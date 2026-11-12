De Daira Martínez a Carlos Santamaría: siete niños mexicanos superdotados que han puesto en alto el nombre del país

Niños superdotados en México (Especial)

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Los últimos días se han dado a conocer los casos de Xóchitl Guadalupe y Daira Martínez, dos niñas que han puesto en alto el nombre de México al haber sido reconocidas, tanto de manera nacional como internacional, por sus grandes contribuciones en la ciencia a pesar de su corta edad.

Y es que estas pequeñas son consideradas como menores superdotadas termino que se usa para nombrar aquellos niños o jóvenes superdotados donde la superdotación se entiende como una capacidad cognitiva excepcionalmente alta.

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Suele identificarse mediante evaluaciones psicológicas y educativas que valoran razonamiento, memoria, comprensión, creatividad, aprendizaje y resolución de problemas.

A pesar de que en México existe un bajo porcentaje de diagnostico de estos menores ha habido casos de éxito de menores que han logrado sacar provecho a sus capacidades.

Es por eso que aquí te contamos sobre algunos de los niños “genio”, superdotados o con altas capacidades que han puesto en alto el nombre del país.

De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.

Daira Martínez Mejía

Niña queretana de 9 años que cursa la licenciatura en Historia. Su trabajo se concentra en la divulgación científica, la escritura y el interés por la exploración espacial. Ha publicado cinco libros, impartido 47 conferencias y desarrollado artículos sobre ciencia e historia.

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Su principal iniciativa es el Proyecto Fénix, con el que busca acercar la ciencia y la preparación de astronautas análogos a niñas, niños y jóvenes, sin que el costo sea una barrera. También ha realizado actividades de entrenamiento en alta montaña y plantea formarse como astrobióloga.

He buscado fomentar la ciencia, llevar a más personas a entregar su disciplina, su amor por la ciencia, todo ello a través del proyecto Fénix (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xóchitl Guadalupe Cruz López

Joven originaria de los Altos de Chiapas, conocida por crear a los 8 años el calentador solar “Baño Calientito”. El prototipo usa botellas de plástico, mangueras, conectores y puertas de vidrio reutilizadas para elevar la temperatura del agua mediante energía solar.

Su contribución está orientada a resolver una necesidad concreta de comunidades rurales: acceder a agua caliente sin depender de gas o leña, con menor costo y menor impacto ambiental.

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En 2018 se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La revista TIME incluyó después su invento entre propuestas juveniles de innovación.

Xóchitl se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por la UNAM.

Dafne Almazán Anaya

Terminó la licenciatura en Psicología a los 13 años y continuó su formación en educación y enseñanza de matemáticas. Su aporte se centra en la divulgación sobre altas capacidades y en la discusión de modelos educativos diferenciados para estudiantes sobredotados.

(Ig dafneaalmazan )

Andrew Almazán Anaya

Psicólogo y médico, se especializa en educación para estudiantes con sobredotación intelectual. Ha publicado investigaciones sobre educación diferenciada, desempeño académico y capacitación docente; también ha participado en organizaciones dedicadas a la atención de menores con altas capacidades.

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Niños superdotados en México (Redes Sociales)

Carlos Santamaría Díaz

Ingresó muy joven a Física Biomédica en la UNAM y después fue admitido en Ingeniería Biomédica en la Universidad Anáhuac Mayab. Su caso puso atención en la aceleración escolar, el acompañamiento universitario de menores y las condiciones para prevenir acoso en esos espacios. Su interés académico está en la biomedicina, las células y el desarrollo tecnológico.

Niños superdotados en México (Fundación UNAM)

Adhara Maite Pérez Sánchez

Joven veracruzana con formación en ingenierías y posgrado, reconocida por su interés en la ciencia espacial. Ha dado conferencias y publicado el libro infantil No te rindas, con el que comparte su experiencia como persona dentro del espectro autista y busca acercar a otros menores a las áreas STEM.

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Niños superdotados en México (Gobierno de Veracruz)

Michelle Alejandra Arellano Guillén

Originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, destaca por adelantar grados escolares y por cursar Medicina, Derecho y Ciencias Políticas. Su historia ha visibilizado las barreras que enfrentan estudiantes con altas capacidades; su familia ha promovido redes de orientación para madres y padres de menores superdotados.

Niños superdotados en México (Quadratin Chiapas)

Un punto importante: los logros escolares tempranos no equivalen por sí solos a una contribución científica consolidada. Los casos de Andrew Almazán, por su producción académica en educación, y de Dafne Almazán, por su trabajo de divulgación y formación, son los que tienen una trayectoria pública más vinculada con aportes al debate educativo.

