El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

La franquicia hará su debut en la temporada 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) tiene nueva franquicia de cara a su próxima campaña: los Toros del Estado de México revolucionarán el torneo con la presencia de su tackle ofensivo. Bayron Matos, de la República Dominicana al ser confirmado como su primer jugador. Simón Hernández fungirá como Head Coach y la misión a corto plazo será armar un plantel competitivo para disputar su temporada inaugural.

A través de un comunicado, la LFA dio la bienvenida a los Toros del Estado de México, equipo que llevó a cabo su presentación este miércoles 11 de noviembre. contando con la participación de Gonzalo Sevilla, comisionado de la Liga, Fernando Fonseca y Federico Arreola, propietarios de Toros Edomex y Simón Hernández, entrenador en jefe.

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La organización señaló que el futbol americano está por hacer historia en el Estado de México al anunciar la llegada de la nueva bestia del deporte de las tacleadas en el país. Los Toros se añaden a una liga que consta de siete equipos y todavía podría incluir a otra franquicia de expansión mientras la LFA prepara su crecimiento para 2027 y 2028.

“¡Bienvenidos, Toros! Hoy se empieza a escribir una nueva historia en la LFA”, indicó el campeonato tras anunciar la incorporación de la manada. “¡Ya llegaron, ya están aquí! Los Toros están listos”, se lee en otra publicación en la que figura Bayron Matos, el integrante que se une a la institución del Estado de México rumbo a la temporada 2027 del Futbol Americano Profesional de México.

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Toros Edomex se alista para jugar en la LFA con el objetivo de conquistar el título en su debut

La franquicia jugará en Ciudad Neza para la campaña 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los Toros mexiquenses elevará a ocho el número de clubes anunciados para la siguiente campaña de la LFA. Al momento la Ciudad de México, el Estado de México, Saltillo, Chihuahua, Monterrey, Querétaro y Guadalajara son las entidades que cuentan con representación en el Futbol Americano de nuestro país.

Los Mexicas juegan para la Ciudad de México. Los Raptors son el otro conjunto asentado en el Estado de México, por lo que Toros tendrá que construir su propia identidad y disputar la atención de una afición que ya conoce la competencia profesional. Los Dinos juegan en Saltillo, Coahuila, mientras que los bicampeones, Caudillos, tienen su sede en Chihuahua.

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Los Osos representan a Monterrey, Nuevo León, los Gallos Negros pertenecen a Querétaro y los Reyes de Jalisco compiten desde Guadalajara. Esa distribución abre la puerta para que los Toros conecten con su público de Nezahualcóyotl, una entidad con tradición de Futbol Americano amateur y universitario.

En su presentación oficial, el comisionado de la LFA, Gonzalo Sevilla, señaló que Ciudad Nezahualcóyotl será una de las bases territoriales de Toros del Estado de México, una franquicia que busca ir más allá de los resultados deportivos y construir vínculo con los habitantes del territorio mexiquense.

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“Uno de los objetivos y la base por la que crece y nace este equipo (Toros Edomex) es involucrar a la sociedad, hacer comunidad. En Neza el arraigo es fuertísimo, pero el Estado de México es muy grande. El cinturón oriente tiene diez millones de habitantes, el ideal de todos es ser el equipo de todos los municipios, de todas las áreas del Estado de México”, declaró.

La Manada pretende organizar activaciones y colaborar en la recuperación de espacios para incorporar el deporte a la vida cotidiana de los jóvenes y familias de México. De acuerdo a Sevilla, la intención es usar al equipo como una plataforma de convivencia, práctica deportiva y acompañamiento ante problemas como las adicciones destacando la presencia del dominicano Bayron Matos.

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“Queremos integrar mucho el deporte a los jóvenes, el tema de las adicciones, todo eso para hacer no solo un equipo, sino hacer una labor social”, dijo. “Jugadores como Bayron (Matos) especialmente tienen mucha responsabilidad porque son ídolos y todos los chavos, todos los jóvenes los ven. Entonces, es un compromiso también que tenemos nosotros el trabajar para construir comunidad”, añadió el comisionado de la LFA.

