, superando con holgura el mínimo exigido para continuar en el proceso.

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Por ello, la FIFA concluyó que la propuesta cumple los requisitos de organización y puede ser sometida a la votación del Congreso de la FIFA. La decisión final está prevista para el 23 de noviembre de 2026.

La candidatura se presenta bajo el lema “Por el presente. Por el futuro” (For Now. For Next.), con la intención de organizar el Mundial femenino más grande hasta la fecha y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo del fútbol femenino en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Ciudad de México y el Estadio Azteca albergaron la inauguración del Mundial 2026 varonil (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

FIFA califica como candidatura sólida a México y Estados Unidos

La principal fortaleza identificada por la FIFA es la capacidad de los cuatro países —sobre todo Estados Unidos y México— para organizar grandes eventos deportivos.

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Estados Unidos y México cuentan con experiencia reciente en torneos de máxima exigencia, como el Mundial de Clubes FIFA 2025 y la Copa Mundial masculina de 2026. Esto permite aprovechar estadios, redes de transporte, procedimientos operativos, relaciones con autoridades y conocimiento técnico ya desarrollado.

La candidatura propone inicialmente:

20 ciudades anfitrionas : 14 en Estados Unidos, cuatro en México, una en Costa Rica y una en Jamaica.

20 estadios evaluados , aunque existe una lista ampliada de más de 30 ciudades y más de 45 estadios posibles.

52 emparejamientos de hoteles y centros de entrenamiento para selecciones.

59 instalaciones de entrenamiento en sedes .

Cerca de 56 000 habitaciones en 162 hoteles para los grupos de FIFA.

Para la FIFA, esta amplitud de opciones ofrece flexibilidad para escoger sedes definitivas y resolver posibles problemas operativos antes del torneo.

La FIFA valoró positivamente la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para organizar la Copa Mundial Femenina de 2031 (REUTERS/Bernadett Szabo)

¿Qué estadios de México serían sede del Mundial 2031?

Los estadios recibieron una valoración de 4.0 sobre 5, con un nivel de riesgo considerado bajo. La FIFA destacó que la mayoría de los recintos ya existen, poseen gran capacidad y han acogido eventos internacionales relevantes.

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Entre las fortalezas están:

Estadios de gran aforo en Estados Unidos y México, aptos para partidos de máxima categoría.

Experiencia comprobada de numerosos recintos en el Mundial de Clubes 2025 y el Mundial de 2026.

Infraestructura moderna en materia de hospitalidad, retransmisión, energía, conectividad y seguridad.

Amplia disponibilidad de estadios con capacidad superior a 60 000 espectadores.

En el caso de México, su experiencia previa con el Mundial 2026 le permitió presentar las mismas sedes e instalaciones que ya tuvieron participación en el torneo varonil, por lo que el Estadio Azteca (Estadio Banorte), Monterrey (Estadio BBVA) y Guadalajara (Estadio Akron) fueron considerados en la candidatura.

El Estadio Monterrey es una de las sedes propuestas para el Mundial Femenino 2031 (REUTERS/Raquel Cunha)

La FIFA utilizó el estadio MetLife, en Nueva York-Nueva Jersey, como referencia técnica para evaluar tanto el partido inaugural como la final, aunque la candidatura no había confirmado oficialmente esas sedes.

No obstante, señaló varios asuntos pendientes:

En diversos estadios estadounidenses será necesario cambiar el césped artificial por césped natural o híbrido .

Algunos recintos requieren ajustes en las dimensiones del campo o en las zonas perimetrales.

El nuevo estadio RFK de Washington todavía está en fase temprana de diseño.

El Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, necesita una remodelación integral cuya ejecución debe seguirse de cerca.

Hay dudas de accesibilidad o de espacios funcionales en determinados estadios, como Denver, Seattle, Torreón o Kingston.

Aun con estas reservas, FIFA considera que la oferta de estadios es una base “sólida y variada” para el torneo.

Ciudades mexicanas propuestas para el Mundial Femenil 2031

Guadalajara, Jalisco — Estadio Akron Ciudad de México — Estadio Banorte Monterrey, Nuevo León — Estadio BBVA Torreón, Coahuila — Estadio Territorio Santos Modelo (TSM)

El informe señala que tres de los cuatro estadios mexicanos fueron utilizados en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que no se prevén grandes obras de reconstrucción o remodelación para 2031.

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El Estadio Azteca fue presentado como sede para tener rondas de semifinales (REUTERS/Henry Romero)

Como referencia, el Estadio Banorte tendría una capacidad aproximada de 85,000 localidades y está propuesto para partidos de hasta semifinales. FIFA aún no define qué estadio recibiría el partido inaugural ni la final.

La candidatura conjunta propone 20 ciudades y 20 estadios que a continuación se describen:

Atlanta — Estadio Mercedes-Benz

Charlotte — Estadio Bank of America

Dallas — Estadio AT&T

Denver — Estadio Empower Field Mile High

Houston — Estadio NRG

Kansas City — Estadio GEHA Field Arrowhead

Los Ángeles — Estadio SoFi

Mineápolis — Estadio U.S. Bank

Nashville — Estadio GEODIS Park

Nueva York-Nueva Jersey — Estadio MetLife

Orlando — Estadio Camping World

San Diego — Estadio Snapdragon

Seattle — Estadio Lumen Field

Washington D. C. — Nuevo Estadio RFK

Guadalajara — Estadio Akron

Ciudad de México — Estadio Banorte

Monterrey — Estadio BBVA

Torreón — Territorio Santos Modelo

San José, Costa Rica — Estadio Nacional

Kingston, Jamaica — Estadio Nacional

La evaluación de FIFA presenta a la candidatura de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica como una propuesta de gran capacidad organizativa, alto potencial económico y fuerte valor estratégico para el fútbol femenino.

En síntesis, FIFA considera que la candidatura es técnicamente apta y muy competitiva, pero que su éxito dependerá de transformar su fuerte propuesta deportiva y comercial en compromisos jurídicos, sociales y ambientales plenamente ejecutables.

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