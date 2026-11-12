Lilly Téllez se lanza contra José Merino: lo acusa de estar detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE

La senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que José Merino estuvo detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE. Crédito: Gobierno de México.

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Este miércoles, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez hizo un fuerte señalamiento contra el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino.

De acuerdo con la legisladora de oposición, el funcionario federal estuvo detrás de la renuncia de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

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Lilly Téllez asegura que José Merino estuvo detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE

Téllez no solo se limitó a los dichos, pues adelantó que presentará un exhorto a la Mesa Directiva del Senado de la República para que Pepe Merino –una de las personas más cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– sea llamado a comparecer.

Lo anterior, para que Peña Merino explique cómo es que llevó a cabo el plan que, supuestamente, forzó la salida de Taddei, quien dejó de ser consejera presidenta del INE luego de que se hizo pública su relación con proveedores del órgano autónomo.

Contrato con Huawei habría propiciado renuncia

En entrevista, en la sede de la Cámara Alta, la legisladora del blanquiazul reveló que cuenta con información en el sentido de que Merino tiene la intención de “cerrar un contrato” con la empresa china Huawei para renovar el equipo del árbitro electoral y apuntalar su transformación.

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La panista Lilly Téllez pedirá la comparecencia de Pepe Merino en el Senado. Crédito: Especial

“Por eso estoy citando a comparecer a Pepe Merino, porque él está involucrado en el caso Taddei.

“Según información que tengo de fuentes confiables, serias, fue el propio José Merino quien aceleró la salida de Guadalupe Taddei del INE porque está muy interesado en cerrar un contrato con la empresa Huawei, de China, para contratar todo el equipo tecnológico y modernizar los sistemas del INE”, dijo la opositora.

Gobierno chino tendría acceso a toda la información de los mexicanos: Revela Téllez

Pero la sonorense fue más explícita en sus comentarios, ya que, según ella, “el trasfondo (de la caída de Taddei) es que, con un acuerdo con Partido Comunista chino, según las leyes chinas, ese gobierno podría obtener la información que tiene el INE de todos los mexicanos para uso discrecional de las autoridades de ese país.

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“He examinado los artículos de las leyes chinas y me he asegurado que las fuentes que me han comentado esta información son confiables; entonces, yo exijo la comparecencia de José Merino porque está detrás del caso Taddei”, agregó.

Senadora del PAN arremete contra Sheinbaum por defender a ‘Andy’ López Beltrán

La senadora del PAN, Lilly Téllez, arremetió hoy contra la presidenta Claudia Sheinbaum por salir en defensa de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video para responder a los señalamientos sobre sus actividades empresariales y presuntos vínculos con Amílcar Olán.

La legisladora criticó que la mandataria federal haya recomendado ver la grabación de López Beltrán y considere que el morenista ha sido víctima de ataques.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

A través de un posicionamiento, Téllez cuestionó que Sheinbaum dedique parte de su conferencia matutina a respaldarlo, mientras que, según dijo, no muestra la misma disposición para atender otros problemas que afectan a la población.

¿Por qué Sheinbaum no atiende otras problemáticas?

La senadora criticó que la presidenta no sale públicamente a defender a las madres buscadoras, a las familias que enfrentan dificultades para conseguir medicamentos contra el cáncer ni a quienes padecen el aumento de la extorsión en México.

En contraste, reprochó que Sheinbaum recomiende el video de Andy López Beltrán, en el que responde a las acusaciones que han surgido en su contra.

Téllez también utilizó expresiones personales para cuestionar la credibilidad del hijo del expresidente. Hizo referencia a su apariencia física y aseguró, de manera irónica, que el nuevo encuadre de la grabación busca evitar que se note el tamaño de su nariz.

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Desde el punto de vista de la legisladora, la ciudadanía no tiene interés en ver el mensaje del morenista y cuestionó que la mandataria federal intervenga para respaldarlo.

Téllez recomienda ver el video del exesposo de la presidenta

Durante su intervención, Lilly Téllez también recomendó consultar una grabación en la que aparece Carlos Imaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

La panista utilizó ese episodio para lanzar acusaciones contra la presidenta, al sostener que habría disfrutado de beneficios económicos relacionados con esos recursos.

Sheinbaum estuvo casada con Carlos Ímaz cerca de tres décadas (Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, cuestionó que Sheinbaum no se separó de Imaz después de que se conocieron las imágenes. Estas declaraciones son presentadas por la legisladora como parte de sus críticas a la mandataria federal.

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Hoy no se guardó nada Lilly Téllez, pues reveló que José Merino estuvo detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE, incluso adelantó que solicitará la comparecencia del funcionario para que aclare la situación.