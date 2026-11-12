México

Festival Cine de Barrio llega a la CDMX con películas, karaoke y rodada con entrada gratuita

El Festival de Cine de Barrio (FECIBA) es un proyecto que busca llevar exhibiciones y actividades cinematográficas a barrios y periferias fuera de los circuitos convencionales

Logotipo de FECIBA con una silueta en una llama y texto de Magdalena Contreras 2026 sobre un fondo de bosque y agua en movimiento.
El cartel del Festival de Cine de Barrio FECIBA anuncia su edición de 2026 en Magdalena Contreras sobre un fondo de bosque y río. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La defensa del medio ambiente será uno de los ejes del Festival de Cine de Barrio 2026 es por ello que las obras abordarán la protección del Río Magdalena, la conservación del Río Santa Catarina en Monterrey, el desplazamiento de comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua y la vida en barrios periféricos de la capital brasileña.

El festival enviará por primera vez producciones de barrios capitalinos a salas internacionales. “Hicimos un intercambio curatorial con el Festival Recanto do Cinema y vamos a llevar un programa de cortometrajes a Brasil”, explicó el director del encuentro, Emiliano Escoto. Como parte de ese acuerdo, películas internacionales se exhibirán en barrios y pueblos originarios del poniente de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Entre los cortos figura Es todavía DF, sobre Joaco, un universitario que recorre la ciudad con Maya, su expareja, mientras espera su siguiente clase.

El FECIBA nació en 2019 con la intención de llevar cine fuera de los circuitos convencionales. Antes pasó por Neza, Tepito y Xochimilco; ahora llegará a Magdalena Contreras, donde la combinación de bosques, áreas montañosas y zonas urbanas convive con una oferta limitada de espacios culturales independientes.

La convocatoria reunió más de 300 propuestas, de las cuales 40% fueron producciones realizadas en la propia alcaldía. La selección también involucró a gestores y espacios culturales locales mediante un seminario sobre programación, producción y financiamiento de salas.

PUBLICIDAD

En este contexto resulta ideal el lugar que será sede del festival: la alcaldía Magdalena Contreras, una de las pocas zonas que aún conserva áreas verdes en la ciudad y que alberga Los Dinamos y el Río Magdalena.

El festival ocurrirá del 18 al 22 de noviembre días durante los cuales nueve sedes recibirán proyecciones, karaoke, una rodada ciclista, pulque y un encuentro para infancias, con entrada libre.

El Cine Víctor Manuel Mendoza será la sede principal, aunque el programa se reparte en nueve espacios y todas las actividades son gratuitas.

El Festival de Cine de Barrio (FECIBA) es un proyecto que busca llevar exhibiciones y actividades cinematográficas a barrios y periferias fuera de los circuitos convencionales. Su selección privilegia obras de ficción, documental y animación vinculadas con los territorios, las comunidades y la identidad barrial.

Ilustración de un danzante chinelo que sostiene una cámara de video junto a un conejo en un bosque con río y textos informativos
El cartel oficial anuncia la octava edición del Festival de Cine de Barrio en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. (Redes sociales Feciba)

Sede y fechas en 2026

La octava edición se realiza del 18 al 22 de noviembre de 2026 en la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México. El Cine Víctor Manuel Mendoza será la sede principal, aunque el programa se reparte en nueve espacios y todas las actividades son gratuitas.

Las sedes son:

  • Cine Víctor Manuel Mendoza
  • Cine Linterna Mágica
  • Auditorio y Audiorama del Foro Cultural Magdalena Contreras
  • Pilares Huayatla
  • Espacio Cultural Independiente El Trote
  • Pulques El Boni
  • Cafetería Sabor de Adobe y Pozole
  • Patio Magdalena Contreras

Actividades

El FECIBA contempla proyecciones de seis largometrajes y 34 cortometrajes en competencia, además de funciones fuera de competencia y una muestra brasileña del Festival Recanto do Cinema.

