Francis Ford Coppola llega a México para hablar de IA, su fracaso comercial Megalópolis y el negocio del cine

El cineasta estadounidense Francis Ford Coppola cuestionó el papel de la inteligencia artificial (IA) en la industria cinematográfica y defendió la importancia del criterio humano para crear películas capaces de perdurar durante décadas, como las suyas, durante una charla en el marco del 25 aniversario de World Business Fórum México (WOBI), en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

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Francis Ford Coppola participó en Ciudad de México en el World Business Forum México, donde habló sobre la inteligencia artificial, el financiamiento de películas y la taquilla de Megalópolis. El director estadounidense, de 87 años, intervino durante el 25 aniversario del encuentro organizado por WOBI.

La presentación reunió a Coppola con asistentes de un foro dedicado a negocios, liderazgo e innovación. El cineasta acudió después de que Megalópolis, estrenada en 2024, registrara una recaudación cercana a los 15 millones de dólares frente a un presupuesto reportado de 120 millones de dólares.

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Durante su visita, el director abordó la posibilidad de que las herramientas de inteligencia artificial intervengan en tareas vinculadas con el cine. También explicó su posición sobre el dinero dentro de la producción cinematográfica y recordó experiencias previas con películas que recibieron críticas adversas en su estreno.

El encuentro de WOBI se realizó durante dos días y contó con la participación del atleta estadounidense Carl Lewis, ganador de nueve medallas de oro olímpicas. Coppola formó parte de la programación como una figura invitada para exponer su experiencia entre la realización audiovisual y sus inversiones empresariales.

Coppola cuestiona el lugar de la inteligencia artificial

El cineasta estadounidense sostiene que la inteligencia artificial debe subordinarse al criterio humano y tratarse como a un niño de seis años.

Francis Ford Coppola expresó reservas sobre el uso de sistemas automatizados para definir procesos creativos. “Es espeluznante. La IA claro que puede hacer muchas cosas, pero depende del juicio humano. Tener que sobrellevarla es una locura (...) Así no se pueden hacer películas que perduren durante 50 años”, declaró.

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La referencia a películas que sobrevivan durante cinco décadas se produjo mientras la industria audiovisual incorpora programas capaces de generar imágenes, modificar voz, crear materiales promocionales y asistir en tareas de preproducción. Coppola centró sus comentarios en el criterio que debe conservar una persona frente a esas herramientas.

En la charla se mencionó la posibilidad de que Hollywood desaparezca en “unos tres años” debido al avance de la inteligencia artificial. Coppola respondió separando el funcionamiento económico de la industria estadounidense de los objetivos que persigue al dirigir y producir sus propias películas.

“Hablan de hacer dinero en Hollywood, pero mi cine no es hacer dinero, es expresar mis convicciones en el arte. El dinero es cierto que es parte del negocio, pero no le presto atención”, señaló el ganador de cinco premios Óscar durante su participación en la capital mexicana.

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Coppola ha trabajado como director, guionista y productor desde la década de 1960. Entre sus películas se encuentran El Padrino, estrenada en 1972; El Padrino II, de 1974; Apocalypse Now, de 1979; y Drácula de Bram Stoker, lanzada en 1992.

El realizador recibió cinco premios de la Academia de Hollywood. Obtuvo dos estatuillas por el guion de Patton y El Padrino, una por la dirección de El Padrino II y otras dos por la misma producción, reconocida como mejor película y por su guion adaptado.

La IA apareció también en otra respuesta del director. Coppola dijo que debe tratarse como “un niño de seis años”, una expresión con la que delimitó el grado de autonomía que, desde su perspectiva, deberían tener esos programas dentro de los procesos desarrollados por equipos humanos.

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“Hay que tratar a la IA como a un niño de seis años (...) Al final, en lo que se refiere a la creatividad, tiene que estar ahí para ayudarte”, afirmó. La declaración se produjo ante una audiencia vinculada a empresas y nuevas tecnologías reunida en el World Business Forum México.

Megalópolis recaudó cerca de 15 millones de dólares

La película Megalópolis suma una taquilla cercana a USD 15 millones frente a un presupuesto de producción de USD 120 millones.

Megalópolis es el proyecto más reciente de Francis Ford Coppola como director. La película fue escrita, dirigida y producida por él, y tuvo como protagonistas a Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne y Dustin Hoffman.

El largometraje presenta una Nueva Roma situada en Estados Unidos. Adam Driver interpreta a César Catilina, un arquitecto que propone reconstruir la ciudad mediante un material ficticio llamado megalón. Giancarlo Esposito encarna al alcalde Franklyn Cicero, uno de los personajes enfrentados con ese plan urbano.

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La película se presentó por primera vez en el Festival de Cannes de 2024. Más tarde tuvo proyecciones en distintos territorios y llegó a salas comerciales en Estados Unidos el 27 de septiembre de ese año. Su distribución enfrentó dificultades antes de conseguir un acuerdo para su estreno.

