CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. @FiscalOaxaca

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Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Andrés “N”, alias “El Primo”, señalado como jefe de plaza del grupo delictivo Los Cromos en Asunción Ixtaltepec, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La resolución judicial se emitió por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

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El juez de la causa impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la vinculación de Andrés “N” al proceso penal.

El cateo que derivó en la captura

Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron el 25 de octubre de 2026, cuando elementos de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la Quinta Sección del municipio de Asunción Ixtaltepec. Durante la intervención, las autoridades aseguraron más de una docena de dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal, además de un arma de fuego calibre .22, y detuvieron en el lugar a Andrés “N”.

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La captura del señalado como jefe de plaza de Los Cromos se produjo durante un cateo en el que se incautaron metanfetamina y un arma corta. Esa intervención fue el punto de partida del proceso penal que semanas después derivó en su vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva por parte de un juez de control.

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. @FiscalOaxaca

La detención se realizó en un contexto de riesgo. De acuerdo con la información difundida, sujetos desconocidos realizaron disparos al aire durante el operativo, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a implementar un dispositivo de traslado inmediato.

Andrés “N” fue movilizado bajo un estricto convoy hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Vínculo con “El Cromo” y la estructura criminal

Según las líneas de investigación de inteligencia criminal, El Primo presuntamente cuenta con un lazo de parentesco con Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, identificado por las fuerzas del orden como un objetivo prioritario y generador de violencia en la zona.

El detenido habría sido designado como jefe de plaza de manera directa por el “Comandante Cromo”, quien ya se encuentra detenido y enfrenta un proceso judicial aparte, de acuerdo con fuentes de inteligencia criminal citadas por las autoridades.

Durante la aprehensión de Andrés “N” en el inmueble intervenido, las fuerzas de seguridad lograron además la inhabilitación del domicilio desde donde presuntamente operaba.

Operativo conjunto en el Istmo de Tehuantepec

La captura de “El Primo” se produjo en el marco de un despliegue mayor de seguridad. Ese mismo 25 de octubre, autoridades estatales y federales ejecutaron de manera simultánea nueve órdenes de cateo en distintos puntos del Istmo de Tehuantepec.

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CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. - crédito Visuales IA

Los operativos se realizaron en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa. En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El despliegue tuvo resultados positivos en cuatro domicilios y dejó un saldo de cinco personas detenidas: además de Andrés “N”, fueron aprehendidos Henry “N”, Luis “N”, Pablo “N” y Jorge “N”.

En conjunto, las autoridades reportaron el aseguramiento de dos inmuebles, dos armas cortas y alrededor de 111 dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre marihuana y metanfetamina, de acuerdo con información preliminar de inteligencia difundida por las corporaciones participantes.

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Otros detenidos vinculados a la célula criminal

De los otros capturados en el mismo operativo, Henry “N” fue identificado como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, presuntamente vinculada con el Cártel de Sinaloa y con el grupo de una persona identificada con el alias de “Bogar”, además de una posible relación con la estructura de Los Cromos.

Las autoridades precisaron que los resultados del operativo eran preliminares, toda vez que se encontraba pendiente la cuantificación de las sustancias ilícitas aseguradas en uno de los domicilios, así como la ejecución de dos órdenes de cateo adicionales.

Las personas detenidas y los efectos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), con sede en Oaxaca de Juárez, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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Origen y alcance de Los Cromos, célula ligada al CJNG

Los Cromos surgió como una célula delictiva local en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para operar en la región del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El nombre del grupo proviene de los alias de dos personas que estuvieron al frente de la organización en distintos momentos, según explicó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, a través de su cuenta de X. “El nombre de esta estructura delictiva (...) surgió de los alias de dos personas que estuvieron al frente del grupo en distintos momentos, convirtiéndose en una especie de sello de identidad para la organización”, señaló el fiscal.

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Foto: X/@OHarfuch

La célula opera principalmente en los municipios de Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, según las investigaciones ministeriales de la FGEO. El Istmo de Tehuantepec es una de las regiones con mayor incidencia delictiva de la entidad: se estima que el 70% de los 957 homicidios dolosos registrados ahí en los últimos cuatro años están relacionados con este grupo.

A Los Cromos se le atribuyen delitos de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro, portación de armas, producción de drogas ilícitas y trata de personas, según información de la FGEO.

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Uno de los golpes más recientes contra la estructura fue la detención de Iván “N”, identificado por autoridades federales y estatales como uno de los principales líderes de la organización, ocurrida el 14 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que contra el detenido pesaban al menos tres órdenes de aprehensión por homicidios cometidos en 2018, 2020 y 2024.