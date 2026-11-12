Adrián Marcelo da su opinión sobreel doblaje en medio de la controversia por Wildwood

Adrián Marcelo cuestiona los espacios de formación y práctica disponibles para los profesionales del doblaje. (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

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Adrián Marcelo habló sobre la industria del doblaje, mientras en rede se desarrollaba la polémica generada por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje.

La discusión se instaló después de que Imagem Films México anunciara una segunda versión en español latino de la película animada producida por LAIKA. La distribuidora modificó las voces de tres personajes principales tras las críticas que recibió el primer reparto en plataformas digitales y la petición pública de un nuevo doblaje.

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Adrián Marcelo escribió que el desarrollo de un actor de doblaje depende del ejercicio continuo y formuló preguntas sobre los espacios de formación disponibles. “Partiendo de la idea en la que no te haces bueno en el doblaje más que con la PRÁCTICA, ¿Cuáles son las ligas menores del doblaje? ¿En qué espacios se puede permitir el actor de doblaje no ser tan bueno?”.

El mensaje continuó con otros interrogantes sobre los inicios de los intérpretes especializados. “¿Los grandes actores de doblaje empezaron siendo así de buenos? ¿Dónde te curtes?”. La publicación no mencionó de forma directa a Macarena García, Natalia Téllez ni Javier Ibarreche, quienes participaron en la primera pista de audio.

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Imagem Films México estrenará otra pista de audio el 12 de noviembre

El público cuestionó las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y el comediante, además de impulsar una solicitud para sustituir las voces protagonistas de la cinta. (Especial)

La nueva versión de Wildwood: El bosque salvaje estará disponible en cines de México desde el jueves 12 de noviembre. La empresa informó que el doblaje alternativo convivirá con la grabación inicial y con la proyección de la película en inglés con subtítulos.

La decisión llegó luego de la inconformidad expresada por una parte de la audiencia ante la contratación de figuras de televisión, redes sociales y crítica cinematográfica para voces centrales. Los comentarios se concentraron en la experiencia previa de los participantes dentro de la industria del doblaje para cine.

La petición publicada en Change.org para solicitar un redoblaje superó las 14 mil firmas, de acuerdo con información divulgada tras el anuncio de la distribuidora. El texto de la campaña pedía que los roles principales fueran interpretados por profesionales dedicados a esa actividad.

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En la primera versión, Macarena García interpretó a Prue McKeel, personaje central de la historia. Natalia Téllez dio voz a Alexandra Svik, mientras Javier Ibarreche encarnó a Brendan, también identificado como el Rey Bandido dentro de la trama.

El elenco original también incluyó a Emilio Treviño como Curtis Mehlberg. Emilio Treviño permanecerá en ambas versiones de la película, por lo que el cambio anunciado por la compañía se limita a los tres papeles que estaban a cargo de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim asumirán tres personajes

La compañía reveló que habrá opciones en las voces de doblaje. (LAIKA)

Danna Alcalá asumirá la voz de Prue McKeel en el nuevo doblaje. Su trayectoria incluye participaciones en materiales vinculados con The Boys, Stranger Things e Intensa mente 2, según la información difundida sobre la integración del reparto para la nueva pista.

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El personaje de Alexandra Svik será interpretado por Érica Edwards, actriz con más de tres décadas de experiencia en doblaje. Entre sus créditos se encuentran Tigresa en la saga Kung Fu Panda y Claire Underwood en House of Cards.

Erick Selim tomará el papel de Brendan, el Rey Bandido, que inicialmente fue asignado a Javier Ibarreche. El actor y locutor cuenta con trabajos en títulos como Jujutsu Kaisen, Boruto y Spider-Man: Into the Spider-Verse, de acuerdo con los datos difundidos sobre el redoblaje.

La empresa señaló que la segunda grabación no pretende descalificar el proceso anterior. También sostuvo que la primera versión fue realizada con los estándares creativos y profesionales definidos para la producción, además de contar con la aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

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El caso volvió a colocar en discusión el uso de los llamados star talents, una práctica mediante la cual una producción convoca a personalidades reconocidas fuera del doblaje profesional. Las compañías suelen incorporar esos nombres en campañas de difusión de películas animadas y estrenos familiares.

Javier Ibarreche dijo que aceptó el papel para formarse como actor

(Instagram / LAIKA Studios)

Antes del anuncio del cambio de voces, Javier Ibarreche respondió a los cuestionamientos que recibió por su trabajo en Wildwood. El creador de contenido dedicado al cine reconoció el derecho de los espectadores a expresar su opinión sobre la interpretación que llegó a salas mexicanas.

Javier Ibarreche explicó que su participación no tenía el objetivo de desplazar a un profesional del sector. “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, expresó el integrante del reparto original al referirse a su decisión de aceptar el personaje.

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La película de LAIKA adapta una novela de Colin Meloy

El personaje de Prue McKeel recorre un entorno natural en una escena de la película animada El bosque salvaje: Wildwood, producida por el estudio LAIKA.

Wildwood: El bosque salvaje es una producción de animación realizada por el estudio LAIKA, conocido por películas construidas con la técnica de stop motion. La historia adapta la novela Wildwood, escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis.

La trama sigue a Prue McKeel después de que su hermano sea llevado a un territorio boscoso situado en las afueras de Portland. La protagonista inicia una búsqueda que la conduce a una comunidad habitada por humanos, animales parlantes y personajes enfrentados por el control del lugar.

El estudio había anunciado la adaptación años antes de su estreno y la película forma parte de su catálogo de largometrajes animados. LAIKA también produjo Coraline, ParaNorman, Los Boxtrolls, Kubo y la búsqueda samurái y Señor Link.

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La distribución mexicana de la cinta quedó a cargo de Imagem Films México, que comunicó la disponibilidad de la nueva versión mediante sus canales oficiales. La empresa indicó que la medida buscaba ampliar las alternativas de exhibición para el público que asiste a las funciones.

La versión original en inglés con subtítulos seguirá disponible junto con los dos doblajes en español latino. La segunda grabación de Wildwood: El bosque salvaje comenzará a proyectarse en salas mexicanas el 12 de noviembre de 2026.