México

Dónde está Regina del Pilar, presunta hija de la fallecida primera actriz Regina Torné que fue condenada por homicidio

La muerte de la emblemática intérprete abrió interrogantes sobre sus relaciones familiares, con versiones que se remontan a más de dos décadas

Los reportes situaron a la primogenita en Santa Martha Acatitla, donde incluso habría coincidido con la influencer YosStop, sin información sobre una salida para una despedida de su madre ni un nuevo fallo sobre su condena vigente. (FOTOS: CUARTOSCURO.COM)
Los reportes situaron a la primogenita en Santa Martha Acatitla, donde incluso habría coincidido con la influencer YosStop, sin información sobre una salida para una despedida de su madre ni un nuevo fallo sobre su condena vigente. (FOTOS: CUARTOSCURO.COM)
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La muerte de Regina Torné dejó una ausencia difícil de llenar en el cine y la televisión mexicana, pero también volvió a abrir una historia de su vida tras las cámaras que durante años quedó atrapada entre expedientes judiciales, rumores penitenciarios y el silencio familiar.

Su hija, Regina del Pilar Campos, llevaría cerca de dos décadas privada de la libertad en Santa Martha Acatitla por una sentencia relacionada con el homicidio de Maribel Monroy Flores.

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El fallecimiento de la primera actriz Regina Torné este 12 de noviembre de 2026 reactivó el interés público por sus vínculos familiares. (X/ @andactores)
El fallecimiento de la primera actriz Regina Torné este 12 de noviembre de 2026 reactivó el interés público por sus vínculos familiares. (X/ @andactores)

Con las despedidas a la actriz, regresaron también las preguntas sobre su: si continúa en prisión, si podría solicitar algún permiso para despedirse de su madre e incluso qué ocurrió con la versión que la colocó como compañera de reclusión de YosStop.

Regina del Pilar seguiría en Santa Martha Acatitla tras dos décadas de encierro

La información pública disponible compartida principlamente por la periodista Ana María Alvarado ubica a Regina del Pilar Campos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde habría permanecido desde enero de 2006.

  • La sentencia habría sido dictada el 18 de septiembre de 2007. Los reportes de la época señalan que recibió 35 años de prisión por homicidio calificado, además de una reparación del daño fijada en 163,249.10 pesos.
  • Algunas publicaciones mencionan también el delito de secuestro dentro de las acusaciones del proceso.
  • La diferencia entre esos relatos y la condena referida obliga a mantener cautela sobre el alcance jurídico exacto de la resolución.
  • En 2024 habría promovido una solicitud de preliberación. La petición, según las versiones que circularon entonces, no avanzó porque no habría cubierto el pago total de la reparación del daño.
  • Durante enero de 2026 aparecieron fotografías que la muestran dentro del penal. Las imágenes no cuentan con una confirmación pública sobre la fecha, el lugar o las condiciones en que fueron tomadas.
  • También se ha dicho que Regina del Pilar daría clases de inglés y participaría en actividades escolares dentro del penal. Lo anterior, por supuesto, sin información institucional oficial que lo confirme.
Regina del Pilar Campos habría recibido una condena de 35 años de prisión en septiembre de 2007 por el homicidio calificado de Maribel Monroy Flores, lo cual la mantendría recluida en Santa Martha Acatitla. (Foto: Archivo)
Regina del Pilar Campos habría recibido una condena de 35 años de prisión en septiembre de 2007 por el homicidio calificado de Maribel Monroy Flores, lo cual la mantendría recluida en Santa Martha Acatitla. (Foto: Archivo)

Con los años y la muerte de Regina Torné como nuevo elemento en su entorno familiar, la atención vuelve a centrarse en si Regina del Pilar podrá promover algún permiso. Por ahora, su expediente sigue sin registrar públicamente una resolución que modifique su permanencia en Santa Martha Acatitla.

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La versión sobre YosStop no prueba que compartieran una celda

El nombre de Regina del Pilar volvió a ganar atención en 2021, cuando Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, permaneció recluida durante casi cinco meses en el mismo centro penitenciario. La coincidencia abrió paso a versiones sobre una posible convivencia entre ambas internas.

  • La periodista Angélica Palacios afirmó entonces que YosStop y Regina del Pilar eran compañeras de prisión porque se encontraban en Santa Martha Acatitla.
  • Algunas publicaciones transformaron esa versión en la afirmación de que compartían celda. No hay una confirmación pública de autoridades penitenciarias, defensas o de las propias involucradas que respalde ese dato.
  • YosStop recuperó su libertad el 30 de noviembre de 2021. En enero de 2025, una jueza decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa que enfrentaba.
  • En su libro Cancelada. Encarcelada, publicado este 2026, Hoffman narra su experiencia en prisión y menciona a otras internas identificadas como Lidia y Mariana. No nombra a Regina del Pilar ni confirma que hubieran compartido celda.
Yosstop
Las autoridades penitenciarias no confirmaron jamás la versión de que Yoseline Hoffman y Regina del Pilar compartieran celda en 2021. (Foto: Instagram/@justyoss)

YosStop sostiene que durante su reclusión circularon relatos incompletos o falsos sobre lo que ocurría dentro de Santa Martha. Ese antecedente refuerza la cautela alrededor de las versiones sobre su supuesto vínculo con la hija de Torné.

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