¿Cuándo vuelve Canelo Álvarez y contra quién puede pelear? Eddy Reynoso explica el plan que tiene para su pupilo

Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)

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Eddy Reynoso habló sobre lo que sigue para su pupilo Saúl Canelo Álvarez tras haber recuperado el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde venció contundentemente por decisión unánime a Christian Mbilli.

Santos Saúl Álvarez volvió a ganar este año tras un complicado 2025, en el que cedió el campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford y debió someterse a una cirugía que retrasó su retorno a los encordados. El mexicano le dio una lección de boxeo a Mbilli y volvió a demostrar que todavía puede competir en la élite del pugilismo.

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Canelo Álvarez se impuso a Mbili y recuperó el cinturón de la CMB

¿Qué sigue para Canelo Álvarez según Eddy Reynoso?

En entrevista con Fox, Eddy Reynoso sostuvo que su equipo considera superada la derrota ante Terence Crawford. El entrenador afirmó que su boxeador tomó un periodo de descanso de un año, retomó el trabajo y volvió a conquistar un campeonato. Según sus palabras, el resultado fortaleció al grupo después de un año complicado.

El pugilista creyó en el líder del Canelo Team desde que tenía 15 años (canelo )

El líder del Canleo Team, adelantó que Álvarez apunta a regresar al ring en marzo. Reynoso señaló que el el tapatío ya inició la preparación física y que el entrenamiento aumentará de intensidad a partir de diciembre. También mencionó que el calendario se trabaja con “la gente de Arabia”, en referencia a las negociaciones para organizar la siguiente pelea en ese país.

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Boxeo - Jaime Munguia contra Nikita Zon - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026 Canelo Alvarez en acción con Christian M'billi durante su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. REUTERS/Stringer

Sobre el rival, Reynoso colocó como primera opción una revancha con Crawford para revertir el resultado de su primer combate. Si esa pelea no se concreta, el equipo buscará una contienda unificatoria, es decir, un duelo que permitiría reunir títulos mundiales de una misma división. También dejó abierta la posibilidad de una revancha ante Dmitry Bivol.

“Pues la verdad muy contento después de que veníamos de la derrota con Crawford, que la verdad nadie lo esperaba. Regresamos, trabajamos, descansó Saúl un año y se vuelve a coronar y pues siempre es bueno para el equipo, es bueno para nosotros y estamos muy contentos por todo lo que pasó este año. Estará listo para marzo, es como tenemos el calendario ahí con la gente de Arabia. Entonces, él ya está trabajando ahorita en lo físico y yo creo que a partir de diciembre va a empezar a meterse un poquito más de lleno para estar listo para poder para marzo. La verdad me gusta mucho la revancha con Crawford, es lo que vamos a buscar y si no buscar alguna unificatoria, y me gusta también la revancha con Bivol” Eddy Reynoso

La experiencia de Canelo ante Mbilli

Canelo impuso su experiencia en el combate ante Mbilli y volvió a los encordados tras más de un año de inactividad. Santos Álvarez mostró que todavía tiene recursos para mantenerse en el boxeo, pese al tiempo fuera de la actividad.

Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer

El mexicano controló la mayor parte de la pelea gracias a su defensa y a la lectura de los ataques de su rival. Mbilli avanzó durante todo el enfrentamiento y lanzó una gran cantidad de golpes, aunque no consiguió la efectividad necesaria.

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La victoria fue para Saúl por decisión de los tres jueces, cuyas tarjetas marcaron 115-112, 116-111 y 117-110. El resultado reflejó el dominio que sostuvo durante el combate frente a un oponente que buscó presionarlo de forma constante.

Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Álvarez, ganador de múltiples campeonatos mundiales, expresó que disfrutó esta presentación como si hubiera sido la primera.