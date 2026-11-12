Gobierno de EEUU hace un llamado a Sheinbaum para que use militares y detenga a la caravana migrante

El gobierno de Estados Unidos pidió a Claudia Sheinbaum que detenga a la caravana migrante con militares. Crédito: AFP

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Se ha dado a conocer que la administración de Donald Trump hizo un llamado al gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para que despliegue al Ejército y evite que la nueva caravana migrante –que actualmente se encuentra en Chiapas— pueda llegar a la frontera de México con Estados Unidos.

Después de que una caravana de cientos de migrantes indocumentados ingresó a territorio mexicano desde Guatemala el pasado domingo 8 de noviembre, el zar fronterizo de la Unión Americana, Tom Homan, consideró que la administración Sheinbaum debe usar a los militares para contenerla y reiteró que no será admitida en Estados Unidos.

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Gobierno de EEUU hace un llamado a Sheinbaum para que detenga a la caravana migrante con militares

Siguiendo la línea de los discursos de Donald Trump, Homan insistió en que no cederán ni un centímetro de su frontera, ya que es la más segura de la historia, pero, aún así, México debe asumir su responsabilidad.

“No cederemos ni un centímetro en la frontera. Esta es la frontera más segura de la historia, y así la mantendremos. Pero México debe asumir su responsabilidad, tal como lo hizo durante la primera Presidencia de Trump. Necesitan desplegar tropas tanto en su frontera sur como en la norte.

“En México, transitar por el país siendo extranjero sin una visa de tránsito es ilegal; por lo tanto, también están infringiendo las leyes mexicanas. Es necesario que México asuma su responsabilidad”, dijo Homan durante una entrevista con la cadena Fox News después de que se conociera el cruce de la caravana desde México.

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La nueva caravana migrante ingresó a Chiapas desde Centroamérica y busca arribar a Estados Unidos. Crédito: AFP

Frontera México-EEUU registra sus niveles más bajos de cruces

Actualmente, la frontera entre México y Estados Unidos registra los niveles más bajos de cruces irregulares de migrantes desde 1968. La caída ocurrió después de que Donald Trump canceló los mecanismos de asilo y permisos para ingresar a territorio estadounidense, así como del despliegue de tropas de ambos países a inicios de 2025.

En febrero de ese año, la primera mandataria mexicana anunció el envío de 10 mil elementos a la frontera norte de México.

“Estas caravanas pueden intentar llegar a la frontera todo lo que quieran, pero no se les permitirá ingresar a Estados Unidos. Serán devueltas o procesadas; les imputaremos cargos penales para que permanezcan en prisión y cumplan su condena antes de ser deportadas”, comentó Homan sobre los nuevos intentos para cruzar.

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Tras triunfo demócrata, caravana migrante comenzó su recorrido hacia Estados Unidos

Luego de que el Partido Demócrata obtuvo un contundente triunfo en las elecciones intermedias del 3 de noviembre y arrebató al Partido Republicano de Donald Trump el control del Capitolio, una caravana de cientos de migrantes irregulares, en su mayoría hondureños, inició su recorrido desde Centroamérica hacia territorio estadounidense con la intención de ser admitida en ese país.

Donald Trump continúa con una férrea política migratoria. REUTERS/Kylie Cooper

“En resumen: Tenemos la frontera más segura en la historia de la nación. Puede que el Congreso tenga mayor inclinación azul demócrata y puede que Texas también. Pero la Casa Blanca es roja republicana; rotundamente roja republicana”, agregó Homan, quien insistió en que la política fronteriza no ha sufrido ningún cambio.

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Sheinbaum destaca que política migratoria se endureció con la llegada de Trump a la Casa Blanca

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó, durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, que la política fronteriza y migratoria de Estados Unidos se endureció desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, en 2025. También sostuvo que los migrantes que integran la caravana no podrán ingresar a ese país, aunque ya se encuentran en México.

De acuerdo con diversos reportes, desde el lunes pasado, varias cadenas de televisión conservadoras, así como redes sociales destacaron el cruce de la caravana de migrantes desde Guatemala a México el 8 de noviembre.

Sheinbaum vuelve a enfrentar presiones en materia migratorias desde Estados Unidos | Presidencia

La cobertura, tanto en medios de comunicación, como en redes, prácticamente, ha seguido paso a paso el avance de los migrantes por territorio mexicano, incluyendo su parada en la localidad de Álvaro Obregón al norte de Tapachula.

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Las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), revelaron que la Patrulla Fronteriza realizó 98 mil 708 detenciones en la frontera con México durante el año fiscal 2026. La cifra representa el nivel más bajo desde 1968, según la agencia.

Ni la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias “ablandan” la política migratoria de Estados Unidos, ya que la administración de Donald Trump hizo un llamado a Claudia Sheinbaum para que use al Ejército y frene la caravana migrante que se dirige a la frontera norte.

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