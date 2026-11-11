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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre

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La capital tendrá este miércoles 11 de noviembre una jornada con al menos cuatro marchas, siete concentraciones y diversas actividades religiosas, culturales y deportivas, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Las principales afectaciones viales se anticipan en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

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Agenda de movilizaciones hoy 11 de noviembre

Protesta trabajadores Luz y fuerza del centro
Marcha SME. FOTO: ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO.COM

Uno de los contingentes más numerosos será el de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que prevén reunir a unas 3 mil personas. Los manifestantes se concentrarán desde las 7:30 horas en el corporativo nacional de la Comisión Federal de Electricidad, en Paseo de la Reforma 164, y a las 8:00 horas en la sede del SME, en Antonio Caso 45. Su destino será el Palacio Nacional.

Las organizaciones demandan una audiencia con la Presidencia para abordar la reinserción laboral de trabajadores electricistas, los derechos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, la renacionalización de la industria eléctrica, tarifas sociales, condonación de adeudos y el reconocimiento del acceso a la electricidad como un derecho humano.

En Coyoacán, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) marchará a las 11:00 horas desde la UAM Xochimilco, en Calzada del Hueso 1100, hacia la Rectoría General de la institución, en Tlalpan.

También a las 11:00 horas, la Unión de Colonias Populares partirá del Monumento a la Revolución hacia la sede nacional de Morena, en Liverpool 3, colonia Juárez. La movilización busca presentar propuestas para un acuerdo político entre organizaciones sociales capitalinas y el partido, de cara al proceso electoral de 2027.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el Frente Antigentrificación Ciudad de México realizará el “Convite Inquilinario”, una caminata del Edificio Trevi, en el cruce de Doctor Mora y Cristóbal Colón, hacia la cafetería La Resistencia, Arte, en República de Cuba 34. La protesta se realizará en defensa del derecho a la vivienda y en solidaridad con movimientos de inquilinos.

Concentraciones y protestas previstas

Desde primeras horas habrá movilizaciones en distintos puntos de la ciudad:

  • Luciernagas Buscadoras se reunirán a las 6:30 horas en Metro Chabacano y a las 7:00 en Metro Ermita, desde donde partirán a una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Huitzilac, Morelos.
  • Vecinos de Coyoacán protestarán a las 8:00 horas en Calzada de Tlalpan 2169 contra el proyecto inmobiliario Skyline Coyoacán, al que atribuyen posibles afectaciones al agua, drenaje y movilidad.
  • Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se concentrarán a las 10:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en demanda de cancelar órdenes de aprehensión contra indígenas mazatecos exiliados.
  • Extrabajadores de la extinta Ruta 100 acudirán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo, para exigir pagos relacionados con el fideicomiso F/100.
  • Repartidores Unidos de México protestarán a las 11:00 horas en la Glorieta de Camarones, Azcapotzalco, contra exigencias de placas y licencias especiales para motocicletas de reparto, así como contra el cobro de 2% a plataformas digitales.
  • El Movimiento Antorchista ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 horas en Bucareli 48, donde denunciará presuntos actos de hostigamiento.
  • El colectivo Minerva acudirá a una audiencia en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.

Peregrinaciones rumbo a la Basílica

La mayor concentración de personas se espera por dos peregrinaciones con destino a la Basílica de Guadalupe.

La Diócesis de Tlaxcala tiene prevista una peregrinación de alrededor de 25 mil personas, que inició a la 1:00 de la madrugada desde esa entidad y entrará a la capital por Calzada Ignacio Zaragoza, Eduardo Molina, Congreso de la Unión, Circunvalación, Canal del Norte y Calzada de Guadalupe.

Además, a las 8:00 horas saldrá de la Catedral de Azcapotzalco la 494ª peregrinación anual de los “Naturales de Azcapotzalco”, con una asistencia calculada de 5 mil personas. El contingente avanzará por Avenida Azcapotzalco, Calzada Vallejo y Avenida Montevideo hacia La Villa.

Eventos que podrían incrementar la afluencia

La SSC también prevé alta concentración en otros puntos de la ciudad: el partido América contra Toluca, de la Liga MX Femenil, en el Estadio Banorte a las 19:00 horas; el concierto de ZZ Top en el Auditorio Nacional, a las 21:00 horas; y la presentación de Opeth en la Arena Ciudad de México, también a las 21:00 horas.

En el Zócalo concluirá este miércoles la exhibición de la Ofrenda Monumental y ofrendas comunitarias, mientras que en Santa María la Ribera comenzará el Tercer Congreso Mundial del Mariachi 2026.

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