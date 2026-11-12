Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

Yuberjen Martínez disputa el título mundial de peso mosca de la OMB ante Anthony Olascuaga en Carson, California. (REUTERS/Ueslei Marcelino)

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Yuberjen Martínez se prepara para enfrentar a Anthony Olascuaga por el título mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El sábado 14 de noviembre, en Carson, California, el colombiano buscará el primer cinturón mundial absoluto de una carrera que empezó lejos de los grandes gimnasios.

Para esta contienda que podría cambiar su vida, Martínez encontró en México la persona ideal que guiará su camino. El colombiano tuvo que viajar hasta la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México para reunirse con Ignacio Nacho Beristáin, histórico entrenador de campeones mundiales.

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La escuela de Nacho Beristáin se ha caracterizado por convertir a los peleadores en campeones, entre sus vitrinas destaca la carrera de Juan Manuel Márquez, Finito López, Humberto La Chiquita González y más. Beristáin tiene fama de ser duro, frontal y exigente. Pide disciplina dentro y fuera del gimnasio, herramienta que se ha convertido en la fórmula de su éxito.

Yuberjen se acercó a Nacho Beristáin, el entrenador Salón de la Fama accedió a prepararlo y lo estará acompañando en la esquina el próximo sábado 14 de noviembre en la disputa por el cinturón de la OMB.

El entrenador mexicano Ignacio Nacho Beristáin dirige la preparación del boxeador colombiano en la Ciudad de México. (Max Alonso - Infobae México)

¿Quién es Yuberjen Martínez?

Yuberjén Martínez llegará invicto, con siete victorias en siete combates profesionales, ante Olascuaga, campeón de la división. El medio El Tiempo documentó una escena de marzo de 2016, antes de los Juegos Olímpicos de Río: Martínez volvió a Chigorodó tras conseguir la clasificación y encontró a su padre y a cinco de sus hermanos echando tierra dentro de la casa familiar. Querían dejar el piso a la altura de la carretera polvorienta que pasaba enfrente.

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Yuberjen nació en Turbo, en el Urabá antioqueño, y las dificultades económicas llevaron a la familia de un municipio a otro: de Turbo a Arboletes y de Arboletes a Chigorodó. Cuando su padre sufrió una caída mientras trabajaba en construcción, Yuberjen empezó a buscar ingresos junto a su hermano Didier.

En Arboletes, un compañero del colegio lo invitó a probarse los guantes. En aquella primera pelea recibió tantos golpes que se los quitó y dijo: “Esto no es para mí”, recordó Didier Martínez.

Yuberjen Martínez conquistó el título latino WBO en peso mosca al noquear a Ángel Bethancourt en Ciudad de Panamá-crédito @worldboxingorg/Instagram

Al día siguiente volvió a retar al mismo muchacho y ganó. Tenía 14 o 15 años y empezó a entrenar en un lugar sin techo, antes de que el traslado de su familia a Chigorodó lo pusiera bajo la guía del entrenador Wilber Blanco.

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El boxeo debía convivir con el trabajo. Vendió chorizos en la playa, arepas, mangos y artesanías de caracol; lavó motos, reparó bicicletas y pasó por labores de construcción. También trabajó en fincas bananeras. Allí paleaba cunetas, canales y desagües para que corrieran las aguas residuales de las plantaciones.

Del taller de bicicletas a la selección de Colombia

En Chigorodó, Martínez arreglaba bicicletas en un taller viejo y sostenía los entrenamientos con los trabajos que conseguía. Su padre, pastor cristiano, no aceptó de inmediato que eligiera un deporte que implicara golpear a otro hombre, la dureza del pugilismo no fue del agrado de su papá, por lo que fue uno de los primeros retos que afrontó.

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El camino hacia la selección nacional fue posterior. Yuberjen ganó un campeonato departamental en Carepa en 2011 y, después de una concentración en Bogotá, fue sumando actuaciones que lo llevaron a las competencias internacionales.

Yuberjen Martínez ganó la medalla de plata en la categoría minimosca durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. (Colprensa)

En 2014 obtuvo una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México. Ese recorrido siguió con triunfos en el ciclo regional y con la clasificación olímpica para Río 2016.

