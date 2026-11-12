México

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a "El Primo", jefe de plaza de Los Cromos

El Primo permanecerá encerrado durante las indagatorias

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. @FiscalOaxaca

Guardar

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Andrés “N”, alias “El Primo”, señalado como jefe de plaza del grupo delictivo Los Cromos en Asunción Ixtaltepec, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La resolución judicial se emitió por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

PUBLICIDAD

El juez de la causa impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la vinculación de Andrés “N” al proceso penal.

El cateo que derivó en la captura

Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron el 25 de octubre de 2026, cuando elementos de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la Quinta Sección del municipio de Asunción Ixtaltepec. Durante la intervención, las autoridades aseguraron más de una docena de dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal, además de un arma de fuego calibre .22, y detuvieron en el lugar a Andrés “N”.

PUBLICIDAD

La captura del señalado como jefe de plaza de Los Cromos se produjo durante un cateo en el que se incautaron metanfetamina y un arma corta. Esa intervención fue el punto de partida del proceso penal que semanas después derivó en su vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva por parte de un juez de control.

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. @FiscalOaxaca
CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. @FiscalOaxaca

La detención se realizó en un contexto de riesgo. De acuerdo con la información difundida, sujetos desconocidos realizaron disparos al aire durante el operativo, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a implementar un dispositivo de traslado inmediato.

Andrés “N” fue movilizado bajo un estricto convoy hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Vínculo con “El Cromo” y la estructura criminal

Según las líneas de investigación de inteligencia criminal, El Primo presuntamente cuenta con un lazo de parentesco con Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, identificado por las fuerzas del orden como un objetivo prioritario y generador de violencia en la zona.

El detenido habría sido designado como jefe de plaza de manera directa por el “Comandante Cromo”, quien ya se encuentra detenido y enfrenta un proceso judicial aparte, de acuerdo con fuentes de inteligencia criminal citadas por las autoridades.

Durante la aprehensión de Andrés “N” en el inmueble intervenido, las fuerzas de seguridad lograron además la inhabilitación del domicilio desde donde presuntamente operaba.

Operativo conjunto en el Istmo de Tehuantepec

La captura de “El Primo” se produjo en el marco de un despliegue mayor de seguridad. Ese mismo 25 de octubre, autoridades estatales y federales ejecutaron de manera simultánea nueve órdenes de cateo en distintos puntos del Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía imputó cargos graves y decomisó un arsenal de armas a los detenidos por el atentado en el norte de Barranquilla - crédito Visuales IA
CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos. - crédito Visuales IA

Los operativos se realizaron en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa. En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El despliegue tuvo resultados positivos en cuatro domicilios y dejó un saldo de cinco personas detenidas: además de Andrés “N”, fueron aprehendidos Henry “N”, Luis “N”, Pablo “N” y Jorge “N”.

En conjunto, las autoridades reportaron el aseguramiento de dos inmuebles, dos armas cortas y alrededor de 111 dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre marihuana y metanfetamina, de acuerdo con información preliminar de inteligencia difundida por las corporaciones participantes.

Otros detenidos vinculados a la célula criminal

De los otros capturados en el mismo operativo, Henry “N” fue identificado como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, presuntamente vinculada con el Cártel de Sinaloa y con el grupo de una persona identificada con el alias de “Bogar”, además de una posible relación con la estructura de Los Cromos.

Las autoridades precisaron que los resultados del operativo eran preliminares, toda vez que se encontraba pendiente la cuantificación de las sustancias ilícitas aseguradas en uno de los domicilios, así como la ejecución de dos órdenes de cateo adicionales.

Las personas detenidas y los efectos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), con sede en Oaxaca de Juárez, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Origen y alcance de Los Cromos, célula ligada al CJNG

Los Cromos surgió como una célula delictiva local en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para operar en la región del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El nombre del grupo proviene de los alias de dos personas que estuvieron al frente de la organización en distintos momentos, según explicó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, a través de su cuenta de X. “El nombre de esta estructura delictiva (...) surgió de los alias de dos personas que estuvieron al frente del grupo en distintos momentos, convirtiéndose en una especie de sello de identidad para la organización”, señaló el fiscal.

Detenido "El Cromo" de Los Cromos en Oaxaca
Foto: X/@OHarfuch

La célula opera principalmente en los municipios de Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, según las investigaciones ministeriales de la FGEO. El Istmo de Tehuantepec es una de las regiones con mayor incidencia delictiva de la entidad: se estima que el 70% de los 957 homicidios dolosos registrados ahí en los últimos cuatro años están relacionados con este grupo.

A Los Cromos se le atribuyen delitos de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro, portación de armas, producción de drogas ilícitas y trata de personas, según información de la FGEO.

Uno de los golpes más recientes contra la estructura fue la detención de Iván “N”, identificado por autoridades federales y estatales como uno de los principales líderes de la organización, ocurrida el 14 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que contra el detenido pesaban al menos tres órdenes de aprehensión por homicidios cometidos en 2018, 2020 y 2024.

Temas Relacionados

OaxacaCJNGNarcomenudeoLos CromosNarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Daira Martínez a Carlos Santamaría: siete niños mexicanos superdotados que han puesto en alto el nombre del país

En México han existido varios casos de niños calificados como superdotados que han realizado importantes contribuciones tanto en la ciencia como otras disciplinas

De Daira Martínez a Carlos Santamaría: siete niños mexicanos superdotados que han puesto en alto el nombre del país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

Lilly Téllez se lanza contra José Merino: lo acusa de estar detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE

De manera intempestiva, la senadora del PAN cargó contra el funcionario federal por lo ocurrido con la expresidenta del INE

Lilly Téllez se lanza contra José Merino: lo acusa de estar detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 11 de noviembre? Línea 3 del STC con retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 11 de noviembre? Línea 3 del STC con retrasos en todas sus estaciones

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre: trabajadores de la UAM bloquean el Anillo Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre: trabajadores de la UAM bloquean el Anillo Periférico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

Michoacán: atacan a balazos a Eduardo Martínez Guzmán, alcalde morenista de Contepec

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

Audiencia de Rafael Álvarez, el “R2” del CJNG, será de forma virtual por su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

Adrián Marcelo da su opinión sobreel doblaje en medio de la controversia por Wildwood

El bazar navideño francés llega a Polanco con postres, artesanías y actividades para toda la familia

Christian Nodal borra todas sus publicaciones de Instagram y reaparece con video de su infancia

Francis Ford Coppola llega a México para hablar de IA, su fracaso comercial Megalópolis y el negocio del cine

DEPORTES

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

Julio César Chávez reconoce a Canelo Álvarez dentro de las mayores leyendas del boxeo mexicano en medio de encuentro con Roberto Durán