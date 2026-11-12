México

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

El acusado enfrentaba dos órdenes judiciales por exigir pagos ilegales a comerciantes en Ecatepec e intentar quitarles su vivienda con armas de fuego antes de ingresar a un penal mexiquense

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de “Los 300”: era considerado objetivo prioritario. FGJEM
Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de “Los 300”: era considerado objetivo prioritario. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturó a Óscar “N”, señalado como integrante del grupo criminal “Los 300” y considerado un objetivo prioritario dentro de la Operación Restitución. El sujeto es investigado por extorsión en agravio de dos víctimas.

La detención se concretó en Zumpango, Estado de México, mediante el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión. Según la institución, el individuo era buscado por hechos ocurridos en Ecatepec entre 2024 y 2025.

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Los hechos de extorsión en Ecatepec

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Edoméx, en marzo de 2024 Óscar “N” llegó acompañado de un grupo de sujetos hasta un puesto ambulante en Ecatepec. Ahí, los agresores se habrían presentado como integrantes de “Los 300”.

Le habrían exigido a la víctima la entrega semanal de un pago a cambio de permitirle continuar con su actividad económica. De no acceder, amenazaron con desalojarla de su vivienda.

El despojo con arma de fuego

El segundo hecho que se le atribuye ocurrió en agosto de 2025, también en Ecatepec, en agravio de una víctima distinta a la del caso anterior. Según la Fiscalía, el sujeto llegó al domicilio de esta víctima acompañado de dos individuos.

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En esa ocasión, la habría amenazado con un arma de fuego. Le exigió abandonar la vivienda y entregar tanto los documentos que acreditaban la propiedad como su credencial de elector.

Historial judicial y reaprehensión

Por el hecho de marzo de 2024, la Fiscalía Edoméx había cumplimentado una primera orden de aprehensión en febrero de este año. Sin embargo, el juez dictó un auto de no vinculación a proceso a favor del acusado.

Ante esa resolución, la institución interpuso un recurso de apelación. Un Tribunal de Alzada revocó el fallo y, en abril, Óscar “N” fue vinculado a proceso.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de “Los 300”: era considerado objetivo prioritario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo mes se programó una audiencia para su notificación, pero el sujeto no compareció. Como consecuencia, el juez giró una orden de reaprehensión que permaneció vigente hasta su captura.

Por el segundo caso, el de agosto de 2025, también se había emitido una orden de aprehensión independiente, que fue la que finalmente permitió su ingreso al sistema penitenciario.

Situación procesal y posible condena

Tras su detención, Óscar “N” ingresó a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social. En ese lugar quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá definir su situación legal.

En el mismo centro de reclusión se le cumplimentó la orden de reaprehensión derivada del primer caso.

De ser declarado culpable, el sujeto podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión por cada uno de los casos en los que presuntamente participó. La Fiscalía remarcó que debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia.

Balance de la Operación Restitución

Con esta captura, suman 61 objetivos detenidos en el marco de la Operación Restitución. El operativo tiene como propósito la devolución de inmuebles ocupados de forma irregular a sus legítimos dueños.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de “Los 300”: era considerado objetivo prioritario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía distintos canales para denunciar a este sujeto en caso de reconocerlo como probable implicado en otro hecho delictivo. Entre ellos, el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770.

También está disponible la aplicación FGJEdomex, de uso gratuito para teléfonos inteligentes con sistemas iOS y Android, como otra vía para presentar denuncias relacionadas con el caso.

Qué es el grupo criminal “Los 300”

“Los 300” es una organización criminal que opera principalmente en el norte del Estado de México, con presencia en Ecatepec, Tecámac y Nezahualcóyotl, según identificó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con un informe de gestión de la institución, el grupo figura entre al menos 30 bandas delictivas relacionadas con denuncias de extorsión en la entidad, cuyo foco de incidencia se concentra también en Chalco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

La organización surgió hace aproximadamente 15 años en la zona de Ciudad Azteca, en Ecatepec, como un grupo de choque vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), inicialmente auspiciado por líderes taxistas locales.

Los 300, Edomex
Jorge "N" es identificado como segundo al mando de Los 300, solo por detrás de El Conejo (Foto: Fiscalía Edomex)

El grupo fue liderado desde sus inicios por Luis Alfaro Espinoza, conocido como “El Conejo”, tras una serie de rupturas internas dentro de la estructura original. Bajo este liderazgo, la organización evolucionó de actividades sindicales a la delincuencia organizada.

Actualmente, la banda controla bases de taxis y extorsiona a transportistas, comerciantes y empresarios mediante cuotas diarias que van de 50 a 200 pesos. También se le atribuye la invasión de propiedades, que marca con calcomanías distintivas como método de identificación territorial.

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