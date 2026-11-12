Christian Nodal borra todas sus publicaciones de Instagram y reaparece con video de su infancia

Grabación casera de la infancia de Christian Nodal interpretando la canción Ben, publicada por el cantante en su cuenta oficial de Instagram. IG: nodal

Guardar

El cantante Christian Nodal eliminó el contenido de su cuenta de Instagram con más de 10 millones de seguidores y publicó una grabación de su infancia interpretando un tema en inglés, en medio de disputas legales con sus padres por los derechos de su nombre.

La cuenta del intérprete sonorense conserva únicamente ese archivo audiovisual entre sus publicaciones públicas. Su perfil mantiene el seudónimo “El Forajido” y un enlace hacia la canción “Bandera Blanca”, lanzada en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

El video muestra a un Nodal durante su infancia mientras sostenía un micrófono frente a una cámara casera. En la grabación cantó las estrofas de “Ben”, tema compuesto por Don Black y Walter Scharf que popularizó Michael Jackson en 1972.

El músico acompañó la publicación con un texto dedicado a su familia materna: “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja. Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita”.

Su esposa, la cantante Ángela Aguilar, reaccionó a la publicación con dos emoticones de corazón rojo en la sección de respuestas. La interacción recibió el distintivo de “me gusta” otorgado de forma directa por su esposo.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar colocó dos emoticones de corazón en la única publicación activa en el perfil de su esposo, interacción que recibió el agrado directo del compositor. (IG: nodal)

El reconocimiento a su tío Iván desplazó la versión oficial de sus inicios

La dedicatoria desplazó el relato tradicional sobre los orígenes de su carrera, centrada antes en la figura de su padre, Jaime González. La mención pública validó la influencia formativa de su tío tras meses de distanciamiento con sus padres.

El conflicto familiar involucra el registro de la marca Christian Nodal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La empresa disquera de su padre retiene la titularidad sobre el nombre artístico, el catálogo y las actividades comerciales del compositor hasta el año 2036.

El cantante tramitó ante las autoridades el uso exclusivo de la denominación “El Forajido” para operar con autonomía comercial. El pleito administrativo incluyó reclamos económicos sobre el patrimonio del artista que fracturaron la relación laboral con su círculo primario.

PUBLICIDAD

Las diferencias derivaron en la ausencia de sus padres durante sus conciertos en recintos masivos de la capital del país. Frente a ese distanciamiento, el intérprete concentró sus apariciones personales junto a sus abuelos maternos y parientes cercanos en Sonora.

La difusión de este recuerdo infantil ocurrió en paralelo a su integración pública con la familia Aguilar. El compositor sonorense subió al escenario con su suegro, Pepe Aguilar, durante un festival musical celebrado en el estado de Aguascalientes.

El intérprete cubrió un tatuaje previo en la mano izquierda con el diseño del fierro de herrar del rancho “El Soyate”, distintivo ganadero de la dinastía zacatecana. El gesto consolidó su incorporación al entorno familiar y comercial de su esposa.

PUBLICIDAD

El cantante sonorense compartió una grabación casera de su niñez y dedicó el inicio de su vocación artística a su tío Iván, en medio del distanciamiento con sus padres. (IG: nodal)

La limpieza del perfil coincidió con la expulsión de administradores de sus clubes

La modificación del perfil digital ocurrió horas después de una purga ejecutada desde su canal de difusión de WhatsApp. El cantante vetó el acceso de la cuenta Nodalista VIP y ordenó desvincular a los coordinadores de sus comunidades en México y Estados Unidos.

Nodal acusó a los administradores de gestionar beneficios particulares ante promotores locales a cambio de garantizar presencia en primeras filas. La dirigencia del grupo también toleró debates abiertos sobre la vida privada del músico tras su enlace matrimonial.

La orden provocó la división entre comités estatales de seguidores en estados como Jalisco, Nuevo León y Sonora. Diversas agrupaciones desconocieron de inmediato a los delegados vetados para conservar el reconocimiento oficial de la oficina del intérprete.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla/Whatsapp)

El vaciado de contenidos en redes sociales funcionó en ocasiones anteriores como un procedimiento habitual antes de anuncios discográficos. En mayo de 2026, el perfil quedó sin publicaciones visibles en medio de tensiones por cambios en su entorno personal.

En esta ocasión, la cuenta no quedó vacía por completo y preservó el testimonio audiovisual de sus primeros acercamientos a la música. La decisión concentró la atención de su audiencia en una etapa previa a la intervención de sus apoderados legales.

La publicación del video infantil acumuló miles de “me gusta” en sus primeras horas dentro de la red social. La grabación generó mensajes de colegas del género como Josi Cuén, mientras la cuenta mantuvo limitada la sección de comentarios al público general tras registrar miles de interacciones.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de Christian Nodal conserva únicamente un archivo audiovisual entre sus publicaciones y mantiene el seudónimo "El Forajido" en la descripción del perfil. (IG: nodal)

La oficina del cantante conserva activas las fechas de sus presentaciones en vivo mientras define la estructura comercial de su proyecto independiente. La denuncia por la explotación de su nombre artístico sigue su curso en tribunales administrativos.

En medio de esa disputa administrativa, el compositor alista su participación en la ceremonia de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, donde compite en las categorías del regional mexicano. La agenda de presentaciones en plazas de México y Estados Unidos permanece intacta bajo su nuevo esquema operativo.

Esa batalla legal acelera la transición hacia “El Forajido” como su sello definitivo en contratos, boletaje y mercancía. Al eliminar su historial público y reconocer a su tío en sus inicios vocales, el intérprete marcó distancia frente al manejo administrativo que sus padres ejercieron sobre su carrera.

PUBLICIDAD