El presupuesto difundido para la producción fue de 120 millones de dólares. Los ingresos de taquilla quedaron lejos de esa cifra y se ubicaron alrededor de 15 millones de dólares. La distancia entre ambos montos convirtió a Megalópolis en el mayor revés comercial de la filmografía de Coppola.

El director financió el proyecto después de que las productoras rechazaran participar. Para reunir recursos, vendió parte de su negocio vinícola, Francis Ford Coppola Winery, por una cifra cercana a 500 millones de dólares, según los datos mencionados durante la cobertura de su intervención en México.

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La empresa vinícola de Coppola surgió en California y se desarrolló paralelamente a su actividad cinematográfica. El director también mantuvo inversiones en hospedaje mediante una cadena de hoteles. Esos negocios constituyeron una fuente de capital para proyectos ajenos al esquema de financiamiento de los grandes estudios.

El proyecto de Megalópolis estuvo en desarrollo durante décadas. Coppola trabajó ideas vinculadas con la película desde finales de la década de 1970 y retomó el plan en distintas etapas. El rodaje principal comenzó en 2022 y concluyó en 2023, antes de su llegada al festival francés.

El director compara la recepción con Apocalypse Now

Francis Ford Coppola compara la recepción negativa de Megalópolis con el rechazo inicial que sufrió su cinta Apocalypse Now tras su estreno en 1979.

Coppola recordó en México las reacciones iniciales hacia algunas de sus películas. “Recientemente hice ‘Megalópolis’ y la recepción fue como la de ‘Apocalypse Now’ (1979): me dijeron que era la peor película que había hecho hasta el momento y que no iba nadie a ir a verla”.

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La cita continuó con una referencia al tipo de audiencia que han reunido varios de sus trabajos: “Me di cuenta de que mis películas son de culto (...) La única fórmula que tengo es hacer algo muy personal”. El director estableció esa comparación al hablar de la recepción de su estreno más reciente.

Apocalypse Now fue filmada en Filipinas y su producción registró retrasos, cambios de reparto, problemas climáticos y un incremento de costos. La película está basada libremente en la novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y trasladó su conflicto desde África al contexto de la guerra de Vietnam.

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El estreno de 1979 compartió la Palma de Oro en el Festival de Cannes con El tambor de hojalata, de Volker Schlöndorff. La película fue nominada a ocho premios Óscar y ganó dos, por fotografía y sonido. Martin Sheen interpretó al capitán Benjamin Willard.

Coppola también mencionó las dificultades para financiar sus trabajos actuales. El cineasta calificó esa tarea como “terrible” cuando las producciones cuestan “mucho dinero y más aún cuando es tuyo”. La frase fue pronunciada al explicar los recursos requeridos para levantar películas independientes de gran escala.

El director ya había afrontado pérdidas con One from the Heart, estrenada en 1981. Esa película, protagonizada por Frederic Forrest, Teri Garr, Raúl Juliá y Nastassja Kinski, tuvo una producción costosa y generó pérdidas cercanas a 30 millones de dólares para la compañía American Zoetrope.

American Zoetrope fue fundada por Francis Ford Coppola y George Lucas en 1969. La empresa participó en proyectos de cine y televisión y estuvo vinculada con producciones como THX 1138, American Graffiti, The Black Stallion y Koyaanisqatsi, además de trabajos dirigidos por Coppola.

Megalópolis Unbound será una versión distinta

El cineasta anuncia el desarrollo de una versión alternativa titulada Megalópolis Unbound prevista para salir al público el próximo año. (REUTERS/Yara Nardi)

A pesar de la recaudación de Megalópolis, Coppola adelantó que prepara una nueva versión de la obra. El proyecto llevará por título Megalópolis Unbound y fue definido por el director como “completamente diferente” respecto de la película exhibida en salas durante 2024.

El cineasta indicó que esa revisión tiene previsto estrenarse durante el próximo año. No precisó una fecha, formato de distribución, duración ni cambios concretos en el montaje. Tampoco informó si la nueva versión incorporará escenas adicionales, material interactivo o modificaciones en la estructura argumental.

En etapas previas de desarrollo, Coppola consideró una experiencia de participación del público para Megalópolis. La propuesta incluía una interacción con los espectadores en una escena determinada. La versión estrenada conservó una intervención en vivo en algunas funciones, mediante una persona presente en la sala.

La relación de Coppola con México incluye una visita al Festival Internacional de Cine de Morelia en 2024. En esa ocasión presentó Megalópolis y recibió la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México por su trayectoria cinematográfica.

Al concluir su participación en el World Business Forum México, Francis Ford Coppola interpretó el bolero “Solamente una vez”, compuesto por Agustín Lara. La actuación cerró su presencia en el encuentro, donde compartió programación con Carl Lewis durante las dos jornadas del evento.