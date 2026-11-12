PRI va por Octavio Romero por presunta corrupción en el Infonavit. (REUTERS/Gustavo Graf)

Guardar

Luego del escándalo de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), ahora, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a Octavio Romero, director del Infonavit, de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de los trabajadores, así como de posibles actos de corrupción en la asignación de contratos y la construcción de viviendas.

Durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, las senadoras priistas Mely Romero Celis, Claudia Anaya Mota y Carolina Viggiano advirtieron sobre posibles anomalías en el programa de vivienda impulsado por el gobierno federal.

PUBLICIDAD

Entre sus principales señalamientos destacaron adjudicaciones directas por cientos de millones de pesos, empresas sin experiencia en construcción y desarrollos habitacionales que presuntamente presentan deficiencias.

Las legisladoras exigieron que Romero comparezca formalmente ante el Senado para explicar el destino de los recursos, pues advirtieron que están en juego los ahorros de millones de trabajadores mexicanos. Además, adelantaron que analizan reunir pruebas para presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.

PRI acusa contratos millonarios y adjudicaciones directas en el Infonavit

El PRI exige la comparecencia del titular del Infonavit. (Presidencia)

Uno de los principales señalamientos de Mely Romero Celis tiene que ver con un contrato por 580 millones 534 mil 548 pesos para el arrendamiento de equipos multifuncionales de impresión, escaneo y copiado, el cual habría sido otorgado mediante adjudicación directa.

PUBLICIDAD

La senadora cuestionó que se destine una cantidad de esa magnitud a servicios de impresión cuando, aseguró, esos recursos podrían utilizarse para atender las necesidades de vivienda de los trabajadores.

De acuerdo con su explicación, el monto del contrato equivaldría a la construcción de aproximadamente 946 viviendas. Además, señaló otro contrato por 92.8 millones de pesos para una productora audiovisual, encuestas y sondeos de percepción, también asignado de manera directa.

“Quinientos ochenta millones de pesos que servirían, si no se hubieran otorgado en este contrato de manera directa, ¿saben para cuántas viviendas? Para 946 viviendas”, cuestionó Romero Celis.

Claudia Anaya exhibe a empresas beneficiadas por el Infonavit

Por su parte, Claudia Anaya Mota advirtió que existen diferencias entre la información presentada por el Infonavit durante una reunión de trabajo y los datos contenidos en sus reportes financieros.

PUBLICIDAD

La legisladora también señaló que algunas empresas beneficiadas con contratos millonarios presuntamente no cuentan con experiencia en el sector de la construcción y anteriormente habrían sido proveedoras de Pemex.

Entre las compañías mencionadas por la senadora se encuentran:

Vivo Construcciones.

InterServicios de Tabasco.

COINS Construcciones Industriales del Sur.

Claudia Anaya puso nombre a las empresas señaladas de presunta corrupción en el Infonavit. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Anaya Mota pidió revisar las adjudicaciones y separar los resultados financieros del modelo tradicional de financiamiento de vivienda y del nuevo esquema de construcción, con el objetivo de conocer cuánto dinero se ha destinado y qué resultados ha generado.

Carolina Viggiano advierte posible desvío de recursos

La senadora Carolina Viggiano también lanzó fuertes señalamientos sobre la asignación de contratos para la construcción de viviendas. Como ejemplo, mencionó que en Hidalgo se habrían destinado mil millones de pesos a una empresa vinculada con un diputado federal de Morena, así como una cantidad similar a otra compañía relacionada con un funcionario estatal.

PUBLICIDAD

Viggiano sostuvo que existen elementos que deben investigarse para determinar si hubo beneficios indebidos en la distribución de los recursos del Infonavit.

“Por supuesto que Claudia dejó aquí varias interrogantes, que es importante que nos contesten, porque con esas interrogantes podemos contestar... Cómo documentamos esos casos de corrupción que hoy son presumiblemente casos de corrupción”, expresó.

Mely Romero mostró imágenes de distintos proyectos en los que, según expuso, existen dudas sobre su cercanía con las zonas urbanas, la disponibilidad de transporte público y el acceso a servicios básicos.

Carolina Viggiano advirtió presuntos desvíos de recursos en el Infonavit.

También cuestionó que algunas obras presuntamente comenzaron sin contar con todos los estudios de factibilidad técnica, hídrica, de tenencia de la tierra y de impacto ambiental.

PUBLICIDAD

PRI prepara acciones contra Octavio Romero y exige que comparezca ante el Senado

Ante los señalamientos, las legisladoras priistas adelantaron que continuarán reuniendo información para integrar posibles denuncias contra los responsables de las presuntas irregularidades.

Claudia Anaya Mota explicó que una de las vías que podrían utilizar es solicitar una auditoría ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de acudir a las instancias judiciales y al sistema anticorrupción cuando cuenten con los elementos probatorios necesarios.

La senadora también insistió en que el titular del Infonavit debe presentarse ante el Senado, pues consideró que una reunión de trabajo en las oficinas de la institución no sustituye una comparecencia oficial.

“Necesita separar los modelos en dos estados financieros distintos para que tengamos la claridad”, sostuvo al explicar la necesidad de conocer el destino de los recursos y los resultados del nuevo esquema de vivienda.

PUBLICIDAD

Mely Romero Celis agregó que existen 143 desarrollos anunciados por el Infonavit y pidió que desde la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda se realicen visitas para verificar las condiciones en las que se construyen las casas.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, en evento desde Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las priistas también hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que exija explicaciones a su funcionario y garantice la transparencia en el programa de vivienda.

“Está a tiempo de actuar la presidenta”, advirtió Romero Celis, al señalar que, de no atenderse las irregularidades denunciadas, podría repetirse un caso similar al que el PRI ha cuestionado en el INE.