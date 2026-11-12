Michoacán: atacan a balazos a Eduardo Martínez Guzmán, alcalde morenista de Contepec

La agresión fue repelida por un escolta del edil. Crédito: Facebook - Eduardo Martínez Guzmán

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Eduardo Martínez Guzmán, alcalde de Contepec, Michoacán, por la coalición PT-MORENA-PVEM, fue atacado a balazos este miércoles 11 de noviembre mientras circulaba por la región oriente del estado.

Según reportes preliminares, dos agresores a bordo de una motocicleta dispararon contra su camioneta a la altura de las comunidades de El Cereo y Agua Caliente, y el escolta asignado a su protección repelió la agresión. El alcalde sobrevivió al ataque y resultó ileso.

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Según reportaron medios locales, el edil se encuentra estable y bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio. La camioneta Ford F-150 color negra en la que viajaba el alcalde recibió al menos cinco impactos de bala.

El ataque ocurrió por la mañana y se confirmó hasta la tarde

Martínez Guzmán viajaba acompañado de su escolta, adscrito a la Guardia Civil, cuando, según reportes preliminares, los dos agresores se emparejaron con el vehículo y abrieron fuego. El escolta respondió a los disparos y obligó a los atacantes a huir del lugar. No se reportaron personas detenidas ni lesionadas, además del alcalde, tras el hecho.

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Imágenes compartidas en redes sociales tras el atentado revelaron que los impactos quedaron marcados en un costado de la pickup y en la caja de la batea.

Impacto de arma de fuego en la camioneta donde viajaba el alcalde de Contepec. Crédito: Redes Sociales

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para recabar indicios balísticos y documentar los daños provocados en la unidad oficial. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del atentado ni confirmado si el edil contaba con algún tipo de amenaza previa relacionada con su labor al frente del municipio michoacano.

Este mismo miércoles, horas después, se confirmó el asesinato de Eduardo Valdovinos, aspirante a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, también por el partido Morena. Valdovinos fue atacado al terminar un evento público, en un hecho que las autoridades no han vinculado hasta el momento con el atentado contra Martínez Guzmán, aunque ambos ocurrieron el mismo día y contra perfiles políticos del mismo partido.

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Los dos hechos se suman a una serie de episodios de violencia reciente en distintos puntos de Michoacán. Hasta el cierre de esta nota, ni la Fiscalía General del Estado ni el ayuntamiento de Contepec habían emitido un comunicado oficial a través de sus canales institucionales con mayores precisiones sobre las indagatorias.

Martínez ganó la presidencia municipal en las elecciones de 2024

Eduardo Martínez Guzmán fue postulado y resultó electo por la coalición PT-MORENA-PVEM para la Presidencia Municipal de Contepec, según el documento de Integración de Ayuntamientos Electos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para el periodo 2024-2027.

Antes de llegar a la alcaldía, Martínez Guzmán ocupó dos periodos como director de Seguridad Pública en el H. Ayuntamiento de Contepec, en 2008-2011 y en 2019, de acuerdo con su boleta de evaluación en la plataforma Saber Votar. El alcalde, de 51 años, cuenta con licenciatura en Ingeniería en Computación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

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El mismo registro indica que Martínez Guzmán no respondió el cuestionario de evaluación de la plataforma antes de la elección de 2024.

Edil atacado a balazos y el exfiscal Carlos Torres Piña. Crédito: Facebook - Eduardo Martínez Guzmán

La última publicación de Martínez Guzmán en su cuenta de Facebook data del 31 de octubre, 11 días antes del atentado. En ella compartió fotografías de un evento junto al exfiscal y coordinador de Morena en Michoacán, Carlos Torres Piña, con mensajes de respaldo al movimiento y a la Cuarta Transformación en Contepec.

Un alcalde de Contepec fue asesinado en 2022

El municipio de Contepec ya registra un antecedente de violencia contra su titular, en 2022, cuando el entonces alcalde Enrique Velázquez Orozco, de 38 años y médico veterinario de profesión, fue encontrado sin vida el 7 de febrero de ese año, a las 15:29 horas, en un predio del poblado de El Jacal, perteneciente a Contepec. Velázquez Orozco había sido electo por el PRI en los comicios de junio de 2021.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el alcalde se encontraba en una forrajera de su propiedad en la colonia Centro de Contepec el 5 de febrero de 2022, cuando un sujeto identificado como Ángel “N” lo amagó con un arma de fuego y lo obligó a abandonar su vehículo. Fue trasladado a un camino de terracería, donde lo asesinaron a balazos.

Enrique Velázquez Orozco. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía de Michoacán capturó y obtuvo la vinculación a proceso por homicidio calificado contra tres hombres identificados como Ángel “N”, José Diego “N” y Fernando “N”. Un juez de control otorgó la vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Un día antes de ser asesinado, Velázquez Orozco había inaugurado tramos reconstruidos de calles y la red de distribución de agua del municipio, en lo que fue su último acto oficial reportado. El cargo fue asumido por Israel Luna García, quien tomó protesta el 4 de marzo de 2022 y prometió un reforzamiento de la seguridad en el municipio.