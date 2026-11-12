Concierto tributo a The Doors en la CDMX: fecha, horario y lugar del show gratuito

Jim Morrison y su legado vuelven a sonar en la CDMX con un concierto tributo gratuito que se presenta este 18 de noviembre en Gustavo A. Madero. Composición fotográfica. Foto: Instagram/cc.futurama

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El Centro Cultural Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibe este miércoles 18 de noviembre un concierto tributo a The Doors a cargo de The Crystal Ship Band, con entrada libre y sin registro previo.

El espectáculo arranca a las 18:00 horas en el foro del recinto ubicado en la colonia Lindavista.

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No se requiere compra de boleto ni reservación para asistir. El acceso es por orden de llegada y está abierto a público de todas las edades, por lo que se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar frente al escenario.

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

La estación Lindavista, de la Línea 6 del Metro, es la opción más cercana al recinto. Desde ahí, el Centro Cultural Futurama está a pocos minutos caminando.

Otra alternativa es la estación Instituto del Petróleo, también de la Línea 6, a unos diez minutos a pie del recinto.

Esta estación conecta además con rutas de autobús y microbús que circulan por avenida Instituto Politécnico Nacional y la colonia Lindavista Vallejo.

La estación Lindavista de la Línea 6 del Metro es la más cercana al recinto. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Quienes utilicen la Línea 5 del Metro pueden bajar en la estación Politécnico, que conecta con el Cetram Politécnico y con paradas de Metrobús sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, aunque queda a mayor distancia del Centro Cultural Futurama que las estaciones Lindavista e Instituto del Petróleo.

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Para quienes viajen en Metrobús, la estación Lindavista-Vallejo es otra alternativa.

Desde esa parada, el recinto se ubica a pocos minutos caminando en dirección a avenida Instituto Politécnico Nacional.

Línea 6 del Metrobús. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Quienes se trasladen en automóvil pueden acceder por avenida Instituto Politécnico Nacional, a la altura de la calle Otavalo, en la colonia Lindavista, donde se ubica la entrada del Centro Cultural Futurama.

El Centro Cultural Futurama es un espacio gratuito en Lindavista

El recinto funciona como un espacio de usos múltiples con entrada libre. El edificio alojó durante décadas el cine más grande de América Latina, antes de su remodelación como centro comunitario.

El inmueble cuenta con sala de cine, espacios teatrales, salas de exposición, biblioteca, laboratorio de cómputo y cafetería.

El Centro Cultural Futurama se ubica en Cerrada de Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional. Foto: Gobierno de la Ciudad de México/ Centro Cultural Futurama.

Su cartelera incluye exposiciones, presentaciones de libros, talleres y conciertos de manera rotativa, con inclinación hacia la cultura pop: tributos a bandas, convenciones de anime y festivales temáticos.

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El horario habitual de atención es de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado, con cierre los domingos. La Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte de la alcaldía gestiona la programación del espacio.

Quiénes fueron The Doors

The Doors nació en 1965 en Los Ángeles, con Jim Morrison como vocalista y figura central de la banda.

Junto al tecladista Ray Manzarek, el guitarrista Robby Krieger y el baterista John Densmore, formaron uno de los grupos más influyentes del rock estadounidense.

Su álbum debut, lanzado en 1967, incluyó temas como “Light My Fire” y “Break on Through (To the Other Side)”, que los catapultaron a la fama.

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Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore integraron la alineación original de The Doors. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banda se distinguió por mezclar rock, blues y psicodelia, además de las actuaciones teatrales y provocadoras de Morrison en vivo.

Durante los siguientes años publicaron discos como Strange Days, Morrison Hotel y L.A. Woman, este último con el clásico “Riders on the Storm”. Canciones como “The End” y “People Are Strange” se volvieron parte del repertorio esencial del rock de los años sesenta y setenta.

La muerte de Jim Morrison marcó el fin de la banda original

Jim Morrison murió el 3 de julio de 1971 en París, a los 27 años. La causa oficial fue un ataque cardiaco, aunque nunca se le practicó autopsia, lo que alimentó teorías sobre las circunstancias reales de su muerte.

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Tras su partida, Manzarek, Krieger y Densmore intentaron continuar como trío, pero la banda se disolvió de manera definitiva en 1973.

Tumba del cantante y compositor estadounidense Jim Morrison en el cementerio parisino Pere Lachaise a donde cientos de fanáticos y seguidores han asistido este sábado para conmemorar el 50 aniversario de su muerte. James Douglas Morrison, también conocido como Jim Morrison, vocalista de la banda de rock The Doors, murió el 03 de julio de 1971 en París por causas desconocidas. EFE/EPA/YOAN VALAT

Morrison quedó asociado al llamado “club de los 27”, junto a otras figuras del rock que murieron a esa misma edad.

The Doors fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993 y recibió un Grammy a la trayectoria en 2007.

Décadas después, su música sigue vigente entre nuevas generaciones de seguidores en distintos países, entre ellos México.

The Crystal Ship Band, un homenaje mexicano con dos décadas de trayectoria

The Crystal Ship Band es una banda mexicana dedicada por completo al repertorio de The Doors, fundada en 2005.

Su alineación actual está integrada por Roberto Eslava en la voz, César Garduño en los teclados, Miguel Caldera en la batería, Alan Ruíz en la guitarra y Julio César Franco en el bajo.

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La agrupación mexicana se especializa en interpretar en vivo el repertorio completo de The Doors. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación suma varios años interpretando en vivo el repertorio completo del cuarteto californiano, con énfasis en la fidelidad al sonido y la atmósfera de los conciertos originales.