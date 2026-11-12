Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano incorpora al cronista Pepe Segarra por su trayectoria en la narración deportiva. (IG @pp.segarra)

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El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano incorporará a Pepe Segarra por su trayectoria como cronista deportivo y sus narraciones de encuentros de beisbol. La ceremonia se realizará el jueves 12 de noviembre en el museo ubicado en Monterrey, Nuevo León, según una publicación de la institución en redes sociales.

Segarra nació el 26 de octubre de 1954 y suma más de 40 años en los medios. Durante su carrera ha narrado partidos de la Liga Mexicana de Beisbol, Series Mundiales, Juegos de Estrellas de Grandes Ligas, Series del Caribe y cinco Clásicos Mundiales de Beisbol. El 12 de febrero de 2025 recibió el Premio Nacional de Locutores de México.

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Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Mike Paul, Erubiel Durazo, Rodrigo López y Ricardo Solís son otras de las figuras que junto con Pepillo ingresarán al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano como integrantes de la Clase 2026, tras ser elegidos en la Asamblea de Elección que reconoce trayectorias dentro de las ligas nacionales, Grandes Ligas y el cronismo deportivo.

Pepe Segarra: “Jamás imaginé formar parte del Salón de la Fama”

Pepe Segarra, cronista deportivo mexicano, ingresará al Salón de la Fama de Beisbol Mexicano por su carrera en los medios y las coberturas que ha protagonizado a lo largo de los años (X/ @pepesegarra)

Como parte de las actividades del día de medios, el comentarista de Fox Sports (hoy Nación Deportes) atendió a la prensa y se sinceró sobre lo que significa este galardón. A sus 72 años de edad reconoció que nunca imaginó que su pasión lo llevaría a ser inmortalizado.

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El cronista describió su ingreso como “un sueño convertido en realidad” y aseguró que nunca imaginó formar parte del recinto; también señaló que desde el inicio de su carrera procuró “hacer y dar lo mejor” en cada oportunidad profesional. Segarra atribuyó su trayectoria a las oportunidades que recibió y se definió como “un auténtico bendecido”.

“La verdad que ha sido un sueño convertido en realidad esto, porque jamás me imaginé poder formar parte del Salón de la Fama e integrarlo como cronista. Realmente yo desde que comencé mi carrera, hace más de cuarenta años, siempre he tratado de hacer y de dar lo mejor que tengo, lo mejor posible. Entonces, he sido un auténtico bendecido de poder llegar a donde estoy, que se me haya dado la oportunidad de poder trabajar en esto y sobre todo, de que haya llegado, pues a una emoción tan increíble como es la de formar parte del Salón de la Fama. La verdad que jamás lo hubiera pensado, de verdad”, sentenció.

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Los nuevos integrantes reúnen trayectorias en México y Grandes Ligas

Pepe Segarra: “Jamás imaginé formar parte del Salón de la Fama” (IG/ pp.segarra)

Mike Paul destacó con los Saraperos de Saltillo entre finales de los años setenta y principios de los ochenta. Su curva le permitió consolidarse como uno de los lanzadores del circuito y aseguró su ingreso al Salón de la Fama durante la etapa final de la votación.

Erubiel Durazo figura entre los bateadores zurdos mexicanos más sobresalientes en Grandes Ligas. Formó parte del título de los Arizona Diamondbacks en la Serie Mundial de 2001 y conectó un jonrón decisivo ante Tom Glavine en el quinto juego de la Serie de Campeonato contra los Atlanta Braves.

Durazo terminó su carrera en MLB con 94 jonrones, registro que lo coloca como el quinto mexicano con más cuadrangulares en la historia de la liga.

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Rodrigo López obtuvo el segundo lugar en la votación al Novato del Año de 2002 con los Baltimore Orioles. Durante 11 temporadas en Grandes Ligas consiguió 81 victorias, cifra que lo sitúa como el séptimo pitcher mexicano con más triunfos, detrás de Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza y Yovani Gallardo, entre otros.

Pepe Segarra ingresó al Salón de la Fama de Beisbol (X/ @ahbeisbol)

Ricardo Solís dejó registros como lanzador tanto en la Liga Mexicana de Beisbol como en la Liga Mexicana del Pacífico. Aunque se le identifica principalmente con los Saraperos de Saltillo, en 1985 tuvo su campaña más destacada con marca de 19 victorias y cuatro derrotas.

En la temporada 1991-92, Solís fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico por su desempeño con los Naranjeros de Hermosillo.

Pepe Segarra fue elegido por su carrera como cronista deportivo, en la que comentó juegos de la Liga Mexicana de Beisbol y Grandes Ligas. También cubrió Juegos de Estrellas de MLB y numerosas ediciones de la Serie Mundial, además de integrar los “Tres Amigos” junto con Antonio de Valdés y Enrique Burak durante su etapa en Televisa.

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