Cuáles son 5 comportamientos de tu hijo en casa que podrían revelar una inteligencia superior

Algunos comportamientos en casa pueden sugerir un desarrollo cognitivo avanzado, pero por sí solos no confirman una “inteligencia superior”. El contexto, la edad y la personalidad importan.

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Hace preguntas inusuales y busca explicaciones profundas No se conforma con una respuesta breve. Puede preguntar cómo funciona algo, por qué existen ciertas reglas o qué pasaría en situaciones hipotéticas. Detecta patrones y conexiones con facilidad Relaciona hechos que parecen separados, anticipa rutinas, identifica errores en una historia o encuentra maneras propias de resolver un problema. Muestra intereses muy intensos o especializados Puede pasar mucho tiempo leyendo, construyendo, investigando o hablando sobre un tema específico —el espacio, dinosaurios, mapas, números, música— y retener muchos detalles. Usa lenguaje, humor o argumentos más complejos para su edad Entiende dobles sentidos, ironías y juegos de palabras. También puede negociar reglas, debatir decisiones familiares o expresar ideas con vocabulario preciso. Prefiere resolver cosas por cuenta propia Busca estrategias cuando algo se complica: prueba alternativas, modifica un juego, inventa herramientas o insiste hasta entender cómo lograrlo. A veces esto se interpreta como terquedad.

Estos rasgos también pueden aparecer en niños sin altas capacidades. Si notas un desarrollo muy distinto al de sus pares, aburrimiento constante en la escuela o frustración por falta de retos, una valoración psicopedagógica puede dar una respuesta más clara.

Tres niños de diferentes edades se concentran y colaboran para armar un rompecabezas grande y colorido sobre una mesa baja en un espacio luminoso, con piezas esparcidas por la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si tengo sospecha de que mi hijo puede tener una inteligencia superior

Si sospechas que tu hijo tiene altas capacidades, lo más útil es observar, documentar y buscar una valoración adecuada, sin adelantar etiquetas ni presionarlo para que “demuestre” algo.

Registra ejemplos concretos Anota qué situaciones te llaman la atención: preguntas complejas, aprendizaje rápido, memoria, interés intenso por algún tema, facilidad para resolver problemas, aburrimiento en clase o frustración ante tareas repetitivas. Incluye fechas y ejemplos, no sólo impresiones generales. Habla con su maestra o maestro Pregunta cómo se desempeña en comparación con lo esperado para su edad: participación, comprensión, ritmo de trabajo, convivencia y reacción ante retos. Pide saber si la escuela tiene procesos de detección, enriquecimiento o programas para alumnos con altas capacidades. Consulta con un psicólogo infantil o psicopedagogo con experiencia en evaluación cognitiva Una evaluación seria no se reduce a un test de IQ. Debe integrar entrevistas, observación, desempeño escolar, pruebas de aptitudes y logros, así como aspectos emocionales y sociales. Las asociaciones especializadas recomiendan usar varias fuentes de información, no un único resultado. Evita preparar al niño para “pasar” una prueba Ensayar reactivos o convertir la evaluación en una competencia puede distorsionar el resultado y aumentar la ansiedad. Explícale que se trata de conocer mejor cómo aprende para ayudarlo a tener retos adecuados. Cuida también su bienestar emocional Un niño con aprendizaje avanzado puede sentirse aburrido, aislado, perfeccionista o frustrado. Tener altas capacidades no impide que existan dificultades de atención, lenguaje, ansiedad o aprendizaje; una valoración completa ayuda a detectar perfiles mixtos. Ofrécele retos sin sobrecargarlo Facilita libros, juegos de estrategia, experimentos, arte, música, actividades físicas y conversaciones acordes con sus intereses. Lo importante es acompañar su curiosidad, no llenar cada hora con cursos ni exigir resultados. Habla con su pediatra si observas diferencias importantes en su desarrollo o conducta El pediatra puede orientar una evaluación del desarrollo y, si hace falta, derivar con especialistas. Las guías de los CDC recomiendan compartir preocupaciones concretas sobre cómo el niño juega, aprende, habla o se comporta.

Una posible frase para la escuela o el especialista es: “He observado que aprende ciertos temas con mucha rapidez, se aburre con tareas repetitivas y hace preguntas muy avanzadas para su edad. Quisiera saber si conviene una valoración de sus necesidades de aprendizaje.”

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