En Brasil compitió en la categoría minimosca, de 49 kilos. Venció al brasileño Patrik Lourenço, al filipino Rogen Ladon, al español Samuel Carmona y al cubano Joahnys Argilagos, campeón mundial, antes de disputar la final contra el uzbeko Hasanboy Dusmatov.

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La plata olímpica de Río 2016 fue la cuarta medalla de Colombia en boxeo dentro de unos Juegos Olímpicos y la primera de plata del país en esa disciplina, lo que significó un gran triunfo para el deporte de los puños y guantes colombianos.

Las medallas después de Río 2016

Yuberjen Martínez no dejó el boxeo aficionado después de aquella final. En 2017 ganó el bronce en el Campeonato Mundial de Hamburgo, Alemania, y volvió a competir ante Dusmatov.

Al año siguiente consiguió el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde derrotó 5-0 al dominicano Mario Lavegar. También obtuvo el oro de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba tras vencer al argentino Leandro José Blanc.

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El peleador debutó en el boxeo profesional en julio de 2022 y obtuvo los títulos latinos del CMB y de la OMB. (Colprensa - Diego Pineda)

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 sumó otra medalla de plata. Luego clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde compitió en la categoría de 52 kilos. En Tokio 2020 no repitió el podio de Río. Aun así, llegó a la etapa profesional con una carrera extensa en la selección, una final olímpica y resultados en campeonatos mundiales y regionales.

El salto a los combates profesionales

El 29 de julio de 2022 debutó como profesional en el Coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, frente al venezolano Yeison Hernández. Ganó por nocaut en el tercer asalto. Dos meses más tarde, en el mismo escenario, derrotó por nocaut técnico en el primer round al venezolano Jimson García y obtuvo el cinturón latino de peso mosca del CMB. Era su segunda pelea profesional.

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Martínez siguió con triunfos antes del límite. En mayo de 2026 viajó a Panamá para enfrentar al local Ángel Bethancourt por el título Latino de peso mosca de la OMB. El combate llegó al octavo asalto. El colombiano noqueó a Bethancourt y sumó el segundo cinturón regional de su nueva etapa, esta vez bajo la organización cuyo campeonato mundial disputará en Estados Unidos.

Martínez llega con un registro invicto de siete nocauts al combate por el campeonato del mundo en Estados Unidos.

La pelea por el cinturón mundial

La victoria en Panamá dejó su registro en siete triunfos, todos antes del límite. Para la preparación final de su primera oportunidad mundialista, el medallista olímpico se trasladó a México para trabajar con el entrenador Nacho Beristáin.

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Olascuaga llegará como campeón mundial de la OMB y con 12 victorias y una derrota. Martínez será el retador de un combate pactado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

A los 35 años, el boxeador que vendió comida en las calles de Urabá, arregló bicicletas y trabajó en bananeras subirá al ring con una plata olímpica y dos títulos latinos en el equipaje. El 14 de noviembre buscará el cinturón mundial de peso mosca de la OMB y estará bajo la guía del experimentado Nacho Beristáin.

Método de entrenamiento de Nacho Beristáin

Yuberjen Martínez está entrenando con Nacho Beristáin (IG/ @tremendo_martinez)

Su estilo se apoya en la repetición. Corrige postura, guardia, pasos y trayectoria de los golpes una y otra vez, hasta convertirlos en hábito. Nacho Beristáin ha explicado en diferentes entrevistas que da importancia al trabajo de piernas y a que el boxeador no camine erguido ni quede expuesto.

No concibe las manoplas como el centro del entrenamiento. Las utiliza para afinar golpes, pero sostiene que el sparring, la preparación física y el plan de pelea son los elementos que preparan al peleador para un rival que se mueve y responde.

También adapta el plan a las características de cada boxeador. Su trabajo con el Dinamita Márquez frente a Manny Pacquiao se basó en explotar el contragolpe, la explosividad y el tiempo de respuesta, no en competir golpe por golpe con un rival de mayor velocidad.