La sede de los partidos de Toros sigue pendiente

El nuevo plantel de la LFA hará su primera participación en la décima temporada oficial del torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toros jugará en el Estado de México, pero su estadio para los encuentros de local aún no ha sido confirmado. Esa definición será una de las tareas administrativas antes de que el equipo debute en la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA).

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La Manada definirá el sitio acondicionado para albergar sus encuentros de casa cuando sea detallada la logística de la capacidad del recinto, acceso para aficionados, instalaciones médicas, vestidores, operación de transmisiones y condiciones para el entrenamiento semanal. La franquicia deberá resolver cada punto antes de poner a la venta los boletos para sus juegos de su futura sede.

Bayron Matos será la primera referencia de los Toros Edomex en su debut en la LFA

El tackle dominicano es el primer jugador oficial de la franquicia debutante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de Bayron Matos, nacido en República Dominicana, es el elemento que hoy da la cara por la franquicia de los Toros al ser el primer tackle ofensivo de la historia de la franquicia con recorrido en organizaciones de la National Football League (NFL). En su anuncio oficial, el jugador destacó el recibimiento de la directiva, el cuerpo médico y el personal de la nueva franquicia LFA.

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“Buenas tardes a todos. Primeramente, muchas gracias, un placer estar aquí y en verdad palabras no tengo para el recibimiento que me han dado aquí en el área médica. La organización de Toros y del equipo es algo muy bonito y lo que se está construyendo es algo que ustedes no se imaginan”, anticipó el dominicano.

Bayron Matos afirmó que el proyecto del Estado de México busca elevar el nivel de la competencia en el deporte de las tacleadas y abrir espacio para el talento latinoamericano. “Apoyo mucho el crecimiento del futbol americano y más en las aguas latinas, como yo también soy latino, dominicano”, expresó durante su presentación.

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El tackle de la Manada señaló que la visión del entrenador, Simón Hernández, y del cuerpo técnico fue determinante para que integre la ofensiva. También sostuvo que la organización prepara un proyecto que, a su juicio, puede sorprender a la afición conforme se conozcan los siguientes anuncios.

“Poder llevar a la liga a otro nivel siempre ha sido la visión que he tenido del coach y de los y de los entrenadores del equipo. Estoy aquí para aportar y ayudar. Vengo con experiencia de la NFL, de tres, cuatro años que duré en la liga y estamos aquí a enfrentar los Toros y venimos a ganar, que eso es lo principal”, señaló Bayron Matos.

El tackle ofensivo firmó como novato no seleccionado en el draft con los Miami Dolphins en 2024, tras ser parte del programa International Player Pathway de la NFL. En 2025 fue contratado por la escuadra de prácticas de los Indianapolis Colts, sin debutar en un partido de temporada regular. Su estancia ofrece a los Toros del Estado de México a convertirse en un referente para una posición que suele definir la protección del quarterback y el funcionamiento del juego terrestre.

Equipos participantes de la Liga de Futbol Americano Profesional de México

La LFA iniciaría campaña en febrero del 2027. (Foto: Twitter/@LFAmex)

La LFA contará con Mexicas, Raptors, Dinos, Caudillos, Gallos Negros, Osos, Reyes de Jalisco y Toros Edomex como las franquicias que representen a la Ciudad de México, Estado de México, Saltillo, Chihuahua, Querétaro, Monterrey y Guadalajara en su siguiente temporada 2027.

Con la llegada de Toros del Estado de México, la liga ampliará su número de participantes para el año entrante. La Liga de Futbol Americano Profesional de México, en su décimo torneo oficial, se prevé iniciar en febrero del 2027, aunque el campeonato se encargará de publicar el calendario oficial para marcar la fecha exacta para el partido inaugural de la campaña entrante.