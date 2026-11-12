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El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

La distinción se entrega en la 64.ª Convención Anual, en Acapulco, por el desempeño del responsable del Canelo Team y los logros de sus boxeadores

Marco Verde presenta su pelea en Sinaloa
Eddy Reynoso revela los planes que tiene para Marco Verde. Créditos: José Luis Cruz/ Infobae México.
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El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombró a Eddy Reynoso como el Entrenador del Año 2026 durante la 64.ª Convención Anual del organismo, celebrada en Acapulco, Guerrero, en reconocimiento a su labor al frente del Canelo Team y a los resultados de sus pupilos a lo largo del año.

El reconocimiento se entregó en la sesión de clasificaciones del martes 10 de noviembre. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, definió a Reynoso como “un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo”.

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“Eddy Reynoso es un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo. Su trabajo va mucho más allá de preparar a un campeón para una pelea: ha construido un equipo, ha acompañado carreras extraordinarias y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones”, declaró Sulaimán.

El CMB distinguió al entrenador mexicano por su capacidad para conducir carreras y campeonatos de boxeadores como Isaac Pitbull Cruz, Jaime Munguía, Rafael Divino Espinoza y Saúl Canelo Álvarez, además de impulsar una preparación que abarca técnica, acondicionamiento físico, nutrición y recuperación.

Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)
Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)

Los resultados del Canelo Team en 2026

El Pitbull Cruz defendió su campeonato interino de peso superligero del CMB con un nocaut sobre Néstor Bravo en el sexto asalto, el 19 de septiembre en San Diego, California.

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Munguía acumuló dos victorias durante el año: superó por decisión unánime a Armando Reséndiz en mayo y después defendió su corona ante el ruso Nikita Zon el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

En esa misma cartelera, Divino Espinoza conservó el campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al vencer a Ricardo Blandón por nocaut técnico en el tercer asalto.

El triunfo de Canelo Álvarez que marcó el año

La noche del 31 de octubre, Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime al francés Christian Mbilli y recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB. El resultado devolvió al tapatío a la cima de las 168 libras.

Reynoso dirige a Santos Saúl desde que el boxeador era adolescente, una relación que ha reunido campeonatos en distintas divisiones. Con el triunfo ante Mbilli, el entrenador sumó su séptima toalla del CMB y se convirtió en el técnico más distinguido por el organismo.

Más allá de las peleas de sus figuras, el Canelo Team funciona como una plataforma de formación para jóvenes talentos. La distinción al entrenador reconoce tanto sus triunfos inmediatos como su trabajo para sostener carreras dentro y fuera del cuadrilátero.

Eddy Reynoso adelanta posibles rivales para Canelo Álvarez ( REUTERS/Stringer)
Eddy Reynoso adelanta posibles rivales para Canelo Álvarez ( REUTERS/Stringer)

Eddy Reynoso adelanta posibles rivales para Canelo Álvarez

Eddy Reynoso mencionó al cubano Osleys Iglesias y al escocés Willy Hutchinson como posibles rivales de Saúl Álvarez. Las declaraciones del entrenador del boxeador tapatío generaron reacciones de ambos peleadores, quienes respondieron con advertencias dirigidas al campeón mexicano.

Reynoso restó importancia a las amenazas y sostuvo que no es la primera vez que un posible rival utiliza ese tipo de declaraciones para llamar la atención y buscar una oportunidad ante Álvarez. El entrenador respaldó su postura con el historial del mexicano, que incluye 14 campeonatos del mundo y 22 victorias frente a boxeadores que fueron monarcas mundiales.

“Todos dicen lo mismo y nadie lo ha llevado a la lona jamás y hemos peleado ante peleadores consagrados que ya son Salón de la Fama o van a entrar. Está bien que hablen, pero yo tengo a mi gallo y estoy listo para el que sea”, declaró el estratega.

Aunque se esperaba que Willy Hutchinson se presentara para retar públicamente a Álvarez, su itinerario le impidió permanecer durante toda la sesión de peleas mandatorias de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esa situación evitó que el escocés lanzara el desafío frente a los asistentes.

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