También tendrá:

  • Charlas Alrededor del fuego, sobre nuevos terceros cines.
  • Alfombra roja y función inaugural con participación musical de La Bruja de Texcoco.
  • Rodada ciclista en San Nicolás Totolapan rumbo a Pulques El Boni.
  • Nocturno de Terror.
  • Karaoke en homenaje a Lucha Reyes, con música de Gallo Armado.
  • FECIBA-Pekes, encuentro de niñeces creativas y exhibición de cortos hechos por infancias.
  • Encuentro de Exhibición Cinematográfica en Resistencia: caminata ecoturística, almuerzo, cortometrajes y conversatorio con los colectivos Un Río en el Río y Ecos del Río.
  • Clausura, entrega de premios y presentación de Gallo Armado.
Ilustración de un danzante chinelo que sostiene una cámara de video junto a un conejo en un bosque con río y textos informativos
El cartel oficial anuncia la octava edición del Festival de Cine de Barrio en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. (Redes sociales Feciba)

Películas que serán exhibidas

Entre los largometrajes programados están:

  • Portento, de Gabriela Nápoles — inauguración, este 18 de noviembre.
  • Afilo mi Gillete, de Ignacio Juansolo y Juan Meza.
  • Oh, fortuna!, de Luis Ayhllón.
  • Los Invisibles.
  • La llamada.
  • Esta arte que abraza, de Juanfe Castro Gessner.
  • No dejes a los niños solos, de Emilio Portes.
  • Motel Paraíso, de Eduardo Castilla Ponce.
  • Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Tania Hernández y Semillites Hernández.
  • Terra Batida, de Jon Lewis.
  • No limite, de Tomás Amaral.
  • San Pedro Chinampero, de Roberto Lozano Albor.
  • La ruta que somos, de César Flores.
  • En el desierto la esperanza florece, de Érika Lozano.

Entre los cortometrajes y programas de cortos aparecen Memoria de piedra: un homenaje a la litografía en México, Los sueños que compartimos, Voces del bosque, Fuimos mar, somos río, Xilonen, Etzacualiztli, así como los bloques Memorias de identidad, Desde dentro, La noche también es nuestra, Territorios de pasión y resistencia, Sinfonía Visual y Recanto do Cinema. La programación está sujeta a cambios.

La lista completa de sedes donde se llevarán a cabo las diferentes exhibiciones es la siguiente:

  • Cine Víctor Manuel Mendoza
  • Cine Linterna Mágica
  • Auditorio del Foro Cultural Magdalena Contreras
  • Audiorama del Foro Cultural Magdalena Contreras
  • Pilares Huayatla
  • Espacio Cultural Independiente El Trote
  • Pulques El Boni
  • Cafetería Sabor de Adobe y Pozole
  • Patio Magdalena Contreras

Toda la oferta cultural será de entrada libre. Además, algunas cintas también se podrán disfrutar en televisión abierta a través de la programación del Canal 14.

Temas Relacionados

festivales de cineMagdalena ContrerasCine independientemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hamburguesas de avena y zanahoria: una cena saludable y económica para toda la familia

Estas hamburguesas de avena y zanahoria son una receta vegetariana económica, nutritiva y sencilla que puedes preparar en sartén

Hamburguesas de avena y zanahoria: una cena saludable y económica para toda la familia

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 11 de noviembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 11 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

El acusado enfrentaba dos órdenes judiciales por exigir pagos ilegales a comerciantes en Ecatepec e intentar quitarles su vivienda con armas de fuego antes de ingresar a un penal mexiquense

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

Audiencia de Rafael Álvarez, el “R2” del CJNG, será de forma virtual por su estado de salud

Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Promotor de Veracruz exige a Alejandra Guzmán devolver el pago del concierto para reembolsar a fans

Promotor de Veracruz exige a Alejandra Guzmán devolver el pago del concierto para reembolsar a fans

Karla Souza sacude al universo de Grey’s Anatomy como protagonista de su nuevo spin-off

Quién es Fernando Sáenz: el famoso actor que es el padre biológico del influencer Fernando Lozada

Santa Fe Klan y su novia Camila Zamorano, campeona mundial del CMB, llevan el boxeo a jóvenes del barrio

De TikTok a La Mansión VIP 2: quién es La Cukis, habitante sorpresa del reality de HotSpanish

DEPORTES

Lester Martínez se queda sin pelea con Canelo Álvarez por freno del CMB

Lester Martínez se queda sin pelea con Canelo Álvarez por freno del CMB

Avanza candidatura de México para el Mundial Femenil 2031: estos estadios podrían ser sedes del torneo

Canelo Álvarez ya habría definido a su próximo rival tras coronarse como campeón supermediano del CMB

NFL en México: estas son todas las actividades que podrás disfrutar en las calles de la CDMX previo al juego de San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

Oswaldo Sánchez elige a su arquero ideal para custodiar el arco de la Selección Mexicana