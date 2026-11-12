El bazar navideño francés llega a Polanco con postres, artesanías y actividades para toda la familia

El bazar navideño francés llega a Polanco el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El bazar navideño francés llegará a Polanco con una oferta de postres, comida, artesanías, diseño, talleres y actividades culturales para visitantes de distintas edades. La propuesta busca reunir compras de temporada y opciones para pasar una salida familiar durante el primer fin de semana de diciembre.

La organización estará a cargo de Mexico Accueil, una comunidad que realiza este encuentro cada año con propuestas gastronómicas, creaciones de diseño y tradiciones vinculadas con Francia.

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El evento se realizará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre de 2026 en la Alianza Francesa Centro Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El acceso incluirá la zona gastronómica y las actividades culturales

La entrada al bazar tendrá un costo de 50 pesos por persona. El pago dará acceso al patio de expositores, al área de comida y al programa cultural previsto para la jornada.

La actividad concentrará puestos de expositores independientes. Los visitantes encontrarán productos para regalar, piezas artesanales y opciones de comida para quienes quieran hacer una pausa durante el recorrido.

La propuesta combina la compra de artículos de temporada con una oferta de postres típicos y alimentos inspirados en la gastronomía europea. También prevé talleres y dinámicas dirigidas a públicos de diferentes edades.

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El bazar navideño francés ofrecerá una alternativa para quienes quieran buscar regalos fuera de las tiendas departamentales. La programación reunirá alimentos, diseño, artesanías y actividades culturales en un mismo espacio de Polanco.

La posibilidad de recorrer los puestos, probar opciones de comida y participar en las actividades convierte al encuentro en un plan para acudir con amigos o familia.

El área gastronómica reúne postres típicos y opciones de comida inspiradas en la cocina europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Francesa Centro Polanco recibirá el mercado decembrino

La sede será la Alianza Francesa Centro Polanco, ubicada en Sócrates 156, en la colonia Polanco Primera Sección.

El recinto está dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, en una zona cercana a las avenidas Homero, Horacio y Ejército Nacional.

La ubicación cuenta con conectividad vial y distintas alternativas de transporte público en los alrededores. Esto permitirá que los asistentes lleguen desde otros puntos de la Ciudad de México para visitar el mercado durante cualquiera de sus dos fechas.

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El espacio albergará el patio de expositores, la zona gastronómica y las actividades culturales incluidas con el acceso. La oferta se concentrará en una sede dedicada a la difusión de la lengua y la cultura francesas.

Los visitantes podrán recorrer puestos de diseño y artesanías

Los expositores independientes formarán parte central de la actividad. Sus puestos pondrán a disposición propuestas artesanales y creaciones de diseño para quienes busquen detalles navideños.

La selección de artículos apunta a ofrecer opciones que no suelen formar parte de la oferta habitual de las tiendas departamentales. Los objetos disponibles permitirán explorar alternativas para los intercambios y obsequios de fin de año.

La comida también tendrá un lugar en el bazar. La convocatoria incluye postres típicos y una merienda de inspiración europea para quienes quieran acompañar el recorrido con una pausa gastronómica.

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Los productos y las actividades estarán distribuidos dentro del espacio para que el público pueda alternar entre las compras, el área de alimentos y el programa cultural.

El programa cultural integra talleres e iniciativas dirigidas a visitantes de distintas edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar temprano ayudará a recorrer el bazar con calma

La recomendación para los asistentes es preparar una lista de compras antes de acudir. Ese paso puede facilitar la búsqueda de regalos y organizar el recorrido entre los distintos puestos.

También se sugiere llegar temprano para revisar la oferta de comida antes de que algunas opciones se terminen. La anticipación permitirá recorrer el evento sin la presión propia de las compras de diciembre.

El bazar estará disponible durante dos días, por lo que las personas interesadas podrán elegir entre el sábado y el domingo para visitar la sede de Polanco.

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La actividad reunirá elementos de la temporada navideña con propuestas francesas, desde productos gastronómicos hasta artesanías y espacios de participación para familias.

Un plan de diciembre con comida, regalos y talleres

La edición de este año buscará ofrecer una salida distinta a las visitas habituales a los centros comerciales. El formato permitirá que los asistentes conozcan propuestas de pequeños expositores mientras recorren una sede cultural.

Los talleres y las actividades previstas ampliarán la experiencia más allá de las compras. La programación contempla alternativas para distintas edades, por lo que el bazar podrá visitarse en grupo.

La combinación de postres, comida, diseño y artesanías marcará la oferta del encuentro. El evento se instalará en Polanco durante el primer fin de semana de diciembre como una opción para preparar los regalos de la temporada.

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